Raúl del Pozo sabe quiénes pueden derribar a Sánchez ante una escabechina para el PSOE en las municipales

Tiene claro que Pedro Sánchez, ahora mismo, es un político quemado.

Al menos desde un punto de vista electoral.

Pedro Sánchez es ahora sinónimo de espantar al votante y eso lo saben dentro del PSOE.

Sin embargo, tal y como subraya este 16 de septiembre de 2022 Raúl del Pozo en su tribuna de El Mundo, el inquilino de La Moncloa está atrincherado en el seno del partido de Ferraz y de ahí no hay quien le saque. Al menos en teoría.

El brillante escritor compara a Sánchez con otros estadistas y está claro que el dirigente socialcomunista sale muy malparado:

Otros tienen talento para llegar al poder y fracasan a la hora de gobernar, como parece ser el caso de Pedro Sánchez. Por más que lo intenta, no consigue la aceptación de la mayoría y se comporta como un líder de la oposición más que como un jefe del Gobierno. Algunos achacan ese déficit de popularidad de Sánchez a su fanfarronería y a su falta de autocrítica. No le perdonan que sea soberbio y, encima, farolero.

No hay que remontarse a Pericles para descubrir políticos con talento como Churchill , héroes como De Gaulle o estadistas populares como Obama . Gozaron de carisma y encandilaron a las masas y en algunos casos, según Weber , lograron cambiar la Historia .

Subraya Del Pozo que el problema para los críticos del sanchismo dentro del propio PSOE no es que pierda las generales, sino que insista en quedarse liderando el partido:

Para sus críticos en el socialismo, el problema es el día después: como presidente del Gobierno se irá cuando pierda las elecciones, pero como líder del PSOE está blindado. Si el partido se sublevara contra él, no podría echarlo porque bloqueó la Ejecutiva para que no le volviera a ocurrir lo de 2016, cuando lo despidieron. Pedro Sánchez dice siempre que asume en primera persona los errores de su actuación política. Aunque no es verdad, porque después de decirlo se comporta con arrogancia, agresividad y falta de modestia.