Rafael López Charques: «Volvemos al cole»

Efectivamente en este mes que acaba de comenzar volvemos al cole, pero no solo los estudiantes, sino todos los ciudadanos del país.

Muchos de los primeros más contentos que otros años, no tendrán que esforzarse, pues aunque suspendan pasarán de curso. Que acaben siendo unos ignorantes con una mínima formación da igual, ya comentamos hace unas semanas la estupidez de la meritocracia. Papá Estado los mantendrá a costa de subvenciones de todo tipo, siempre y cuando les voten, cosa que seguramente harán, pues supone menos esfuerzo depositar un voto de vez en cuando que trabajar todos los días.

Los ciudadanos adultos también volveremos al cole, no de manera presencial, pero si ambiental. Empieza el nuevo curso político, y consecuentemente podemos esperar que se multipliquen, siempre por nuestro bien, los intentos de lavado de cerebro de los que nos mandan. Nos tememos que el líder indiscutible, después de sus merecidas vacaciones que le pagamos todos, vuelva con bríos renovados a preocuparse por la situación del país, aunque lo mejor que podría hacer por nosotros, y se lo agradeceríamos sinceramente, es desaparecer.

Ya nos está mareando con la ley del “si es si”, que en cierta medida supone que los padres dejan de serlo para arrogarse esta función el Estado. Por otra parte en base a unos muy discutibles derechos de unas personas, se niegan los de otras, en concreto el derecho a la vida de los no nacidos, que también son personas. Por de pronto ya ha servido para que el abogado de “la manada” basándose torticeramente en la misma, solicite la reducción de la pena de los condenados. Bien empezamos, una ley que teóricamente protege a la mujer, puede conllevar un beneficio para sus agresores.

El desatino es tal que estando continuamente quejándose del descenso de la población por la baja natalidad, se adoptan medidas que la harán descender aún más. Para remediarlo no tienen una mejor idea que el permitir e incluso fomentar la inmigración ilegal. Opinamos, por lo de ahora aún podemos hacerlo, que el mucho dinero que esto nos cuesta, podría estar mucho mejor empleado si con él se ayudase a mujeres que si quieren tener a su hijo, pero que se ven obligadas a renunciar al mismo por saber que no podrán mantenerlo. Se comprende la postura del gobierno si tenemos en cuenta que esos inmigrantes ilegales en cuanto puedan lo votarán, y ya se ha hablado de la posibilidad de dejarles votar, para poder seguir viviendo de sus votos.

Otra novedad de este curso es que en la comunidad catalana desaparecerán el veinticinco por cien de las clases en español, en contra de la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Qué ha hecho “cum fraude”? Nada, no recurre la decisión del gobierno catalán. Más claramente, permite que los antiespañoles catalanes se pasen por el arco del triunfo al supremo órgano judicial nacional, con tal de que le ayuden a mantenerse en el sillón.

Con el nuevo curso ha desaparecido el CNI de Cataluña, el País Vasco y lo está haciendo en Navarra. Comprendemos que es por nuestro bien. Así no nos enteraremos de lo que tramen separatistas y pro etarras, y viviremos tranquilos en la inocencia.

Lo que seguirá acrecentándose en la nueva etapa es la vía a la pobreza en la que nos hayamos. No nos extrañemos. Ya el FMI predijo en el foro de Davos “en 2030 no tendrás nada y serás feliz” Si tenemos en cuenta quienes manejan el citado foro, no es de extrañar su advertencia. Nuestro desgobierno parece seguir muy de cerca sus dictámenes, pues cada día somos más pobres, pero tenemos que oír con mayor insistencia que todo se va arreglar, por lo que no debemos atormentarnos, sino simplemente ser felices confiando ciegamente en los que mandan.