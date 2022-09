Ussía manda al piso a Fortes por su entreguismo a Sánchez

Es irónico y socarrón a partes iguales.

Alfonso Ussía no deja pasar la semana sin hablar en su columna de El Debate de la entrevista que Xabier Fortes, en el Canal 24 Horas de TVE, le hizo a Pedro Sánchez.

Para el escritor, las preguntas del periodista de ‘La Noche en 24’ son un compendio de cómo debe tratarse a un invitado…para que este no se sienta ni irritado ni incomodado. Por eso pide con mucha sorna un premio para el presentador:

Un buen periodista está obligado a no incordiar con preguntas intempestivas o inoportunas al entrevistado, y más aún si el entrevistado es el presidente del Gobierno. Se ha criticado con ácida acritud al periodista Javier Fortes – Xabier, según él–, que trabaja en Televisión Española y obtuvo el Premio Ondas Nacional de Televisión al mejor presentador. Un Premio Ondas es el no va más y no lo gana cualquiera.

Asegura que Fortes pudo haber escogido la vía de unas preguntas más duras, pero que por respeto al entrevistado se contuvo:

Fortes podría haber elegido la senda envenenada para entrevistar a su invitado, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno del que depende Televisión Española. Pero olvidó los asuntos comprometidos y desagradables y nos ofreció un ejemplar modelo de periodismo bien educado. El entrevistado, que previamente había pactado las preguntas con el entrevistador, un pacto constitucionalmente admisible, se comportó con decoro y respondió las preguntas de Fortes con exquisita serenidad. Fortes sabía que su invitado no pasa por momentos dulces, y que las encuestas no le vaticinan un porvenir volando en Falcon y veraneando en La Mareta o en el Coto Doñana. Fortes es una buena persona, y no le formuló ni una pregunta que pudiera alterar el sístole y la diástole de su sensible corazón. Todo, menos provocarle al presidente del Gobierno un pipirlete vascular y dejarnos a todos los españoles, que somos los que pagamos a Fortes su sueldo, huérfanos de mandatario.

Ussía insiste en que hay que crear un galardón ‘ad hoc’ para el periodista de TVE:

Por desgracia, no existe en el periodismo español un premio a la entrevista del año. No haría falta ni reunir a un jurado. Se lo concederíamos los espectadores de TVE por aclamación. Lástima que más de cuarenta millones de españoles no se sintieran interesados en seguir la entrevista. Tan sólo 670.000 telespectadores cultos y bien preparados –como los viajeros del Metro que frecuenta Pilar Llop–, invirtieron su tiempo en disfrutar de la gran entrevista.

Eso sí, asegura que él, como millones de españoles, no vieron la entrevista de marras porque ya imaginaba por dónde iban a ir los tiros: