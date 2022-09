Marlaska hablará en la ONU sobre terrorismo y Losantos le rompe el discurso con unas cifras sangrantes

Un aviso en toda regla.

Cierto es que en las Naciones Unidas no tendrán tiempo de leer la tribuna que este 2 de septiembre de 2022 escribe en las páginas de El Mundo Federico Jiménez Losantos.

Pero no menos verdad es que si alguien la leyera y comprobara lo que en ella se dice, tal vez cambiaban al ponente escogido para hablar sobre terrorismo.

Y es que la elección de Fernando Grande-Marlaska, a la sazón ministro de Interior, deja bastante que desear a tenor de lo que las víctimas de ETA están sintiendo cada día que el juez en excedencia sigue asentado en su poltrona gubernamental:

Recuerda Losantos la manera en la que los dos últimos presidentes socialistas han tratado de vender como victoria frente a ETA lo que ha sido una auténtica concesión a los reclusos de la banda:

Rememora también episodios como el del Bar Faisán o la amenaza postal en forma de balas que han dejado marcado a Marlaska a nivel informativo:

Una vez fue al bar Faisán a detener a los chantajistas etarras y se lo impidió Rubalcaba avisándoles desde ese edificio que, con toda lógica, ha heredado, y desde el que se ha combatido o protegido a la ETA, según el Gobierno. Por él andan también los fantasmas de los muertos que no pueden descansar en paz. En la campaña electoral de Sánchez y la Fábrica de la Trola contra Ayuso, aparecieron balas en la antecámara del ministro. Pero no eran, como gimió la grey progre, para amenazarlo –eso, ni Villarejo– sino por los que cayeron bajo las balas de la ETA y no perdonan a Marlasqueta.