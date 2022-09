Victor Entrialgo De Castro: «El peligro eres tu»

Jamás mira a la cara. Sólo eso basta para descalificar a un hombre. Sanchez, el hombre delante del espejo, como todas las cosas que cita, es absoluta insolvencia. «Insolvencia y mala fé».

Sale a morder en el Senado, porque lo ve muy mal. La idea de perder el poder le desespera. Cuanto peor lo tenga más ladrará el animal. Y en lugar de salir a convocar a todos a un proyecto conjunto ante lo que viene, y aprovechando el formato, -ése era su único fin,- el demagogo provocador sale a aplaudirse en el Senado.

El problema de Sanchez, como advirtió Rosa Diez, es de patología política. Sale a morder y alterar a los españoles en un acto electoral frente a las encuestas y frente al interés general, que le trae al pairo.

Y empieza amenazando con dos palabras, por el ahorro energético. Una obviedad y una mentira: incertidumbre y franqueza. Con la incertidumbre contábamos. Con la franqueza sinceramente no. Saliendo del cerco de sus dientes, sencillamente da miedo.

Pero respecto a la incertidumbre, cuando llega la noche una pregunta me asalta y no me deja dormir. Si la corbata es efectiva para combatir el cambio climático ¿con chancletas esas del dedo, bañadores de competición o bikinis en el Senado acabaríamos con el daño a la capa de ozono o los agujeros negros?

No era la luz, ni la preocupación por lo que viene, ni un acto de cortesía parlamentaria, insólito en el presidente, lo que le traía al Senado, sino mera estrategia electoral frente a las encuestas, mientras los ministros se dedican a insultar haciendo dejación de su funciones. ¿No hay nadie con autoridad para parar resolver los continuos líos de los miembros de su gobierno? le ha preguntado Feijóo.

389 euros el kw/h. ¿Miseria energética? Hable con propiedad y prudencia, le pide Feijóo. Pero Sanchez no entiende de eso. Miente patológica y compulsivamente. Está desesperado por las encuestas.

No sale a tranquilizar a la Nación sino a otro mitin electoral rabioso para tratar de evitar la patada en el culo que le tiene preparada la Nación.

Trata de laminar al opositor que tiene un cuarto de hora, en una encerrona. En realidad era una comparecencia contra las encuestas. Esa era la trampa. Lo demás, demagogia y propaganda. El soberbio y déspota autor del mayor daño a la democracia, pasándose el país por el forro de sus espejos, imputa a los otros el daño que él, sólo él, está produciendo.

¡No piensa en los ciudadanos. Sólo en conservar el poder!. Hasta un punto que asusta pensar en el día que no lo tenga. Y aquí, de verdad, pienso en él.

Ahi estan los datos, dice. Pero no dice los datos de quien, sirviéndose de sus 800 asesores, porque no se le conoce un solo pensamiento propio.

En el tono de voz del presidente del Senado, campeón de los palmeros, pidiendo silencio sólo cuando el orador es su amo o llamando la atención, sólo a la oposición, se mide el «palmerismo» de las marionetas socialistas. ¡Y decían de las cortes franquistas! que con independencia de su muy superior formación, al menos habían trabajado antes.

Estoy pensando, dice.. y ahi larga lo de los jóvenes, los agricultores, los transportistas. Leyendo querrá decir. Lo de pensar es más dudoso. Se le ha visto retratarse y bambolearse, pero pensando no le ha visto nadie.

Por lo del Senado y con este Catilino yo habría empezado con el hasta cuando seguirás abusando de nuestra paciencia de Cicerón. Pero Feijoo salió gallego, brillante y pausadamente de la encerrona. En hombre de estado, vaya.

Es manifiesto que este hombre, con su estrategia de morir matando,, es el principal contaminante del clima político que impide la unidad de la Nación.

Un hombre que divide, que no quiere pactar, que irrita a una gran mayoría de su país apoyándose en sus enemigos, pasa a convertirse en un peligro político. El que a estas alturas no sepa leer en su cara y sus gestos, su sonrisa falsa cuando es capaz de mirar a la cara, su altanería, su prepotencia, no merece una palabra más.

Y el otoño del patriarca que burdamente ha intentado manipular,- igual que la burda pantomima de los ciudadanos o el debate que era sobre la energía-, es sólo otro de los muchos libros que este patriarca en su otoño político no ha leido. «Pero usted no llega ni a dictador, dijo Feijó. No manda ni en su gobierno».

Indigencia moral más que intelectual de un provocador electoral que hace sangre en cuanto puede. Menos en las muertes, seguro que se puede encontrar similitudes en el libro de Marquez. Un ser político dificil de calificar que se fue al Senado a hacer oposición de la oposición. «Pero no se inquiete, remató Feijó. Para eso sólo tiene que esperar a las próximas elecciones.»

Es también prosa y román paladino aquella en la que el pueblo suele fablar a su vecino de las facturas de la luz. La misma en la que el pueblo repite al presidente por accidente, cada vez más alto, cada vez más fuerte, por encima de los medios subvencionados, que el peligro cercano, el inminente, no es Putin. El peligro eres tu.

Victor Entrialgo