Pedro Manuel Hernández López: «Ley de Información Clasificada: de Orwell a Sánchez»

Tras más de 50 años, la «Ley de Secretos Oficiales, aprobada –en 1968 y en pleno franquismo– será reformada y sustituida por una «Ley de Información Clasificada» que establecerá criterios, categorías y plazos para clasificar y desclasificar la información que el Estado guarda en un cajón secreto. La nueva Ley contará –en la misma línea que las leyes europeas– con materias de cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido, las cuales suman dos más a la citada ley de 1968.

Resulta sorprendente– como muy bien dice José Manuel Otero Lastres en su magnífico artículo publicado en «El Debate»– (…) «que una Ley que se dicta con el fin de preservar la Seguridad del Estado pueda acabar sirviendo de escudo para amparar actuaciones no transparentes de políticos y servidores públicos”. Para quien no lo recuerde, la Ley de “Información Clasificada” es una norma esencial en cualquier democracia –que se preste y lo sea–. Solo puede servir para proteger la defensa y seguridad del Estado, durante el periodo de tiempo que sea estrictamente necesario y de forma justificada, y nada más. No puede amparar abusos, conductas delictivas ni casos de corrupción o fraude

Por fin Sánchez y sus cómplices se van quitando la máscara de demócratas, progresistas y liberales. Ya, sin tapujos, se permiten el lujo de aprobar el Anteproyecto de «Ley de Información Clasificada» –tramitada en plena canícula de agosto y por la vía sanchista de urgencia, como suelen hacer– que sustituirá a la antigua Ley de 1968, sobre secretos oficiales de la época franquista. La Ley de Información Clasificada es una norma esencial en una democracia. Solo puede servir para proteger la defensa y seguridad del Estado, durante el periodo de tiempo que sea estrictamente necesario y de forma justificada, y nada más. No puede amparar abusos, conductas delictivas ni casos de corrupción o fraude

Está autoritaria ley es un grave peligro para la democracia, para la libertad de información-comunicación y para los derechos constitucionales de los ciudadanos en general.

Es el mismo Ejecutivo autarca que ha aprobado recientemente las penas de cárcel para quienes osen rezar frente a una clínica abortista e intenten evitar los infanticidios de los «nascituros» y, que ahora, pretende aprobar una ley que limita y coarta la actividad periodística, su libertad de expresión e información. Es el Gobierno que — como si se tratase del descrito por G.Orwell en su distópica y apocalíptica novela «1984»– se autoproclama oficialmente el Gobierno de la igualdad, del progreso social y de la libertad, pero lo que realmente hace es ejercer, una vez más, de estado represor y censor, sin dejar de hacer gala de una escandalosa falta de transparencia en todos los niveles de sus actuaciones.

Da la impresión que nuestro Ejecutivo emula y sigue a rajatabla todas las etapas orwellianas para conseguir esa sociedad nihilista –sin memoria, sin historia, sin libertad, sin nada– , donde se manipule la información , donde se practique la vigilancia masiva y donde la represión política y social estén a la orden del día.

Además, a diferencia de G. Orwell –Sánchez no necesita crear ni el «Ministerio de la Verdad» ni la mítica «Policía del Pensamiento»– para rematar al malherido «Cuarto Poder». Con las leyes de la «Memoria Histórica», la «Memoria Democrática» y con la casi ya aprobada «Ley de Información Clasificada», le bastan y no necesita de nada más para seguir gobernando a golpe de decretazos y, ya casi, manteniendo en un puño cerrado a los tres Órdenes estatales y al cuarto privado, la Prensa.

Las principales asociaciones de periodismo en España FAPE y APM– con varios elatos y reputados profesionales al frente–ya se están planteado combatir lo que perciben como un alto riesgo de involución democrática. Todas las alarmas democráticas están encendiéndose en torno a un texto que, de tramitarse tal y como ha sido presentado, supondría «establecer por ley la censura»; una censura que aplicaría el juez de turno, si el Legislativo finalmente refrendase el proyecto del Ejecutivo. La ley que se pretende aprobar supone tanto una limitación al derecho constitucional de comunicar y recibir libremente información veraz, como también al acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos estatales.

El anteproyecto de ley conlleva unas limitaciones muy claras a las libertades de expresión e informativas ya que las categorías –de «confidencial» o «restringido» dictadas por las autoridades– harían inviable la investigación periodística en casos de corrupción.

Además, Bietio Rubido –director de «El Debate»– señala que, (…) «con la lógica salvedad del derecho a la vida, de todos los demás derechos no se anteponen ninguno a la libertad. Esta no admite recortes ni divisiones. Aquí, en cambio, se pretende realizar lo contrario; es decir, recortar la libertad. En este caso, la de expresión porque el aumento de la opacidad propiciaría muchos más casos de corrupción”.

Ante la carencia de fundamentos jurídicos en el anteproyecto de Sánchez debemos interpelar al Gobierno y preguntarle si esta “Ley de Información Clasificada» que pretende aprobar ¿es constitucional? y si lo que realmente subyace bajo este Proyecto de Ley, es que toda la información que maneje la Administración –a cualquier nivel– ¿es susceptible de convertirse en secreto oficial? De aprobarse el Gobierno podría ejercer un control sobre la información que no concuerde con el espíritu de nuestra Constitución.

En la misma línea van las declaraciones del ex director de El Mundo, Francisco Rosell, cuando afirma que nos encontramos ante la paradoja de que «el mismo Gobierno que protestaba mántrica y vehementemente por y contra la llamada «Ley Mordaza» de Rajoy, ahora en cambio, pretende poner en marcha una ley de «patada en la puerta mediática» que atenta contra varios articulados básicos de todo sistema democrático».

Así mismo, recuerda que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos señaló que «es más importante proteger el derecho de los gobernados que el derecho de los gobernantes y que la libertad de expresión, en democracia, es un valor que está, incluso, por encima de determinados aspectos de la seguridad del Estado», como se demostró en el caso Watergate y en el caso de los papeles secretos del Pentágono sobre la guerra del Vietnam, revelados por The New York Times y The Washington Post.

Gracias a estas antidemocráticas y anticonstitucionales, aunque legales leyes, el actual Gobierno socialcomunista de Sánchez pretende mantener al pueblo en constante vigilancia para espiar y censurar las informaciones externas y bloquear sus comunicaciones bajo la supuesta y entredicha premisa de mantener el orden y la paz que a ellos, los oligarcas del Partido Sanchista les interesa. No dudarán –por y para ello– en cesar, arrestar y hacer desaparecer a quienes manifiesten alguna disconformidad o frontal oposición con las normas ideológicas dictadas e impuestas por el «Gran Hermano-Sánchez».

Por todas sus nefastas, prepotentes y megalómanas acciones durante su breve mandato –aunque demasiado largo y penoso para una gran mayoría de españoles– será siempre recordado por haber pasado a la historia como el presidente más «felón” de todos , superando incluso a Efialtés de Tesalia, a Ditalco, Audax y Minuro — los tres generales turdetanos que dieron muerte a Viriato mientras dormía–, y al mismísimo Judas Iscariote, reconocido universalmente como el mayor traidor –con «mayúsculas– de la Humanidad al haber traicionado al galileo Jesús de Nazaret, al «mismo Dios hecho Hombre».

Pedro Manuel Hernández López, medico jubilado, periodista y ex senador por Murcia