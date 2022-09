Juan de Dios Ramírez-Heredia Montoya: «Ha muerto Isabel II, reina de los ingleses»

En el Reino Unido viven más de 300.000 gitanos y nómadas

Como es natural la muerte de la Reina Isabel II también ha conmocionado a los romaníes que viven en el Reino Unido. No es el país europeo que tiene mayor población de origen gitano pero la comunidad inglesa de la isla ejerce una señalada influencia en la toma de conciencia que el Pueblo Gitano mundial está viviendo por el reconocimiento de su personalidad colectiva.

La Reina Isabel II también era la soberana de los Rromá en los países donde ostenta la Jefatura del Estado. 50 Estados de todo el mundo que comprende la cifra de 2.700 millones de habitantes. No es extraño pues que los romaníes checos y eslovacos, entre muchos otros, también expresen su respeto por la reina Isabel II y lamenten su fallecimiento utilizando las redes sociales. Daniela Abraham que es una conocida activista gitana de Eslovaquia ha declarado que tuvo el honor de reunirse con la reina en 2021. “Nunca olvidaré ese momento por el resto de mi vida», ha publicado en eslovaco, “desde el fondo de mi corazón espero que la familia de la reina Isabel haya encontrado la paz de Dios en estos momentos difíciles. Que la luz eterna brille para ella», publicó Abraham.

Tenemos constancia de que miles de gitanos y gitanas están enviando a la Familia Real británica sus más sinceras condolencias. Así, Petr Torák, gitano a quien la reina Isabel II otorgó el título MBE (Member of the Order of the British Empire)

en 2015, dijo que «La Reina fue y siempre será no solo un gran ejemplo para mí, sino también una inspiración. Gran Bretaña nos dio a mi familia y a mí un nuevo hogar y oportunidades que nunca podríamos haber soñado, y la Reina misma ha influyó en tres generaciones de nuestra familia».

También en el Reino Unido los gitanos hemos padecido épocas de dura represión

Las crónicas recogen que a mediados del siglo XVI los gitanos que vivían en Inglaterra fueron deportados a Noruega. En sentido contrario se distinguió Escocia que en 1541 concedió a los romaníes la autorización para vivir según sus propias leyes. No obstante, hubo que esperar hasta 1783 para que en el Reino Unido se derogara la mayoría de la legislación racial contra el pueblo gitano.

En enero de 2015, el Tribunal Supremo resolvió que el Gobierno había discriminado a los gitanos y el antiguo Secretario de Estado para las Comunidades y Administraciones Locales, Eric Pickles, fue declarado culpable de haber violado la Ley de Igualdad y los derechos humanos. El juez dictaminó que el gobierno había “ejercido discriminación ilícita en contra de un grupo racial” a la hora de la adjudicación de parcelas en el cinturón verde de la capital. El juez Gilbart dijo que Pickles y su departamento violaron las leyes de derechos humanos y de igualdad por aplicar una política legalmente defectuosa al ignorar las apelaciones de los gitanos viajeros que afirman que existen circunstancias excepcionales para permitirles ocupar los sitios del cinturón verde.

Y sin ir más lejos, el lunes 7 de febrero, el defenestrado primer ministro Boris Johnson condenó un chiste ofensivo para el Pueblo Gitano y dijo que se estaba impulsando una legislación para que los servicios de streaming fueran más responsables del contenido potencialmente peligroso en sus plataformas

Los británicos siempre gozarán del reconocimiento de todos los gitanos del mundo.

Ha muerto Isabel II, reina de los ingleses

Siempre he dicho que la Historia del Pueblo Gitano deberá estudiarse en dos partes que deben tener como frontera el “antes” y el “después” de abril de 1971. En ese año se celebró en Londres el Congreso Internacional que supuso el inicio de una etapa de liberación de la opresión que aún sufríamos en muchos lugares, al tiempo que dio comienzo a una lucha más eficaz y organizada para reivindicar nuestros derechos y conseguir las cotas de autogestión de nuestros intereses colectivos. No olvidemos que el Congreso se celebró bajo el reinado de Isabel II.

Pero Inglaterra contribuyó de forma decisiva a la divulgación de la cultura gitana ilustrando a las generaciones de los dos últimos siglos con los conocimientos que solo desde la ciencia, desde la universidad, y desde la investigación se pueden adquirir.

Con George Borrow aprendimos a perfeccionar el caló

El personaje estrella de nuestro firmamento intelectual en relación con los gitanos españoles es George Borrow (1803-1881) fue un inglés que entre 1836 y 1837 llegó a adquirir notoriedad en Madrid, donde fue conocido familiarmente como don Jorgito, el inglés. Sabía hablar más de 30 lenguas y entre ellas el galés, danés, hebreo, árabe, armenio, manchú, griego, latín, algo de euskera y el caló que los gitanos hablaban en España. Su gran aportación a la difusión de la lengua gitana fue la traducción del Evangelio de San Lucas al caló. Lo publicó en Extremadura en el año 1836.

La Biblia en España posiblemente sea su obra cumbre. Libro que alcanzó de inmediato gran éxito y difusión. Manuel Azaña Díaz, que fue presidente del Consejo de Ministros y Presidente de la Segunda República española fue el traductor y prologuista en 1921 de la edición en castellano.

En 1888 se crea en el Reino Unido la Gypsy Lore Society

La Gypsy Lore Society, es la asociación internacional más antigua interesada en los estudios relacionados con la comunidad gitana. Fue fundada en Gran Bretaña en 1888. Celebra sus reuniones anualmente rotando por las universidades más importantes de Estados Unidos y de otros países europeos. Fue en la Universidad de Granada donde celebró su reunión el año 2005

La Sociedad patrocina programas y conferencias y publica dos veces al año Romani Studies (revista continua de la Gypsy Lore Society ), así como un boletín trimestral y otras publicaciones ocasionales

El fondo documental atesorado por esta organización es un tesoro al que debe acudir cualquier persona que desde el rigor y la certeza intelectual quiera saber algo sobre el Pueblo Gitano.

Esta colección, compilada de las publicaciones editadas entre 1978 y 2012, se encuentra en la Universidad Estatal de Michigan. Y las colecciones anteriores de la Gypsy Lore Society, 1888-1974, se pueden encontrar en la Universidad de Liverpool.

Nosotros intentamos seguir su labor investigadora desde el Instituto Romanò para Asuntos Sociales y Culturales editando y divulgando la revista trimestral O TCHATCHIPEN (La verdad) y el periódico quincenal NEVIPENS ROMANI (Noticias gitanas)

Los españoles también tenemos un rey llamado Carlos III

Curiosamente el nuevo soberano del Reino Unido ha tomado el mismo nombre de nuestro soberano que reinó en España desde 1759 hasta su muerte en 1788. Este rey, unos años antes de morir, dictó una Pragmática reconociendo la igualdad de derechos a todos los gitanos, aunque impuso otras obligaciones de las que me ocuparé próximamente.

Esperamos del Carlos III inglés un gesto decidido en favor de que todos los gitanos y gitanas de la Commonwealth, territorio gigantesco del que es Jefe de Estado, puedan ver convertidos en realidad los objetivos del Congreso de Londres de 1971 que se celebro bajo el reinado de su madre, hoy difunta, a la que deseamos “Te avel lohki leski phuv”. Que quiere decir: “Que tenga una tierra fácil”, es decir, que allá donde esté, su estancia sea entre gente buena y alegre.

Juan de Dios Ramírez-Heredia Montoya

Abogado y periodista