Pedro Manuel Hernández López: «Ponga una videocámara en sus mataderos…y controlará el “buen morir” animal»

¿Inocentada anticipada o nueva «bufonada» del mesiánico y desocupado ministro Alberto Garzón…?Todos recordarán aquella repetida y machacona frase de los años setenta que la única cadena de TVE, en blanco y negro, nos recordaba a todas horas que con un televisor “Vanguard” en nuestra vida, ésta sería infinitamente más satisfactoria y feliz. Casi todos, –sin distinción de edad y nivel cultural– repetían como loros mecánicamente el subliminal slogan publicitario: ¡Ponga un Vanguard en su vida! esperando que realmente nuestra rutinaria vida cambiara a mejor…pero la mayoría de las veces esta seguía siendo la misma de siempre.

Si «bufonada» según la RAE es «todo dicho o hecho propio de un bufón» — persona que en la Edad Media y principios de la Moderna se encargaba de divertir a la corte con historias graciosas y chistes– una «garzonada» sería todo dicho o hecho realizado por Alberto Garzón, ese ministro fantasma, de tres al cuarto que nos ha tocado en suerte por la cuota de Izquierda ‘Hundida» en el Gobierno de España y cuyas estulticias merecen ser recogidas y descritas por el gran Erasmo de Róterdam en la inolvidable obra » Encomium morae».

¿A estas alturas de la legislatura que se puede decir del ministro bufón del Ejecutivo de Sánchez que no se sepa?

Es el típico ministro florero, porque solo vale para adornar y no siempre; es el ministro fantasma porque, al igual que el Guadiana –que aparece y desaparece– porque suele aparecer para meter la pata hasta el corvejón y , acto seguido, desaparece de la esfera política hasta que ha parido y rumiado una nueva bufonada –cada vez mayor y que siempre perjudica a uno o varios sectores de la industria española y a sus miles de trabajadores– y es entonces cuando vuelve a aparecer para escarnio propio, y , befa y pitorreo del Ejecutivo en el que figura y, que, de uvas a peras, realiza algún breve «cameo», no exento de acervas y polémicas críticas hasta de sus propios compañeros de la bancada comunista.

A los políticos se les suele pedir que si no son capaces de solucionar problemas que, al menos , no creen otros nuevos. Pero exigirle esto a Garzón es como pedirle peras al olmo o a un ciruelo melones.

Si hay alguno encantado de ponerse en el ojo del huracán, este es sin lugar a dudas Garzón , que ya saltó a la fama cuando dijo que el turismo es un sector precario y estacional, que crea poco valor añadido; que después intentó regular la publicidad de las casas de apuestas y tuvo que frenar, y que en el año y medio que lleva en el gobierno aún no ha afrontado la indefensión que padecemos los consumidores frente a los prepotentes operadores de telefonía móvil. En cambio, se metió en un gran charco con el sector cárnico y ganadero, con su última. ocurrencia al lanzar una campaña contra el consumo y la exportación de carne española, por considerarla de mala calidad y contribuir al deterioro del cambio climático y ser malo para la salud.

No contento con sus histriónicas actuaciones llegó a convocar una «Huelga de Juguetes», en plena Navidad, contra su propio compañero el ministro de Industria para luchar contra los estereotipos sexistas en los anuncios de juguetes. El importe de su nueva bufonada nos costó a todos casi 83.000 euros del ala –según se publicó en una plataforma gubernamental– y a él el «piropo» del presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, que no se cortó en decirle a Sánchez que debía cesarlo del cargo de ministro ya, porque » era un real y claro insulto a la inteligencia».

Pero como solo los «tontos oficiales y reconocidos»–es su caso– son los que arrojan piedras sobre sus propios tejados, Garzón volvió a la carga con otra de sus ocurrentes garzonadas –que para variar, ha vuelto a generar gran revuelta y debate entre las industrias y consumidores– la de prohibir la publicidad de alimentos y bebidas «no saludables» para reducir el consumo de estos productos, reforzando su magna estulticia con un impuesto sobre las bebidas azucaradas y edulcoradas, aumentando el IVA de un 10% al 21%.

Pero claro, todo esto siempre lo hace «en beneficio de los huérfanos, los huérfanos y de los pobres de la capital», como cantaban en 1970 el grupo «Las madres del cordero»(con letra de Moncho Alpuente y Antonio Gómez)

La inteligencia no es lineal, es un proceso cíclico y, cuando uno se pasa de listo, vuelve a empezar a ser más tonto, aunque no se dé cuenta. Esto es, ni más ni menos, lo que le ha vuelto a ocurrir al desocupado, iluminado y desaparecido ministro Garzón con la aprobación del real decreto–el pasado martes, en el Consejo de Ministros– por el que España va a ser el primer país de la Unión Europea en vigilar los mataderos mediante cámaras de videovigilancia activas para controlar el «bienestar de los animales» y su «buen morir». Esta propuesta legislativa debe cumplirse antes del 2025 –si en 2023, el PP de Feijóo, una vez ganadas las elecciones generales, no la deja sin efecto– y convierte en «obligatorio» algo que, hasta ahora, era voluntario.

