Manuel del Rosal: «La perversión de Irene Montero (Los niños pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento)»

Se que pedir a una persona como usted, Irene Montero, que lea estas palabras de Jesús sobre quien escandalice a los niños y recapacite sobre las por usted emitidas sobre que los niños tengan sexo con quien les dé la gana, es pedir cotufas en el golfo, pero ahí van: “Pero el que escandalice a uno de estos pequeños, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en lo profundo del mar” Mateo 18:6

Según sus palabras, señora Montero, una niña o un niño de 10 años puede tener relaciones sexuales con quien le dé la gana si es consentido. Y uno se pregunta: ¿una niña o un niño de 10 años o de 9 o de 8 está formado moral, ética y fisiológicamente lo suficiente como para dar su consentimiento desde el conocimiento de lo que significa el sexo?

“La experiencia médica enseña que de la inhibición sexual nacen la enfermedad, la perversión y la lascivia” Wilhelm Reich, psiquiatra y psicoanalista norteamericano.

La palabra perversión se refiere a la acción y a las consecuencias de pervertir que, a su vez y como verbo, hace referencia a la alteración de las costumbres consideradas como sanas o normales, a partir de desviaciones y conductas extrañas y perversas. También se refiere a la alteración de la condición natural o del orden habitual de las cosas.

Una de las principales acepciones que ha tenido la palabra perversión ha estado relacionada con el sexo. A través de los siglos la perversión sexual ha llenado miles de páginas en la literatura universal queriendo justificar como normal lo que era y es una aberración que violenta los cuerpos y las almas que sufren esas perversiones. Dos de los más famosos apologistas de la perversión sexual fueron Sade y Masoch de los que derivan las palabras sadismo y masoquismo. Pero donde la perversión sexual alcanza las más altas cotas de violencia corporal y del alma es cuando son los niños quienes la sufren, y a esto se le llama pederastia.

Los niños son la expresión más pura de la inocencia, son los seres más desvalidos y es a los niños a quienes van dirigidas las aberrantes palabras de Irene Montero, una señora que es madre y una ministra que se sienta todos los martes en el Consejo de Ministros y forma parte de un gobierno cuyo presidente carece de los más mínimos escrúpulos lo que le permitirá mantener en el gobierno a esta señora, porque para él es más importante el poder que nuestros niños, inocentes utilizados perversamente por quienes se dedican a manchar con sus sucias manos la prístina inocencia de un niño, a escupir con sus palabras pútridas sobre sus cuerpos que son templos de pureza.

Uno se pregunta que les habrá sucedido a lo largo de sus vidas a gentes que, como Irene Montero, quieren destruir la inocencia primigenia de los niños. Que traumas físicos y mentales les han conducido hasta semejante aberración, semejante perversión; que resentimientos les corroe el alma, si es que la tienen, que rencores insuperables llenan sus pechos de odio. Y, por favor, no me vengan a decir que esto es progresismo, porque si así lo considera díganle al último que cierre la puerta de este país degradado, degenerado en el que los medios de información han considerado que la salvajada emitida por Irene Montero echando espumarajos por la boca y sin poder contener ese odio que envuelve todo lo que dice, no ha merecido ni un solo comentario.

MAROGA