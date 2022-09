Jacinto Romero Peña: «En el aniversario del juramento de las Cortes de Cádiz. El cuadro de las libertades (I) y la mirada de Argüelles

Contra el olvido sistemático e interesado de hechos fundamentales de nuestra historia, por el simple motivo de que los protagonizaron otros, o por desidia manifiesta. Contra el tupido, oscuro e inmenso bosque de ignorancia que parece extenderse en nuestra sociedad de manera premeditada e irremediable.

El sábado pasado se produjo el 212 aniversario del juramento y sesión inicial de las Cortes de Cádiz, acontecimiento capital en el inicio de los tiempos contemporáneos que vivimos y en la lucha por las libertades en España. Salvo actos conmemorativos de carácter local, silencio atronador de las instituciones y de los medios de comunicación. Desinterés de una sociedad átona que vive placenteramente sin saber de dónde viene. Posiblemente, tampoco sepa a dónde va. Este escrito pretende ser un humilde homenaje particular a los que hicieron posible la extraordinaria aventura que comenzaba el 24 de septiembre de 1810 . Sin supercherías, sin manidas posiciones ideológicas de partida. Así queda.

Los diputados, en número de 104 -menos de la mitad de los esperados-, se concentraron a las nueve de la mañana en el edificio que ocupaba la Regencia, hoy Ayuntamiento. De allí, procesionaron de forma solemne entre vítores de la población y la custodia de las fuerzas militares que defendían la localidad hacia la iglesia mayor de San Pedro y San Pablo, donde se produjo el juramento de sus señorías. Tras ello, pasarían al Teatro Cómico, hoy llamado Real Teatro de las Cortes, al objeto de iniciar las sesiones. Era el 24 de septiembre de 1810, y el escenario de los hechos la Real Isla de León, hoy San Fernando (Cádiz).

Distancias cortas, de muy escasos centenares de metros, pero una especie de “vía sacra de la libertad”. Entre el juramento matutino de las Cortes de Cádiz y el final de la primera sesión, ya muy entrada la noche, se había dado por finiquitado, ni más ni menos, que al denominado Antiguo Régimen, es decir, a cientos de años de privilegios de unos pocos ante una inmensa mayoría de postergados. Particularmente, me parece inaudito que el recorrido indicado no sea en la actualidad objeto de peregrinación de millones de españoles ávidos por compartir los aromas y las armoniosas notas de libertad de tan gloriosa jornada. Inaudito.

¿Y quiénes eran estas personas que se daban cita en un área geográfica muy restringida y cercada por las tropas imperiales napoleónicas desde febrero de ese año, siendo que, además, estaba a punto de estallar el tercer brote de fiebre amarilla en lo poco que iba de siglo en la vecina Cádiz? Porque, bombardeos diarios y fiebre amarilla fueron las condiciones “idílicas” en que desarrollaron sus trabajos estos diputados, de manera que cinco de ellos morirían de la citada fiebre entre la efemérides que conmemoramos y el final de 1813. En ese intervalo, estos 104, y el resto hasta los 223 presentes el 14 de septiembre de este último año, fecha en que se disolvían las Cortes, tuvieron tiempo, en una actividad tan encomiable como frenética, de organizar una nación ocupada por tropas extranjeras, de dirigir una guerra que terminaron ganando, de avanzar con botas de siete leguas en los derechos de los ciudadanos y, en sus horas libres, de promulgar una Constitución el 19 de marzo de 1812. Absolutamente extraordinario.

La escena del juramento fue recogida en “foto fija” por José Casado del Alisal en 1862, quedando plasmada en el cuadro de grandes dimensiones que cuelga en el testero del Congreso de los Diputados, a la izquierda de la presidencia. Ejemplar primoroso de la denominada “pintura histórica” que hizo furor en España en la segunda mitad del XIX, responde a un minucioso estudio de semblanzas físicas de los principales personajes, distribuidos en tres grupos: el del altar, situado a la izquierda del observador, en el que se encuentra el cardenal Luis María de Borbón –sentado-, único familiar del rey presente en España en ese momento; a su derecha y de pie, el obispo de Orense Pedro Quevedo y Quintano -que mira con recelo al grupo situado frente a él y sería el único de los cinco regentes que no juraría lealtad a las Cortes-; y a la izquierda del cardenal, el Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, Nicolás María de Sierra, que toma el juramento.

En el grupo central y más alejado, Antonio de Capmany, un “realista moderado”, sentado junto a una silla vacía, con la que Casado del Alisal trató de simbolizar, en mi opinión, la ausencia de Jovellanos –no electo-, alma mater del pensamiento realista moderado del momento, y precursor de moderados y conservadores en décadas posteriores. También puede simbolizar a los diputados ausentes que no pudieron llegar a tiempo dadas las circunstancias que vivía España. Detrás de Capmany y la silla vacía, otro grupo de diputados de pie, sin identificar.

A la derecha y ocupando un lugar principal, el clérigo Diego Muñoz Torrero; junto a él y a su derecha –ligeramente adelantado-, José María Queipo de Llano –que sería Conde de Toreno y segundo presidente de un Consejo de Ministros de la historia de España allá por 1835-; y Agustin de Argüelles, que hurta su mirada del altar, dando a entender así Casado del Alisal la aversión del “Divino” por la mezcla de lo religioso con lo político. Es el grupo de los “liberales”, aunque urge decir que en ninguna de las agrupaciones de diputados que se hiciera se podría hablar de partidos políticos a la usanza actual y, mucho menos, de disciplina de voto, existiendo grandes diferencias entre ellos según los temas tratados.

