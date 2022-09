Manuel del Rosal: «El sí es sí, el notario y First Dates»

La única forma de que un hombre se pueda asegurar el sí es sí de una mujer es haciéndola firmar ante notario. Y aun así…ya veremos.

Uno de los notarios de la ciudad donde resido es amigo mío. Es un lince en detestar nichos para su negocio notarial.

Tomando café me habla del que está diseñando para cuando la ley del “sí es sí” entre en funcionamiento.

Me lo cuenta: “Es una declaración jurada firmada ante notario por el hombre y la mujer con una validez permanente, validez que perderá cuando uno de los dos decida anularla. Mientras no suceda la anulación, la declaración jurada estará afirmando “el sí es sí” de la mujer. Su precio será de 175 euros y tendrá que ser abonado a partes iguales por ambos, hombre y mujer”

Desconozco los entresijos de las leyes, pero si esto entra dentro de ellas, mi amigo se va a forrar. Además, la firma de dicha declaración librará al pobre hombre de ser sentenciado antes incluso de ser juzgado. Porque a eso es a lo que se enfrentan los hombres, a ser declarados culpables sin ni siquiera poderse acoger a la presunción de inocencia. Un gesto ambivalente, un guiño, una mirada penetrante, un suspiro del hombre puede ser interpretado por la mujer como una agresión o. a sabiendas de que no lo es, utilizarlo para sus fines. Sin embargo, a la inversa, es decir, una lagrimita emocionada, una boca entreabierta, un hondo suspiro, una posición corporal sexi de la mujer nunca podrá ser vista por el hombre como el sí es sí a una relación íntima, aunque así sea.

España será un país donde el hombre, solo por el hecho de serlo, no será igual a la mujer ante la ley. A la mujer le bastará decir que fue violentada porque ella no pronunció “sí es si”. No tendrá que aportar pruebas, bastará su palabra para condenar al pobre hombre que, creyendo de buena fe que ella consentía, se le ocurrió tocar su turgente piel. El hombre, en la creencia de aquello de “quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan” olvidó que la mujer, pasado el momento de apretura sexual, podía argüir que ella jamás de los jamases sintió deseos ni, mucho menos, pronunció la palabra “sí”; muy al contrario, pronunció la palabra no, a pesar de lo cual el bestia del macho se echó sobre ella sin miramientos.

Pero volvamos al acta ante notario dando su consentimiento. Yo estoy seguro de que, en el momento que a ella le interese por lo que sea, jurará en arameo que ese documento no tiene validez porque ella lo firmó forzada y amenazada; con esto le bastará para convertir el acta en papel mojado. A mí se me ha ocurrido que es mucho mejor, pero no definitivo, pues la mujer tiene muchos recovecos y rincones inexplorados además de pocos escrúpulos cuando quiere conseguir algo. Digo que se me ha ocurrido que el gobierno, a través del ministerio de Igualdad y con cargo a su presupuesto acondicione una sala ad hoc, donde las parejas sean recibidas por Carlos Sobera como en Firts Date, las siente a una mesa y, ante las cámaras entablen la conversación que los va a llevar a consumar el acto en el caso de que, de las palabras de ella y de las imágenes de las cámaras se deduzca obviamente que sí, que ella ha dicho si a la propuesta sexual del hombre. Lo ideal para evitar que, aun habiendo ella consentido en fondo y forma, luego lo negara, es que se grabara el momento de la consumación carnal para despejar cualquier alegación de ella si sale frustrada del acto, que suele suceder. Pero claro, esto de grabarlos mientras retozan puede que hiriera a ciertas sensibilidades. Para despejar las dudas que puedan surgir en la interpretación de las palabras de ella y en las imágenes, Carlos Sobera debería ser nombrado juez inapelable, pues no en vano ya lleva muchos programas viendo y oyendo de todo entre las parejas que se sientan a las mesas que él gentilmente les ofrece y podrá dictar, sin ninguna duda, cuando la mujer dijo “sí es si”

MAROGA