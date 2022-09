Victor Entrialgo De Castro: «La sindicalista que quería ser Marilyn»

Para hablar del salario mínimo y hablar el precio del pan la Yoli Chanell se marca un vestido de noche de rojo pasión que la mayoría de mujeres han dicho que no se pondrían ni para una boda.

Con esto bastaría ya para descalificar a una vicepresidenta «comunista» tomadora de pelo social, cuyo tiempo para lograr los brillos que su cabello pretende, no le permiten atender los graves problemas de su ministerio.

Esta musa del comunismo influencer en pasarela de escucha permanente, como su amo, que no señor, le ha cogido apego al glamour, se ha venido arriba.

Y cosas de la vicepresidencia, y de la erótica del poder, a la espera de agarrar un flotador y sobrevivir ella sóla al naufragio, igual que Sanchez se cree Napoleón, ella cree que encontrará un JFK y aún peor, ésta se cree que está buena.

A buen seguro, no tardará en deleitarnos, pues hace tiempo que la barbie sindicalista no se viste en modo indigente y a medida que se acerquen las elecciones a buen seguro sustituirá el traje de chaqueta por los vaqueros y unos leggings chiripitifláuticos de la boutique del Ministerio.

¿Cuando tiene esta mujer tiempo con los atascos de Madrid, aun con su chófer, con todo lo que tiene encima, para restaurarse, acicalarse, peinarse, depilarse, escoger modelo, comprarlo, probarlo y despues de todo eso, escoger los complementos, las gafas de sol, y sobre todo, ir a la farmacia a por subsalicilato de bismuto, hacer la compra, seguir la estricta dieta que sigue desde que vino del sindicato y ocuparse de los peliagudos asuntos de su Ministerio?

Quizas la Yoli tenga como Marilyn un coeficiente intelectual de 165, superior al de Einstein, y no nos hayamos dado cuenta. Pero las medidas del energético ahorro no le permitirán la escena de la de la rejilla del metro en Manhattan, entre la 52 y la 53, en el 586 de Lesington Avenue. A no ser que haya sido la que fue a grabar durante su reciente viaje a Nueva York en el Falcone.

Pero el poder de esta gente que en lugar del potitos se ha tragado un comediscos con solo un par de canciones, es más prosaico de lo que parece. Disfrutan de sus prebendas pero mientras cobran por aprender a trabajar sin hacerlo, la nave va sóla..! Ni la Montero ni la Irene, ni su tata cambiarán la historia ni el bienestar de este pais si no es para joderlo ante nuestros propios ojos.

Estas pantomimas y montajes en que se ha convertido la política no sólo suceden aquí sino también en Argentina o en Chile, donde despues del intento de magnicidio y el revés constitucional de Boris, los medios pretenden hacernos creer que es pura espontaneidad que un niño dé vueltas en una moto de juguete vestido de superman restando la seriedad debida a la conferencia de prensa del barbado por imberbe presidente chileno.

¿No será más bien que, al día siguiente de la derrota que debiera obligarle a dimitir, el presidente quiere que el pais se distraiga con la tierna imagen y salve la imagen de un presidente abrumadoramente derrotado, vistiendo al niño acogido por sus padres para sustituir al otro jaimito que se ha ido de casa, a Presidir Chile?

Lo mismo aquí con Marilyn. Sea por consejo de cualquier otro valedor o poder invisible de esos de los que hablan ellos, lo de la mujer de rojo, es otra patética provocación más de la desesperación del gobierno.

Pero muy a su pesar y a diferencia de Marilyn, ésta marioneta de la política, no es a los hombres o a las mujeres a quien provoca, sino a sus inteligencias.

Víctor Entrialgo