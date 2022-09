Pedro Manuel Hernández López: «Isabel II de Inglaterra… ¿el “maná” de Europa…?»

Según Éxodo –el segundo libro bíblico del Pentateuco– el «Maná» (en hebreo) era el «pan» enviado por Dios a los israelitas todos los días durante los cuarenta años que estos deambularon por el desierto hasta llegar a Canaán, «la tierra prometida, buena y ancha que mana leche y miel»(Éxodo 3:8). Los israelitas lo llamaron así al expresar: ¡Maná! (Man hu): ¿Qué es esto? Este divino alimento lo recibían todos los días, menos el séptimo día de la semana –el shabat– por lo que debían recolectar doble ración el sexto día, es decir dos «gomeres» (antigua unidad de volumen hebrea para granos, equivalente a un décimo de 2.2 litros por persona).

Salvando las honrosas diferencias y haciendo una gran abstracción metafórica, podríamos afirmar que la reciente muerte de Isabel II de Inglaterra –«la reina de los récords», «la reina más longeva» y «la reina eterna»– como les ha dado en llamarla en todas las cadenas televisivas nacionales e internacionales, tras anunciar su exposición pública durante 22 horas en la capilla ardiente de St.Gilles, en su amada Escocia, y posteriormente, durante tres días más, en la St. James, en Londres y las largas colas de ciudadanos británicos y de la “Commonwealth” para poder darle su último adiós.

Su muerte ha surtido en España– desconozco si en el resto de países europeos– un efecto similar al que surtió el «maná» en el pueblo de Israel durante su éxodo. Aparte de que les salvó la vida saciando su hambruna en el desierto, mantuvo a los israelitas sanos y fuertes en todos los aspectos, tanto que hasta vencieron en múltiples batallas a pastores-guerreros de las tribus cananeas — habiru y shasu– tales como los hititas, arameos del norte y keinitas, entre otros. Esta buena señora, a la sazón, reina de Inglaterra o de la «pérfida Albión» —como se la conocía en términos anglófobos durante las llamadas «guerras napoleónicas» o «guerras de la coalición»– con su reciente e inesperada muerte a los 96 años ha producido un efecto expansivo de “real buenismo político” –mucho mayor e importante que el que produjo el «celestial maná “y el «divino alimento» en el pueblo de Israel– y que ha inundado oficiosamente todos los rincones de España.

Desde su fallecimiento, el pasado día ocho de septiembre en el castillo de Balmoral — situado en Aberdeenshire (Escocia), rodeada de sus hijos y nietos, poniendo fin a un reinado de más de 71 años y abriendo una nueva era– ha liberado a la España «sanchista» y al Gobierno «Frankenstein» de todos los males y problemas socioeconómicos y políticolabórales habidos y por haber.

Sencillamente, desde ese día ya no hay en España ni paro, ni inflación, ni colas del hambre, ni llegada de pateras a nuestras costas, ni decretazos favoreciendo a etarras y a separatistas con indultos, excarcelaciones e incluso indemnizaciones, ni condonación de deudas millonarias a los separatistas catalanes, ni okupaciones, ni delitos de robo, ni violaciones, ni tráfico de drogas, ni desahucios, ni prevaricación ministerial, ni problemas con la no renovación del CGPJ, ni puertas giratorias para los maridos de las ministras, ni cierre de empresas,( en agosto se cerraron 19.000 pymes),ni tasas a las energéticas, ni subidas de las hipotecas, de los impuestos a los carburantes, a la luz, al gas y a los alimentos básicos de primera necesidad (pan, aceite, leche, huevos, pasta, carne de pollo, hortalizas, frutas , derivados lácteos), etc., etc.,…Aunque algunos productos han subido de precio un 23%, la mayoría son el 11,2% más caros que antes de la pandemia y con una gran repercusión negativa en la mayoría de los hogares españoles. Todo gracias a la magnífica política social y económica del demagogo y progresista gobierno de Pedro Sánchez I “El felón” y de su social-podemita Ejecutivo ministerial.

Desde ese día –ninguna cadena televisiva afín al Gobierno– se ha dignado en ninguno de sus múltiples tramos horarios, hacer ninguna mención, ni siquiera someramente, a estos acuciantes problemas que están asfixiando a la gran mayoría de los ciudadanos. A lo largo de estos días no ha habido ninguna cadena– fuese la que fuese– en la que no aparecieran –micrófono en mano– corresponsales desplazados a la «pérfida Albión» loando a “tutiplén” las magníficas glorias y gestas de la «reina eterna» y de la «más rica» de todas las monarquías europeas mientras entrevistaban a presidentes de gobiernos, ministros y altas personalidades del mundo mundial, desde Westminster y el Palacio de Buckingham, unas veces y, desde el Palacio de Aberdeenshire en Escocia, otras. ¡God save the Queen! A este paso un día de estos me encuentro al sumo pontífice de Roma, Francisco I –el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio– iniciando el proceso de beatificación y posterior canonización de la reina anglicana Isabel II. ¡The Queen is dead, long live the King!

