Pedro Manuel Hernández López: «Sumak Kawsay» (1ª y 2ª Parte)

« S umak Kawsay» (1ª Parte)

No sé a Uds., pero a mi estas dos palabras –«sumak kawsay»– no es que me sonasen de algo ni siquiera a japonés, es que, en realidad, no me sonaban de nada y a nada que tuviera un significado real, concreto y relacionado con la política actual. Esta sensación de supina ignorancia me duró hasta que me decidí a buscarlas.

En santa Wikipedia encontré esto: “Sumak Kawsay es un neologismo que –aunque en la lengua quechua significa “Vida en Plenitud»– fue creado en la década de 1990, como una propuesta política y cultural de las organizaciones indigenistas de Perú y Bolivia y, que fue adoptada posteriormente por los gobiernos del movimiento por el socialismo del siglo XXI. El término alude a la culminación de un socialismo menos acorde y más independiente con las teorías socialistas europeas, más bien, ligado a un pensamiento y al estilo de vida comunitario y ancestral, propio de las etnias quechuas y que debiera ser promovido como el nuevo modelo de organización social y estatal a nivel mundial. En Ecuador, el “Sumak Kawsay” se ha traducido como «Buen Vivir» y es un “principio constitucional que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural, social y espiritual.

En concreto, el “Buen Vivir” es la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y de una muerte digna, de amar y ser amado, del florecimiento saludable de todos –en paz y armonía con la naturaleza—y de la prolongación indefinida de las culturas humanas. El “Buen Vivir” supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos de cualquier sociedad política se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno –visto como un ser humano universal y particular a la vez– valoren como objetivos de vida deseable.

Antes de entrar de lleno en las nefastas consecuencias morales, sociales , laborales y económicas derivadas del madrileño movimiento «15-M» del 2011 y del descontento social, que venía arrastrando España desde el comienzo de la crisis económica de 2008, hay que recordar que los recortes sociales y de ayudas públicas, fueron las causas por las que miles de personas tomaran las calles de España y –al grito de «no nos representan»—tomaron al asalto y acamparon en la castiza plaza madrileña de la Puerta de Sol, dando lugar a los «indignados del 15-M», un movimiento social que atravesó el país y que puso patas arriba el estado de casi todo el orden político, social y jurídico constitucionalmente establecido.

Desde entonces en la caja de Pandora solo nos ha quedado «el Espíritu de la Esperanza» (la diosa Elpis) y no el del «Buen Vivir». Esta caja, tras haber sido abierta –primero por el social bolivariano ZP y, luego por el socialcomunista Sánchez– dejó sueltos todos los males, las miserias y catástrofes en ella contenidos, y que han ido arrasando España. Por eso, haciendo uso de ese espíritu residual y esperanzador debemos emular al ex presidente Sarkozy y proclamar con él -alto y claro– las directrices de su discurso –pronunciado en su candidatura al Eliseo– pero adaptándolo a la España desvertebrada actual del Sanchismo imperante.

Los herederos del 15-M han degradado el nivel moral de la política. Todos esos políticos que reivindican la herencia de M-del 2008 dan al prójimo lecciones que jamás se aplican a sí mismos; quieren imponer a los demás comportamientos, reglas y sacrificios que jamás se imponen a sí mismos. Proclaman: «Haced lo que yo digo, no hagáis lo que yo hago». En España, esta es la izquierda heredera de ese 15-M, la que está en la política, en los medios de comunicación, en la administración y en la economía. Es la izquierda que le ha tomado gusto al poder y a los privilegios de la casta. Es la izquierda que no ama a la nación porque no quiere compartir nada con ella. Que no ama a la Monarquía Parlamentaria porque no ama la igualdad ni la libertad ni la democracia. Que pretende defender los servicios públicos, pero que jamás la veréis en un transporte colectivo. Que ama tanto la escuela pública, que a sus hijos los lleva a elatos y carísimos colegios privados. Que dice adorar la periferia, pero que se cuida muy mucho de vivir en ella. Que siempre encuentra excusas para los violentos, a condición de que se queden en esos barrios a los que ella, la izquierda recalcitrante, la rancia y sempiterna no va jamás. Que firma a diario multitud de escritos contra la expulsión de los okupas y sus variantes –como las “Adascolaus”, las “Mónicasoltras”, las “Ionesbelarras”, y cómo no, las “Irenemonteros”, entre otras muchas– pero que no aceptan que estos se instalen ni en sus casoplones galapagareños ni en sus lujosos y elitistas barrios.

Es la izquierda que hace grandes discursos sobre el interés general, pero que se encierra en el favoritismo clientelar y en el corporativismo interesado de sus conmilitones.

Nota.- Continuaremos con la 2ª parte del discurso del expresidente Sarkozy, pero adaptado a la triste actualidad política de “esta España nuestra y esta España mía”, según nos cantaba la malograda cantautora Cecilia en la década de los setenta.

“ Sumak Kawsay» (2ªParte)

Siguiendo con la adaptación del discurso del candidato a la presidencia de la República de Francia, Nicolás Sarkozy…no debemos olvidar que…

Desde 2004 no se podía hablar de moral ni de ética ni de justicia ni de democracia porque los gobiernos de ZP y de Sánchez han tratado de imponernos el relativismo en casi todos los órdenes de nuestra vida: la idea de que todo es igual, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, que el alumno vale tanto como el profesor y que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos estudiantes…Esto, no nos vale.

