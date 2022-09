Victor Entrialgo De Castro: «El trampantojo»

Cuando Putin cierra el gas es que empieza a perder terreno militar. Entre tanto, llega a Downing Street Liz Truss, la hija que Thatcher siempre quiso tener, mientras el pueblo chileno le pone la proa a Gabriel Boric. 62% de Noes a su constitución bolivariana.

Chile maravilloso, pero enfermo de la epidemia comunista de Hispanoamérica, parece que vive. ¿Cómo es posible que ese Jaimito, otro Petimêtre como Sanchez, haya podido llegar a presidente de Chile? Quizás desde allí se entienda. De la Argentina de Evita Kichner, la amiga de Garzón, el vergonzante juez inhabilitado, otra vez en la televisión, ni hablamos.

«Me alegro de que no me hagan esta pregunta,» dice Sanchez a los ciudadanos escogidos a dedo ¡también ellos!.

¿Por qué, nos preguntamos, el mundo está lleno de petimêtres, atrezzos y trampantojos?

Muy sencillo. Porque en España, y a la vista está también Sudamérica, no hay instituciones. O donde las hay no funcionan. Son una máscara, un trampantojo. No acabamos de copiar a los ingleses.

El ascenso de un pelamangos como Boris Johnson, más el Brexit, hicieron pensar sobre la decadencia del Reino Unido. Siempre puede surgir un pelamangos. O como aquí, «unos muchos cuantos». Pero las instituciones que funcionan están para eso. Y el parlamento inglés encontró la solución despachando al fantoche en un tiempo record. Y eso les honra.

No como aquí. Que hay un pueblo que quiere despachar a Sanchez, y a los que tenemos que soportar diariamente por su culpa, porque su altanería y su narcisismo no casan con el ser del pueblo español. Ni con su wolksgeist, ni con su Constitución. Y sin embargo, no acierta a ver cómo hacerlo. O cómo «implementarlo», que dicen ahora los finolis.

No quieren que funcionen las instituciones ni crear otras urgentes, como el impeachment o procedimiento de destitución del Presidente, que no existiría tampoco si mañana llega al poder Jack el destripador aunque dudo que, -al margen de sus abobinables crímenes por supuesto-, fuese más pernicioso para nuestra vida pública y nuestra organización política que nuestro Petimêtre.

Y asi pasan años, sobrevienen ruinas y surgen tontorolos que nos impiden recortar los quince años que siempre nos lleva Europa en general. Por eso el proceso político de España y Sudamérica es un meridiano, una franja horaria que se mide en generaciones. Un décalage. Un retraso, una diferencia. «Un quelque chose de la politique,» que consiste en las Instituciones que nosotros no tenemos. El impeachment, el recall, el diputado de distrito, el verdadero defensor del pueblo. En una palabra: «Representación».

Un simple vistazo a las consecuencias de «nuestros separatismos» con la Colau y Barcelona llena de Bandolers, los Pujoles y Pujolinos aun sin juzgar y Otegui pidiendo más vuelos para separarse, no es dificil llegar a la conclusión de que, en realidad, es el Estado, y en particular, el Gobierno español, el que quiere independizarse.

Es el Gobierno el que se declara independiente del 25% clases en un español que hablan todos los padres a la puerta del colegio, mientras la justicia no funciona porque tampoco puede juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, tal y como ordena la Constitución.

Lo peor de todo es que tenemos al enemigo en casa. Sanchez no es sino un infiltrado. El español se ha puesto todas las vacunas menos la del sanchismo, «la mayor enfermedad del ser moral español desde Lope de Aguirre o Pau Claris, desde Godoy a Puigdemont,» candidato a pasar a la historia universal de la infamia.

Y si aun sabiendo que el virus del sanchismo puede ser mortal, a algunos españoles les da igual, no es porque griten con Millán Astray ¡Viva la muerte!, sino porque no han hecho todavía las cuentas.

Gracias a la recogida de todos los bárbaros mangantes europeos que bajan a Barcelona y al fenómeno okupa que la Colau tanto alentó, ahí tienes al salir de la peluquería, lo que pediste «gordita mía».

La ciudad vive oleadas de inseguridad. Los fichajes de Barca tienen que guardar las joyas en el banco. Pero las teles en lugar de relacionar cosas tan obvias, se hacen las víctimas y se rasgan diariamente las vestiduras.

Y ¿qué me dicen del bulling para iniciar el curso? La izquierda primero quitó la autoridad a los profesores. Luego modificó incluso el Código civil para quitársela también a los padres. Y -hay que tener bemoles sin saber música-, para venir ahora a sermonear con el bulling, diciéndonos que la culpa es de la sociedad, que tiene la responsabilidad de arreglar ¡lo que se han cargado ellos!.

Es un ejemplo paradigmático de todo esa miseria moral y basura intelectual que les sirve para mantener el poder, y que ellos llaman «políticas».

Primero suprimieron la religión. Ni siquiera les vale la ética y luego unos amorales que buscan el poder por el poder, por alguna extraña tara de la infancia, quieren hacérnoslo pagar a los demás con una moralina aceitosa e indignante de regañina política, que es la sociedad la que tiene el problema del bulling. Y encima que se la debemos y por eso se la tenemos que pagar con votos. No, mire usted.

Solo pues un fallo en mi karma puede justificar la repugnancia que me producen Sanchez, su lavandería familiar internacional, el juez Pedraz, Doña exclusiva, su amigo inhabilitado al que aún saca una televisión, el de la voz de pito y su fiscalnovia general. Y por supuesto «este comunismo choni» que incluye al otro Garzón, el nutriólogo.

Este es el trampantojo que tapa nuestra realidad. El sanchismo tiene maniatadas y no deja funcionar libremente ni a la Corona, ni a una sola de las instituciones. Díganme una, solo una, que haga de contrapoder, de garantía y además, funcione con normalidad.

¿Por qué el mundo está lleno de petimêtres y de atrezzos? Porque no funcionan las instituciones. Empezando por la invasión de Ucrania, que continuará, incluso cuando deje de sair en los medios.

Por nuestra parte, despues de destituir al petimêtre, procederá fortalecer las instituciones, sacar a los políticos de las que no sean políticas y mejorar nuestra representación y nuestro régimen electoral. Frente al trampantojo del sanchismo, Representación e instituciones.

Aunque, como liberal, -gran parte de los españoles lo son aunque no lo sepan, no en balde aquí surgió el término liberalismo,- estoy dispuesto a entenderme con el que piensa de otra manera y a afirmar que el fin no justifica los medios sino que son los medios los que justifican el fin.

Por eso pienso que aún si se propusiera otro gobernante que venga emular este momento político, le sería dificil juntar en un Trampantojo, tanta falta de vergüenza, tanta osadía, tanta ignorancia atrevida y tanta ambición contraria al interés general, como la de este Gobierno. Ni siendo seleccionador nacional.

Víctor Entrialgo