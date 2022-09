Manuel del Rosal: «The Lancet denuncia el “fracaso global y masivo” de los gobiernos en la gestión de la pandemia»

The Lancet es la revista médica más prestigiosa del mundo.

Creyeron que con el poder serían dichosos. Y cuando lo alcanzaron, la sensibilidad para gustarlo se les hizo pedazos entre todas las miserias morales, bellaquerías, canalladas, cobardías y sumisiones que tuvieron que hacer para conseguirlo. Pudieron evitar muchas muertes causadas por la pandemia, pero carecían de sensibilidad ante el dolor y la muerte de los ciudadanos que gobernaban y gobiernan. Su sensibilidad – si alguna vez la tuvieron – fue hecha pedazos por su ambición de poder y su codicia.

The Lancet denuncia el “fracaso global y masivo”. Durante los dos primeros años del Covid-19 los gobiernos, preocupados fundamentalmente de evitar los problemas políticos derivados de la pandemia que pudieran amenazar su poder, respondieron a esta muy lentamente, no atendieron los grupos más vulnerables, no cooperaron internacionalmente y dedicaron todos sus esfuerzos a la desinformación. Algunos incluso vieron en la pandemia la ocasión de enriquecerse sin importarles las consecuencias de su miseria moral. Así y para vergüenza de todos y de cada uno de ellos, la malísima gestión de los gobiernos costó “17,1 millones de vidas, muchas de ellas evitables”. Este “asombroso número de víctimas es una profunda tragedia y un profundo fracaso social a todos los niveles”

“Debemos enfrentarnos a duras verdades- advierte – demasiados gobiernos no han respetado las normas básicas de racionalidad y transparencia institucional; demasiadas personas han protestado contra las precauciones básicas de salud pública, a menudo influidas por la desinformación; demasiadas naciones no han promovido la colaboración mundial para controlar la pandemia” “La falta de cooperación y coordinación de los gobiernos nacionales en cuanto a los protocolos de viaje, las estrategias de pruebas, las cadenas de suministro de productos básicos, los sistemas de notificación de datos y otras políticas internacionales vitales para reprimir la pandemia, también han tenido un coste muy elevado”

Uno no tiene menos que preguntarse si los expertos que han llegado a estas conclusiones esperaban algo diferente. Los gobiernos están en el poder para mantenerse en él el mayor tiempo posible y a elegir entre una buena gestión basada en la verdad que les perjudique o una gestión basada en la manipulación que beneficie a sus intereses, siempre van a elegir lo segundo caiga quien caiga. Aquí en España los informativos y todos los medios de comunicación daban las cifras de muertos como si fuera la cuenta de resultados, cifras que los ciudadanos nos teníamos que creer forzosamente, aunque fueran más falsas que Judas, al mismo tiempo informaban de cómo algunos políticos se estaban forrando con las compras del material necesario para luchar contra la pandemia. Mientras en las residencias de ancianos estos caían como moscas, los responsables gubernamentales jugaban con las muertes, los datos y la información en orden a evitar un desgaste y la amenaza de la pérdida del poder.

Oficialmente han sido 17,1 millones de muertes muchas de ellas evitables, pero estoy seguro de qué esta cifra está alterada por los mismos que alteraban, escondían, manipulaban todo lo que pudiera perjudicar su imagen de gobierno sin importarles las muertes ni las secuelas – poco se habla de ellas – de la pandemia. Y lo que a uno le llama la atención es que los expertos de The Lancet se quede estuporizados tras el fracaso de una gestión sanitaria de todos los países – unos más que otros – ¿Es que en alguna ocasión estos ingenuos expertos pensaron que un gobierno prioriza el bienestar de los ciudadanos a sus intereses de poder? Y así estamos.

MAROGA