Hoy más que nunca, debemos derrotar la frivolidad y la hipocresía de esos intelectuales, demagogos y pseudoprogres cuyo único pensamiento es el del que todo lo sabe, todo lo puede desde su omnímodo e indiscutible poder y que condena la política ortodoxa mientras aplica la suya, la que les conviene en cada momento.

Desde el 2004 han intentado hacernos creer que las víctimas cuentan menos que los delincuentes. Que la autoridad estaba muerta, que las buenas maneras habían terminado y que no había nada sagrado, admirable y respetable bajo el sol. El slogan oficial era: «VIVIR SIN OBLIGACIONES Y GOZAR DE TODO SIN TRABAS»… Esto, tampoco nos vale.

Desde el 2004 han querido terminar con la escuela de excelencia y del civismo. Asesinaron los escrúpulos y la ética mientras se anclaban a una izquierda hipócrita y populista que ha permitido indemnizaciones millonarias a los gobernantes, a los grandes directivos de las empresas afines y el triunfo del depredador sobre el emprendedor… Esto, tampoco nos vale.

Desde el 2004 esa izquierda le ha tomado el gusto al poder y está en la política, en los medios de comunicación, en la economía y en cualquier actividad pública y privada. Como la crisis de la cultura del trabajo se ha instaurado y ha derivado en una crisis moral, hay que rehabilitarla…Esto si nos vale.

Desde el 2004 han dejado sin poder a las fuerzas del orden público y han creado la idea de que se ha abierto una gran brecha entre la policía y la juventud, que los delincuentes son buenos y la policía es mala, como si la sociedad fuera siempre culpable y el delincuente inocente…Esto, no nos vale.

Desde el 2004 son esos los que han renunciado al mérito y al esfuerzo y que atizan el odio a la familia, a la sociedad y a la monarquía parlamentaria. Y con el mayor descaro se lucran de los bienes del Estado, y montan hasta negocios con el dinero mal versado, a la vista de todos, de la manera más cínica y los llaman ERE…Y esto, tampoco nos vale.

A pesar de todo, hoy debemos volver a los antiguos valores de siempre, a los del respeto, de la educación, de la cultura y de las obligaciones, mucho antes antes que a los derechos inmerecidos e injustificados. Estos valores solo se consiguen de nuevo, no sin esfuerzo y, se ganan haciendo valer y respetando todos los anteriores…Esto, si nos vale.

Debemos volver al «sumak kawsay» que desde la última década de 1990 se desarrolla como una propuesta política que busca el «bien común» y la responsabilidad social a partir de su relación con la Madre Naturaleza y el freno al monopolio de recursos sin fin, que surge como alternativa al desarrollo tradicional. El «Buen Vivir» plantea la realización del ser humano de manera colectiva con una vida armónica, equilibrada y sustentada en valores éticos y morales frente al modelo de un desarrollo –basado en el enfoque economicista y ególatra– productor de bienes materiales y consumidor de valores monetarios…Esto, también nos vale.

Inicialmente, aunque el concepto ha sido utilizado por los movimientos indígenistas de Ecuador, Perú y Bolivia junto a un grupo de intelectuales, debemos reimplantarlo y usarlo ya –más pronto que tarde– en toda la Unión Europea para definir concretamente un paradigma alternativo al desarrollo que paradójicamente –tanto la ONU y la OMS preconizan—como oficinas y sucursales del “ Club Bilderbeg”, y que aunque sus objetivos son ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida y a los países a lograr la paz y un desarrollo sostenible, uno de los aspectos más controvertidos es su secretismo y el que no se permita el acceso a la prensa. Estas dos características—secretismo y exclusividad—llevan ya varios años dando pie a diversas teorías conspiratorias alrededor del Club, incluidas las que afirman que es el lugar donde se decide el destino del mundo hasta las que lo asocian con el intento de establecer una “gobernanza global” que acabe con la soberanía de los Estados y así crear el “Orden Mundial Único”.

Este es el fin último de Bidelberg. Imposible no pensar en Orwell… ¿Es posible que el buen George haya viajado al futuro convertido en el George Soros del siglo XXI? Sabemos que se trata de uno de los principales socios del Club Bidelberg. ¿Filántropo o megalómano absolutista en temas tan delicados como la migración, la ideología de género, la legalización del aborto o la despenalización de la marihuana? Lo que si es cierto es que George Soros preconiza que uno de los métodos más eficaces para destruir las identidades nacionales es acabar con la homogeneidad racial, genética y cultural, y esto se rompe con la migración masiva intencionadamente “descontrolada”

El “Sumak Kawsay” hay que adaptarlo a las políticas mundiales y contraponerlo a los objetivos del Club Bidelberg para así, alcanzar una dimensión humana, holística y política y, conseguir una sociedad más abierta, más justa, más democrática y libre, donde se respeten y se revaloricen los eternos principios constitucionales del orden jurídico internacional: la libertad, la justicia, la igualdad social y el pluralismo político.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.