Como era previsible, tras el fallecimiento de la más importante figura masona del mundo, la enemiga ancestral de la Hispanidad, la ladrona de las Islas Malvinas a Argentina y la corsaria de Gibraltar, la única colonia en España dentro de Europa –donde en su bahía, auténtico paraíso fiscal, donde no llegan ni por equivocación ninguna patera marroquí pero sí atracan libremente submarinos nucleares y buques cargueros, que con bandera de paraísos fiscales y con grandes cargas de fueloil la contaminan –sin que ni Cádiz, ni Andalucía, ni el Gobierno central y ni siquiera la UE, la gran “gallina clueca” hagan nada ni digan ni pío. Estamos asistiendo a una vergonzosa campaña de culto anglófilo por parte de todos los medios de comunicación globalistas españoles. Son los mismos que –denostan pública e impunemente a nuestra Casa Real, queman las fotos de nuestro Rey y le insultan—y mientras, veneran y honran con excéntrica devoción a la del país que más nos odia y nos ha robado desde hace siglos con su “patente de corso”. ¿Por qué los españoles e hispanos debemos aguantar decenas de reportajes chupándole el hojaldre a la cultura británica? Muy sencillo, esa señora era masona, esa señora formaba parte del globalitarismo que quiere sojuzgar a la humanidad.

Los británicos son expertos en hacerse publicidad a sí mismos incluso en las peores circunstancias, mientras nosotros lo somos en auto criticarnos delante de todos y hasta por lo más insignificante. Esa señora, a la que solo Dios puede juzgar como persona, era monarca de 24 países, gran parte de ellos paraísos fiscales, incluida la City de Londres, donde todo el dinero negro y sucio del planeta Tierra está bien guardado por su Graciosa Majestad. Era la reina de Australia, Canadá y 22 neocolonias que ellos llaman “overseas territories”, y luego los conquistadores malos, los opresores, los expoliadores y los de la estigmatizante “leyenda negra” somos los españoles, que ya no tenemos ni un metro cuadrado en ninguna parte y les legamos nuestra cultura, lengua, religión y nacionalidad.

El próximo rey de Inglaterra, alias el “Rey-Compresa” –según sus propias la palabras en aquel zafio mensaje que en su día le escribió a su amante Camilla Parker Bowles—en cuanto sea coronado, más pronto que tarde, no lo duden, nos hará una visita a Gibraltar para insultarnos y restregarnos una vez más el milenario “Tratado de Utrecht” y su nefastas consecuencias por las que España perdió, un 13 de julio de 1713, Gibraltar, Nápoles, Sicilia y Menorca, recuperada en 1802 por el “Tratado de Amiens”. Desde entonces, en Gibraltar – en esa roca-peñón robada al sacro territorio español– los modernos piratas, descendientes de los famosos e infames corsarios Francis Drake y John Hawkins, no solo siguen trapicheando con sus opacos negocios de contrabando, narcotráfico, evasión de capitales y blanqueo del dinero, sino que se han permitido el lujo de construir un aeropuerto, un arrecife artificial en las aguas tradicionales de pesca española y una base permanente de submarinos nucleares y se siguen riendo legalmente de nosotros a “mandíbula batiente” ante la pasividad de los gobiernos social bolivarianos y social comunistas de ZP y de Sánchez.

Ante todo esta parafernalia anglófila ¿Nos hemos vuelto completamente locos, tontos y borregos o las tres cosas a la vez? ¿De verdad estamos viviendo un especial arrobo nacional por la muerte de la reina de Inglaterra? Para miles de padres de familias que no llegan a fin de mes, cuyos hijos están siendo envenenados por las redes sociales y cuyas mujeres ya no saben qué hacer para mantener unida a la familia, todo ese “royal media circus” televisivo de la muerte de la soberana británica les puede servir como vía de escape. Un palacio, muchas banderas, carrozas y trompetas, gente llorando a mares, desfiles de beefeaters, armiños y noblezas, piafar de hermosos caballos negros, todo eso está muy bien. Pero la que se ha muerto es la reina de otro país, que además ocupa parte del nuestro. Puede que la evasión de todo ese espectáculo traiga a los sufridos españolitos de a pie una tregua de horas o incluso de días. Hasta puede que esté bien descansar de vez cuando en cuando. Pero ¿no es extraño y anormal que un país –de políticos republicanos, socialistas y comunistas, como es España, y de periodistas y tertulianos de izquierdas, que llevan décadas trabajando incansablemente para derribar la monarquía española y que odian a su propio país– esté ahora arrobado y levitando casi, a dos pies del suelo, por esta egregia señora?

Recuerden ustedes la empalagosa y celebérrima semana que nos espera a los sufridos televidentes españoles y no olviden compararla compárenla con lo que harán estos mismos medios cuando –Dios quiera que dentro de mucho tiempo–, fallezca un Rey español, el nuestro, Don Juan Carlos I, que les da cien mil vueltas y sopas con honda al Gobierno en pleno y a todos estos juntos y, al que, en cierto modo, le obligaron a abdicar y le crucificaron mediáticamente, por no dejarse ningunear ni mangonear.

Pedro Manuel Hernández López, medico jubilado, periodista y ex senador por Murcia