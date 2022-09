Amadeo Muntané Sánchez: «Irene Montero y el sexo con los niños»

Escribía el poeta griego Teognis en el siglo VI antes de Cristo: “Amar a los jóvenes es una cosa placentera, pues también el hijo de Cronos, rey de los inmortales, se enamoró en otro tiempo de Ganímedes y raptándolo se lo llevó al cielo y lo convirtió en dios, adornado como estaba con la amable flor de la juventud. Por ello no te extrañes, Simónides, de que se me haya visto caer también a mí bajo el yugo de un bello joven”.

Pues bien, la Sra. Ministra de Igualdad Doña Irene Montero dijo que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les de la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento.

Es verdaderamente sorprendente que esta ministra hable de un tema que ya ocurría en la época de la antigua Grecia en donde un hombre podía tener por amante a un muchacho; pero eso no le impedía disfrutar de su esposa o de alguna mujer del prostíbulo. Digo que es sorprendente porque la Sra. Ministra es progresista y sin embargo, en esta cuestión que nos ocupa más que progresista es involucionista, dicho de otra manera es una conservadora de la lujuria de antaño. Pero ha añadido un mayor desequilibrio. En unos documentos históricos Jenofonte hacía mención a que el pederasta requería el consentimiento del padre del chico. Pero según la Sra. Irene Montero el consentimiento tienen que darlo los niños. Es evidente que la Ministra ignora que un niño todavía no tiene la maduración óptima de la configuración cerebral y neuronal para consentir en estos menesteres. Espero que los padres de los niños no depositen la confianza democrática en esta persona que nos retrotrae a la lascivia más empedernida.

Dr. Amadeo Muntané Sánchez

University Hospital Bellvitge

Department Manager Diagnostic Neuroradiology

and Interventional Neuroradiology of Spine.

Professor of Neuroradiology.