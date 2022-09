Manuel del Rosal: «De ratas y hombres»

“Nunca debemos olvidar que existen dos especies de ratas, las que andan a cuatro patas y las que andan a dos; las primeras viven en las alcantarillas y cloacas de abajo, las segundas en las letrinas y cloacas de arriba”

“Solo cuando un país arde se ve toda la miseria que había dentro. Entonces, hasta el rey se entera de que ha convivido con las ratas”. Friedrich Hebbel, dramaturgo y poeta alemán

Tengo un amigo en Oviedo, es sacerdote de una de las parroquias de esa ciudad. Hicimos la mili juntos y estudiamos juntos. Andrés- así se llama mi amigo – terminó Medicina y al poco tiempo e hizo sacerdote. Andrés es conocedor del cuerpo y del alma de los hombres. Una vez al año me invita a su casa en los tiempos en que el calor amenaza secar nuestras meninges. Son unos días en los que rememoramos nuestra juventud y hablamos sobre los acontecimientos que suceden en el mundo.

Desayunamos en el jardincito de la vivienda.

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Salud de EEUU que ha publicado la revista Nature, llegó a mis manos el otro día – me cuenta Andrés – Tras leerlo entiendo aún más porque el ser humano es como es. Siempre me he preguntado porque el hombre es tan malo, encierra tanta maldad dentro de sí. Mi conocimiento del hombre desde mi faceta de médico y sacerdote me ha permitido penetrar más fácilmente en sus carencias físicas y espirituales. Somos tan malos que lo somos incluso para nosotros mismos, para nuestra especie. El estudio demuestra que el genoma de la rata común (Ratus norvegicus) está compuesto por 2.750 millones de peldaños – de pares de letras químicas – y contiene entre 25.000 y 30.000 genes, casi los mismos que el ser humano que tiene 3.000 millones de peldaños. La rata tiene, por lo tanto, un ADN en un 99% igual al nuestro. Los biólogos calculan que el último ancestro común del hombre, la rata y el ratón vivió hace 75 millones de años, en plena era de los dinosaurios. Más tarde, ambas especies, ratas y hombres tomaron distintos caminos en su evolución. Yo apuesto a que fueron las ratas, las que, viendo el comportamiento del hombre, se separaron de él. Cuando se habla de la evolución del mono al hombre, yo no la acepto porque me es difícil comprender que, del bondadoso mono, descienda el malvado hombre. Ahora que la revista Nature ha publicado el estudio al que nos referimos demostrando que las ratas tienen el 99% de nuestros genes, la cosa parece aclarada: descendemos de las ratas, proceso absolutamente lógico y demostrable dado el parecido comportamiento del hombre y la rata, con una diferencia a favor de la rata, diferencia que puede ser debida a ese 1% de genes en que las superamos y que, de seguro, nos hacen peor que ellas.

No puedo estar más de acuerdo con Andrés. Y son las ratas del subsuelo las menos perniciosas; las ratas bípedas, las que andan pisando moqueta y suelos de mármol, las que causan epidemias, ruinas, hambre, invasiones, guerras y otros males de los que se benefician a costa del sufrimiento del resto de mortales, son las asquerosas ratas que pululan por las alcantarillas, cloacas y letrinas de superficie, las que emiten un olor nauseabundo y pútrido; son las que gobiernan un país, son sus ministros, son los periodistas vendidos y comprados, son los ciudadanos entregados por estupidez a quienes les manipulan y, sobre todo, es la rata principal, la rata alfa, la que ejerce de presidente de un país, cualquier país, al que convierte en el útil del que se vale para mantenerse en el poder chapoteando en las sucias aguas de las cochiqueras putrefactas, en las alcantarillas de paredes alicatadas pero cuyas aguas huelen a veneno puro. Es la rata más rata de todas las ratas en su expresión más pura de rata de alcantarilla con moqueta y mármol que, todos los días y antes de salir de casa, se perfuma queriendo evitar el pútrido olor que emana de su naturaleza sin conseguirlo.

Manolo – continua mi amigo Andrés mientras saboreamos el último trago nuestro café – ya sabemos que existen dos clases de ratas, las que viven en el subsuelo que son las ratas comunes y las que viven en la superficie acolchada de las moquetas y brillantes del mármol que, a pesar de ello, huelen a cochiquera y cieno revenido. Son estas las más perniciosas, las más peligrosas, pero al mismo tiempo, las más estúpidas porque en su continuo producir de males por su codicia se autodestruyen y destruyen el medio donde viven. No hay más que ver la pandemia que han causado manipulando un virus y la destrucción a que están sometiendo a la Tierra que, fiel a su máxima de mantener el equilibrio natural, se defiende para restablecerlo. ¿O acaso creen que esta ola interminable de calor no es el fruto de la violencia que sobre la Tierra ejercen las decisiones nacidas de la codicia de las ratas bípedas asentadas en las cloacas de arriba?

MAROGA