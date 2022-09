Isaac Hernández: «El Tinerfeño Isaac Hernández nominado a los premios NAPOLITANS en Whashington»

Los Napolitan Victory Awards son premios dirigidos a los asesores y comunicadores políticos, siendo en la actualidad los reconocimientos más prestigiosos y codiciados en la industria de la comunicación política y que reúnen una vez al año en Washington D.C., a los profesionales políticos más destacados del mundo de habla hispana en la capital mundial de la política.

The Washington Academy of Political Arts and Sciences reconoce la labor del consultor político Isaac Hernández en la categoría de neuropolítica y aplicación de tecnología a la comunicación política.

Ganar la estatuilla dorada significa recibir el más alto galardón para un profesional y/o campaña. Los ganadores pasan a integrar un grupo élite que representan la excelencia de la profesión y les identifica como los mejores en su área de trabajo.

Algunos ganadores del prestigioso premio han sido José Mujica (expresidente de Uruguay), Marta Lucía Ramírez (vicepresidenta de Colombia), Dick Morris (Exasesor político de Bill Clinton) o José Luís Sanchís (asesor de Adolfo Suárez, Alberto Fujimori) entre otros.

La entrega de reconocimientos será en el marco de la gala de los NAPOLITANS 2022 que se llevarán a cabo del 3 al 5 de noviembre 2022 en los Estados Unidos en el Washington Plaza Hotel.