Las cámaras de vigilancia deberán estar como mínimo en todas las instalaciones en las que se encuentren los animales vivos y donde se realizan todas las actividades previas a la muerte del animal.

En el caso de aves y porcinos, la instalación de las cámaras deberá permitir la grabación del escaldado para poder comprobar que no se realiza esta acción en animales que presentan signos de vida.

Además de estas medidas, los responsables de los mataderos deberán guardar un mínimo de 30 días las imágenes durante las distintas fases desde el alojamiento en los corrales hasta el sangrado «post mortem» para posibles comprobaciones «a posteriori» de los correspondientes servicios veterinarios de las respectivas Comunidades Autónomas. Con la ya aprobada propuesta, Garzón– el salvador universal del ecosistema global y el reparador del cambio climático– pretende minimizar al máximo el sufrimiento animal en los mataderos y mejorar las garantías alimentarias de los consumidores.

¡Qué pena que ni él ni ninguno de sus compañeros ministeriales se preocupen y muestren la misma diligencia en defender la vida de los casi 100.000 nascituros –abortados voluntariamente– el pasado año y el buen y digno morir de los cientos de pacientes terminales que no pueden acceder a los cuidados paliativos y pretendan solucionarlo promoviendo el «Aborto» y la «Eutanasia activa» basada en un supuesto derecho a una muerte digna!

Es posible que el mesiánico y desocupado ministro nos quiera vender que se preocupa por la salud de los ciudadanos regulando el excesivo consumo de carne, bollerías varias y bebidas edulcoradas, pero lo que si tiene y debe hacer es preocuparse de garantizar que todo lo que se comercialice en España esté en buen estado, defender los intereses del consumidor y dejar que los ciudadanos elijan libremente o consulten a su médico de familia sobre qué comer o que beber. ¡Zapatero a tus zapatos!

Nuestro espabilado ministro sigue sin enterarse que el sector cárnico nacional va bastante por delante de su nueva ley. Su novísima normativa está ya superada por la realidad. Suele ocurrir que la cruda realidad supere a la mágica ficción. La mayoría de las granjas y los mataderos ya cumplen los pliegos voluntarios de condiciones de «bienestar animal»; además, ya disponen de cámaras porque sus «certificaciones de calidad» les obligan en algunos casos y, en otros, son sus clientes «internacionales» los que les exigen esos requisitos.

Nuestro sagaz y sabio ministro debería haberse informado antes y haber esperado a la legislación de la UE –que está por venir dentro del «Pacto Verde Europeo»– como respuesta a la crisis climática actual.

Por toda su trayectoria Alberto Garzón es –junto a Irene Montero e Ione Belarra– el ministro peor valorado del Gobierno Frankenstein de Sánchez, según el CIS del objetivo y ecuánime Tezános. Y como para muestra un botón, he aquí algunas de las principales polémicas e hilarantes garzonadas, desde que forma parte del Ejecutivo «sanchista»:

– Polémica con el consumo de carne y el chuletón sanchista (4 de enero de 2022)

– Huelga navideña de los juguetes (13 de diciembre de 2021

-Prohibición de la publicidad de dulces galletas, helados, bebidas alcohólicas y otros alimentos (28 de octubre de 2021).

-Subida del IVA de las bebidas dulces y edulcoradas (12 febrero de 2021).

-Afirmación de que la Fiscalía depende jerárquicamente del Gobierno(19 de enero de 2020)

– Criticas a la detención del rapero Pablo Hasel porque “es un síntoma de déficit democrático grave» (16 de febrero de 2021).

– Prohibición de la publicidad en las casas de apuestas (23 de noviembre de 2020)

– Acusación al Rey Felipe VI de» maniobrar contra el Gobierno»(25 de septiembre del 2020)

– Provocó el enfado general de todo el sector turístico nacional afirmando en el Parlamento que el turismo es una actividad empresarial «de bajo valor añadido, estacional y precaria» (13 mayo 2020)

-Lapsus ortográfico que recorrió toda España con su nuevo participio –del verbo proponer– «proponido», a tener muy en cuenta por la RAE en su nuevo diccionario (21 febrero 2021).

Si estás garzobufonadas les parecen pocas, no se preocupen, aún le queda casi un año entero para seguir cabalgando por libre a lomos de la estulticia, la ineptitud y la ignorancia. Y si no, tiempo al tiempo, pues según la Ley del ingeniero aeroespacial Edward A. Murphy, «si algo puede empeorar, es seguro que empeora» y tratándose de Garzón mucho más.

Un ministro de Consumo –cuya máxima obligación es defender a todos los sectores agroindustriales españoles para que sus productos lleguen en las mejores condiciones económicas, higiénicas y sanitarias a todos los consumidores– no debe excusarse en afirmar que cuando ha metido la pata ha sido a nivel particular. Un ministro del Gobierno de España, aunque sea del Gobierno sanchista, lo es las 24 horas al día, durante los 365 días del año, llueva, nieve, truene o relampaguee. Y si no es capaz, debe dimitir y, así, aparte de ahorrar un pingüe sueldo anual 75.000 euros a los sufridos contribuyentes, al menos podrá eludir los piropos de sus compañeros de Gobierno cuando comentan que su continuidad como ministro «es un notorio y grave insulto a la razón».

PM Hernández López.