La escena, que magistralmente interpreta Casado del Alisal, transpira seriedad y circunspección, pareciendo más bien la representación de un funeral. Un funeral por algo muy importante que fue y que está a punto de convertirse en un fósil de la historia. Representa la última oportunidad, el último aliento que le queda a una nación exhausta y ocupada que ve, además, como se le levantan los territorios americanos organizados en Juntas, como era el caso de Caracas (19 de abril de 1810), de Buenos Aires (25 de mayo) o de Bogotá (20 de julio), sin olvidar el grito de Hidalgo en México solo unos días antes de la sesión inaugural de las Cortes. En este día de inicios del otoño de 1810, las posibilidades de supervivencia de la nación como la entendían los diputados de Cádiz eran ínfimas, pero allí estaban, dispuestos a lo imposible, y hoy, deberíamos todos estar mucho más agradecidos y evocadores con ellos, y mucho más comprometidos y amantes con ella.

Ya en el teatro, se levantaba el primero de los oradores. Era un clérigo, sí, un clérigo, que algunos identificaron inicialmente con Muñoz Torrero, ex rector de la Universidad de Salamanca. Habló con gran soltura y terminó proponiendo la aprobación de una minuta que leyó Juan Luján, uno de sus correligionarios. Se ve que este grupo había ido preparado. Benito Pérez Galdós diría con su excelsa pluma, varias décadas después, en su Episodio Nacional “Cádiz”, que “el discurso no fue largo, pero sí sentencioso, elocuente y erudito. En un cuarto de hora Muñoz Torrero había lanzado a la faz de la nación el programa del nuevo Gobierno, y la esencia de las nuevas ideas. Cuando la última palabra expiró en sus labios, y se sentó recibiendo las felicitaciones y los aplausos de las tribunas, el siglo decimoctavo había concluido. El reloj de la historia señaló con campanada, no por todos oída, su última hora, y realizose (sic) en España uno de los principales dobleces del tiempo”.

Y es que Torrero, sí, un clérigo, había afirmado que en las Cortes residía la soberanía, que convenía dividir los tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial, lo que debía mirarse como base fundamental; al paso que se renovase el reconocimiento del legítimo rey de España Fernando VII, como primer acto de la soberanía de las Cortes; y que se reclamaban como nulas las abdicaciones de Bayona, no solo por haber sido efectuadas con falta de libertad sino, muy principalmente, por falta del consentimiento de la nación. Sí, un clérigo.

Es decir, no solo eran las Cortes las que reconocían a Fernando VII rey de España como acto de soberanía intrínseca, sino que los reyes lo habían sido hasta ahora por el consentimiento de la nación. Nada de transmisión directa de derechos de Dios al rey, como en el caso del absolutismo francés. Estamos ante un puro pensamiento neo-escolástico radicalmente español procedente, especialmente, de las teorías de Francisco Suárez (1548-1617), que puede apreciarse en toda su extensión en el Preámbulo de la citada Constitución: es Dios el supremo legislador de la sociedad, y las “Cortes generales y extraordinarias de la Nación española” son las que decretan, en su nombre, la Constitución. Muy diferente a la carta de Bayona de 1808, en que es José Napoleón quien, por la gracia de Dios, es “Rey de las Españas y las Indias” y decreta la Constitución. Seamos justos y ecuánimes cuando hablamos para nuestro propio escarnio del atraso ideológico secular español. Leamos más y opinemos menos a la ligera.

Solo tres meses después de la sesión inaugural, el 23 de diciembre de 1810 sería nombrada la Comisión que debería redactar la Constitución, por la que tanta gente moriría años después. Presidida por Muñoz Torrero, contaba entre los liberales con los también clérigos Antonio Oliveros y José Espiga. Aparte de ellos, Agustín de Argüelles y Pérez de Castro. Otros cinco eran de origen americano, mayoritariamente liberales aunque no siempre coincidentes con los peninsulares, como Morales Duárez y Fernández de Leiva. Por los cinco “realistas”, destacar al sevillano Rodríguez de la Bárcena.

Tras el golpe de estado de Fernando VII de 4 de mayo de 1814, Muñoz Torrero solo disfrutaría de libertad hasta su fallecimiento en 1829 durante el Trienio Liberal de 1820-23. Argüelles y Toreno también pasarían largas temporadas en prisión y destierro hasta la muerte del felón en 1833. Una historia dramática y muy desconocida de estos españoles que creyeron en su nación cuando parecía imposible que tuviera el más mínimo atisbo de futuro. Su ejemplo debe servirnos a todos para continuar trabajando por ella, por su mejora constante, por su cohesión, y por el restablecimiento de la convivencia tan maltratada desde el modelo que nos viene de las cúpulas actuales. Y les recuerdo que Agustín de Argüelles había apartado la vista de la escena del altar durante el juramento, lo que le hace mirar ahora directamente a la bancada de los diputados. ¿Qué creen ustedes que estará pensando?

Gloria a los diputados de Cádiz.

Jacinto Romero Peña