Aiyana Gómez Acosta: «Madrid, quién te ha visto y quién te ve»

Edmud Burke dijo “Lo único que necesita el mal para triunfar en el mundo es que los buenos no hagan nada»

En toda guerra están los que no dicen ni “mu” cuando se cometen injusticias. Son los que miran a otro lado o se engañan a sí mismos y bien las justifican («se lo han buscado») o simplemente niegan su existencia. El negacionismo está muy en boga y vale para todo.

Luego están los abnegados: los que no hacen nada para que el enemigo no los ponga en su punto de mira. Esconden la cabeza en la arena, como supuestamente hacían los avestruces y sufriendo en silencio esperan a que todo pase. Con el lamentable optimismo o la poca inteligencia de pensar que aquellos que te oprimen, un día se van a levantar y decidir dejar de hacerlo.

De esos los tenemos en todas las guerras. Son personas que por cobardía o egoísmo dejan que sean otros los que sangren.

En pocas guerras de la humanidad, reales o ficticias, han faltado los traidores. Solo en las películas de Terminator los humanos no traicionaron a su raza porque Skynet era un enemigo demasiado despiadado para dejar a nadie vivo.

Y Ryanair es lo mismo, aunque los idiotas humanos aún no se hayan dado cuenta.

Sí, Ryanair está de moda. Parece que se han tomado a pecho lo de «más vale mala publicidad que ninguna». Pero no van por ahí los tiros, no vamos a hablar sobre todas las mierdas que hace a sus empleados, esto va más sobre empleados.

La huelga dura tanto que la gente se ha cansado de hacerla. Como el gobierno y Ryanair se han compinchado para que todos, absolutamente todos los vuelos sean «servicios mínimos», lo único que le queda a la tripulación es no vender.

¿Te imaginas un empleado que se canse de no trabajar? ¿De hacer solo la seguridad sin necesidad del mercadillo que caracteriza a Ryanair? Pues sí, en la base de Madrid se han cansado de hacer huelga = no hacer servicios = perder los €20 de comisiones por las ventas.

«Porque esto no es una huelga de verdad» alegan y tienen razón: No la dejan ser. Pero, si no quieren perder €20 euros de comisiones ¿te los imaginas perdiendo de hacer vuelos y sacrificando parte de su salario?

Dicen que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Igual la base de Madrid tiene la empresa que se merece.

Ya no es la falta de apoyo a los compañeros, la falta de lucha contra una empresa que no cumple la ley para con ellos. Es que…

…Me da mucha pena decirlo…

¡Madrid, quién te ha visto y quién te ve! Tú, que echastes a las tropas de Napoleón con poco más que palos y piedras, ahora alojas a esquiroles.

Por un hotel y una piscina. Por un hotel y una piscina muchos empleados de Ryanair en la base de Madrid se van a hacer los vuelos de las 30 personas, sus compañeros, a los que han echado en las bases de Barcelona, Málaga y Santiago. 30 y contando.

Por un hotel y una piscina se van una semana a esas bases que ahora están cortos de personal para esquirolear los esfuerzos de los que luchan y lucharon.

(* Estos últimos constituyen el último grupo, que también existe en todas las guerras y que no he mencionado antes pero no ha sido por despiste: los luchadores, los héroes, los mártires)

Y volviendo al esquirolaje: igual creerán que estos que aceptan hacerlo, que por cierto es ilegal, son traidores. Y lo son, pero a sí mismos. O traidores o estúpidos porque Skynet no hace prisioneros y Ryanair tampoco.

Si hunden a los sindicatos y a todos los que luchan contra las ilegalidades que comete Ryanair, se creerán los muy tontos que su («su de Ryanair») sindicato fetiche les va a defender.

Nunca te fíes de un abogado recomendado por la persona contra la que tienes el juicio, nunca te fíes del sindicato al que la empresa te anima a unirte. Nunca te fíes ni de tu madre y obviamente menos de tus compañeros.

En esta sociedad en que se fomenta el individualismo, en que familias se matan por herencias e hijos dejan que sus padres mueran solos en residencias. ¿Qué esperabas?

Si, te entiendo: que co#o te importa a ti lo que pase a los empleados de Ryanair si a ellos mismos les importa una mierda.

De verdad, de verdad te lo digo, siento una tremenda curiosidad por saber cuál será la siguiente empresa multinacional que decida abiertamente pisotear la ley y los derechos de sus trabajadores. Y no tanta curiosidad para saber si los empleados se mantendrán unidos, su única fuerza, pero… ¡Jaja¡, no cabe duda alguna. No se unirán para mantenerse a flote, pero sí que unidos se hundirán.

Si el pasado era de las naciones e imperios, este siglo y el futuro es de las multinacionales.

Cuando le den las llaves de la ciudad a Ryanair, que digo ciudad, las del país entero…

¡¡Prepárense!! Porque como en la ley, harán «jurisprudencia» a la que como alimañas se agarrarán otras empresas.

Pd: mi fuente me hace retractarme: No toda la base está podrida, aún quedan Gatos en Madrid que sacan las uñas cuándo pueden y como pueden. ¡SUERTE CAMPEONES!