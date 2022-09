José Manuel García Albarrán: «La realidad del ‘síndrome pos vacacional’ «

Mientras según dicen los meteorólogos, se acerca una ‘gran borrasca’ por él Atlántico que puede adentrarse en España dejando vientos huracanados, fuertes lluvias y granizo, la mayoría de los ciudadanos ‘y ciudadanas’ han vuelto a la cruda realidad del día a día. Lo de ‘cruda’, en este caso puede resultar irónicamente cierto, aunque sólo sea por el otoño e invierno que dicen se avecina, sin combustible para cocinar y con el mWh. por las nubes, a pesar del fabuloso “Pacto Ibérico” que nos vendió nuestro Presidente, limitando el precio del gas y por tanto de la electricidad (habiendo superado puntualmente los 400 €/mWh y seguimos ‘coqueteando’ día a día con los 200-300 €/mWh.

En otro orden de cosas, convendría reseñar que todos tuvimos que volver a clase y al trabajo después de las vacaciones del verano ¿verdad?Incluso muchas veces, la mayoría, estando obligados a quedarnos en nuestras casas sin poder disfrutar de la playa, de la montaña o de una casa rural.

Que todos sufrimos esa ‘sensación de fastidio’ por tener que madrugar de nuevo e ir con el reloj a todas partes. Sí… ese ‘tirano’ que inexorablemente mandaba en nuestro tiempo y nos marcaba con sus manecillas el compás de nuestras vidas.

Pues sí… así era, así es y así seguirá siendo… si Putin, Biden, los Chinos o los Norcoreanos no se empeñan en ‘remediarlo’.

Pero es que ahora nos intentan presentar esa situación de la vuelta ‘al cole’ o ‘al curro’, que nuestra generación y posteriores hemos soportado durante más de 60 años (excluyo la primera etapa infantil) como la causante de alteraciones o enfermedades ‘psíquicas’ nombrándolas de distintas formas: ‘Síndrome pos vacacional, Estrés o Depresión’, que, según ‘los expertos’ provoca, ansiedad llevando consigo una presión emocional reactiva motivada por la falta de adaptación. Todo ello ‘haciendo un drama de la normalidad’ y creando miedo e inseguridad que a la larga lo único que provoca son personalidades con un bajo poder de reacción y adaptación ante cualquier tipo de adversidades propias de la vida cotidiana ya sea afectiva, escolar o laboral.

Las vacaciones siempre las he considerado como una época para descansar, divertirme y ‘recargar pilas’ para volver con fuerzas renovadas al colegio o al trabajo.

¡Esa es la actitud positiva que hay que tener para afrontar la vuelta al cole o al trabajo!

Pido perdón a los psicólogos, que pueden haber encontrado una mina en este nuevo ‘Síndrome pos vacacional’ si con mis conclusiones les pudiese restar clientela, pero como médico con más de 38 años de ejercicio profesional, me creo debidamente informado para dar mi opinión y que juzguen ustedes por sí mismos.

¿También sufrirán los políticos y miembros del gobierno este Síndrome pos vacacional?

Esta duda me corroe, aunque no hace falta que me la contesten…

¡Ya les digo que NO!

Sus cientos de asesores ‘bien pagaos’ ya han programado para lo que queda de año la estrategia a seguir para cohibir la ‘hemorragia de votos’ que, según las encuestas, pueden sufrir PSOE y UP frente a PP y VOX en las próximas elecciones Autonómicas, Municipales y en las Generales.

Al hilo de esta posible debacle, la Ejecutiva del PSOE aprueba una nueva campaña con el lema “El Gobierno de la gente” (de qué gente, digo yo) lo que permitirá a Sánchez ‘seguir volando’ en el Helicóptero y el Falcon hasta final de año nada menos que a 30 lugares distintos para explicar -in situ- “Lo que están haciendo y lo que van a hacer”. Todo ello siguiendo en su línea de ‘austeridad’, ‘ahorro energético’ y en defensa del cambio climático.

Habrá que pensar que el Falcon pasa raudo y veloz por el agujero de ozono sin dañarlo.

Para empezar ‘la gira’ y tantear el terreno le programaron una primera visita al barrio sevillano de ‘Pino Montano’, uno de los pocos reductos de voto socialista que quedan en la capital andaluza, en donde no se ha librado de abucheos y gritos de desaprobación -serían los de la ultraderecha ¿No?-para recordarle los 680 millones de euros ‘robados’ por los ex presidentes socialistas Griñán, Chaves y Cía. a los que usted apoya, incluso en contra de la sentencia condenatoria del TS. ¡Impresentable!

Pero ‘ni olvidamos ni perdonamos’ que esta semana, en contraprestación al apoyo de EH Bildu (Arnaldo Otegui en octubre de 2021 dijo ante una audiencia proetarra: “Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues votamos. Así de alto y de claro os lo digo”) al hilo de esto, Sánchez / Marlaska han ordenado el traslado a una cárcel vasca de los últimos 13 etarras presos que quedaban fuera de las cárceles vascas, incluidos Txapote (asesino de Ordoñez y Blanco) y Parot con más de 50 asesinatos a sus espaldas incluidos cinco niños en el cuartel de la G.C. de Zaragoza. Este traslado y casi todos los precedentes ya realizados, han ido precedidos por la cesión al Gobierno Vasco de la gestión de Instituciones Penitenciarias por lo que, sospecho que estos asesinos podrán disfrutar de un tercer grado en breve.

¡Deshonroso e Ignominioso!

Pero ‘tampoco olvidamos’ que el apoyo catalán al gobierno Sanchista no nos sale gratis, ni en euros ni en cesiones, dándose la circunstancia que esta semana empiezan las clases incumpliendo la Ley al no aplicar la obligatoriedad de respetar un 25% de clases en castellano sin que el gobierno central, que yo sepa, se pronuncie sobre este incumplimiento.

¡Son esclavos de sus apoyos!

Mientras, Sánchez ha elevado en un 22% el número de funcionarios contratados (un alto porcentaje a dedo) al módico precio de 60.000 €/año, su ministra de ‘Igual dá’ Irene Montero propone “incluir preguntas sobre sexualidad y aborto en los próximos exámenes del funcionariado en general”.

Ya saben a qué atenerse…

‘Opinan como yo o están frente a mí’ al más puro estilo de República bananera.

Y con la táctica de “si no puedes enfrentarte a tu enemigo, únete a él”, lo que queda del PSOE de Sánchez copia las propuestas del PP que sus ministros han criticado previamente haciendo patente el ‘desgobierno’ y ‘akelarre’ político actual.

Finalizo este artículo, queridos lectores, nombrando una vez más a Martin Luther King, ex ministro de EE UU y político luchador que dio su vida por la causa, en defensa de la igualdad y de los derechos humanos, quien dijo:

“Llega un momento en que el silencio es traición”

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado