Manuel del Rosal: " Crispación, crispación y, si es necesario…enfrentamiento. No en vano Pedro Sánchez ha arengado a sus huestes a ir “A por todas”"

Hace dos semanas el diario Le Figaro hablaba en su suplemento cultural de la responsabilidad de la izquierda en el desencadenamiento de la Guerra Civil Española: “La radicalización de la izquierda creó un clima que propició el conflicto” “La izquierda, con el Frente Popular a la cabeza, buscaba generar un conflicto bélico, creando un clima de crispación”

Sánchez ha dicho que la crispación, la tensión, es buena para sus intereses políticos que se resumen en tener y mantener el poder a cualquier precio.

Al igual que a Zapatero en 2008, a Sánchez le gusta la crispación y por eso la alimenta. No deja de crispar a los ciudadanos obligándolos, cual dictador comunista, a romper sus formas de vivir. La última crispación ha sido la relacionada con el aire acondicionado y con la oscuridad, la próxima será la relacionada con el suministro del agua. A ningún ciudadano debería sorprenderle que Sánchez actúe como cualquier dictador comunista, pues, no en vano su gobierno es un gobierno comunista. Los ciudadanos empiezan a conocer lo que es el comunismo: una imposición tras otra sin importar la libertad individual y las opiniones varias que enriquecen a toda sociedad. En una sociedad comunista la única opinión válida es la que sale de la mente enferma de su dictador y que es aceptada sumisamente por unos ciudadanos aborregados, acobardados y entregados a los dictados del sátrapa. España va camino de ello porque sus ciudadanos han vendido su libertad por un plato de lentejas, por la garantía de una existencia plana y sin futuro pero que les garantiza respirar, que no vivir. Hoy se han rendido por decreto ley a la oscuridad y al termómetro, mañana se rendirán al racionamiento del agua, un racionamiento impuesto bajo amenaza, como todo lo que impone un dictador autócrata. Las elecciones generales están lejos y este dictador llamado Sánchez que deja en dictadorcillo a Franco, se radicalizará cada día más conforme las encuestas vaticinen su derrota. Y hará que la crispación alcance cotas inimaginables porque, según su predecesor Zapatero y él mismo, la crispación es buena para sus fines de implantar un régimen comunista en España. Solo los ciudadanos podemos parar esta deriva hacia un régimen de dictadura comunista, pero hay millones de españoles que, por su miedo a la libertad, se entregan a una sumisión pagada con limosnas oficiales; al igual que el perro, agazapado bajo la mesa, recibe los huesos del banquete de su amo.

Crispación es la acción y efecto de crispar (irritar, exasperar, causar una contracción repentina en el tejido corporal) La crispación, por lo tanto, puede ser física y emocional. Aquí nos vamos a referir a la emocional, a la que está relacionada con estados de nerviosismo o tensión. En política, a menudo, se hace uso de esta crispación en la creencia de que beneficiará a quien la provoca. Naturalmente, quien o quienes la usan no buscan la armonía, sino todo lo contrario, el enfrentamiento en la creencia de que les beneficia. Esa crispación es la que Pedro Sánchez siembra, riega y hace crecer para que el ciudadano crea que los problemas son causados por la oposición y volverse contra ella. Pedro, fiel a sí mismo, miente, manipula, cambia, trastoca, maquilla, reforma, vuelve del revés todo y a todos. La última estrategia de la crispación de Pedro Sánchez está diseñada para provocar una grieta en la relación de Feijóo y Ayuso y acoquinar con insultos al gallego al tiempo que, apretando poco a poco la tuerca a la vida diaria de los ciudadanos, la irritación que les provoca se vuelva contra el PP, no contra quién les mantiene en permanente irritación y crispación, es decir contra él mismo. Hasta mayo del próximo año veremos como Sánchez inventa distintas formas de crispación cuya intensidad estará en relación directa a lo que digan las encuestas: mientras peor sean para sus intereses de poder, más virulenta será la crispación que enarbolará. Y usará todo lo que esté a su alcance…incluso – no lo duden – usará las calles y los enfrentamientos.

Uno puede muy bien hacerse la siguiente pregunta: ¿Llevará Pedro Sánchez la crispación hasta límites no soportables por los ciudadanos que genere un clima de conflicto, de enfrentamiento?

MAROGA