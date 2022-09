Victor Entrialgo De Castro: «Reinar despues de morir, vivir despues de reinar»

Atado y bien atado, se está cumpliendo su voluntad. Reinar despues de morir. Mantener unido al Reino encarnando una institución, construcción jurídica y política secular que algunos desprecian pero que ha demostrado su incontestable utilidad a lo largo de los siglos, a la que entregó su vida entera.

Vivir despues de Reinar tampoco es, por lo que se ve, sencillo. Menos aún cuando los mismos que ayer se arrimaban para conseguir favores, contagiados de desdén, te lapidan hoy llevando a los demás detrás, cuando los que tiran más piedras tendrán, como cualquier mortal, que callar otro tanto y más.

Algunos nacen grandes, algunos logran la grandeza y a algunos la grandeza se les cae encima.

Cuando en quienes, despues de vivir la aproximación a la corte y verla de cerca con sus humanas debilidades, nace la deslealtad a veces, henchidos de venganza, quieren vivir del despecho institucional porque buscaban un trato de privilegio que no obtuvieron.

Algunos, desearían para sí el boato y el oropel, la Pompa y las circunstancias. Pero quedándose sólo con lo superficial, olvidan o no son capaces de ver sus pesadas cargas y servidumbres.

Cuando la envidia engendra amarga división, viene la ruina y comienza la confusión. La discordia social es, escribe Shakespeare, como una venenosa serpiente que va royendo las entrañas de la riqueza común.

A muchos que desprecian los símbolos y las formas y creen que todo en los Reyes de ahora o de antes era cazar y saludar en las recepciones, les parecerá sencillo oficio.

Pero no debe serlo tanto vivir entre la corte y el exilio, lisonjeado o lapidado por los mismos, cuando además de estadistas o reyes de una Nación, o más, debían ser buenos padres de familia. Mejor o peor que los demás mortales su vida y oficio son diferentes, pero no son extraterrestres.

La Institución exige discreción y no cumpliría su labor si los Reyes salieran a hablar o a ser vituperados todos los días. No existiria institución si cada uno de sus súbditos quisiera ser Rey por un día o juzgarla diariamente en el patio de vecindario, se televise o no.

Como no está, ya se ve, al alcance de cualquiera mortal reinar despues de morir, ni tratar de que despues de reinar, bien o mal, te dejen vivir.

Víctor Entrialgo