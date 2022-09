Pablo Delgado Escolar: «Sin el amparo de los gobernantes»

Cuando gobernaba el Sr. Rajoy, sufrimos una gran decepción todos sus votantes, pues siempre creíamos que era defensor de la vida y sin embargo nos castigó despidiendo al Sr. Gallardón del Ministerio que le asignó, el de Justicia, por defender la vida. Incomprensible tratándose de un político que creíamos honesto por ser de derechas; en los de izquierdas cabe todo desprecio a la vida de las personas.

Pero ahora hemos sufrido otro golpe ideológico no sospechado con anterioridad, al enterarnos de que Isabel Díaz Ayuso, persona adorada por toda la derecha de Madrid, según manifiesta en una entrevista en Onda 0 radio, el pasado día 1, tampoco tiene aprecio a la vida y opina que una chica embarazada puede asesinar al niño que lleva en sus entrañas, su propio hijo. Claro, es la teoría también de su superior Feijoó y ello nos lleva a pensar que no tenemos políticos que defiendan nuestro derecho a vivir. Solamente nos queda un grupo político que mire por nuestros intereses. Si el “sanchismo” opina que se puede matar a los niños cuando quieras si aún no han nacido, el PP se alía con ellos para que no les señalen ni hablen mal de sus ideas. Si defiendes la vida, serás un facha, casposo, reaccionario, carca,…

Es una pena vernos sorprendidos de que algunos políticos que creíamos honestos, sigan los dictados del NOM y no les importe legislar para permitir matar, pues sus ideas morales se los permiten. Solamente nos queda el amparo de VOX en la defensa de la vida, pues los chiquilicuatres que nos gobiernan quieren ampliar lo más posible las formas y los métodos de esas matanzas.

Pablo D. Escolar