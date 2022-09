Rafael López Charques: «Incomprensible»

Ponemos buena voluntad, comprendemos que todos tenemos deslices y cometemos errores, pero aún así, lo que está aconteciendo en nuestro país, prácticamente en todos los ámbitos, nos parece incomprensible.

Seguramente muchos paniaguados del poder digan que la culpa es nuestra, porque no tenemos cerebro suficiente para entender la inmejorable, beneficiosa y desinteresada, a título personal, acción del gobierno. No sentimos no estar de acuerdo con ellos, pues desde nuestra quizás modesta capacidad intelectual, creemos que nos sobra razón.

Se mire por donde se mire, es muy difícil de entender el rumbo de los mandamases, si es que quieren llevarnos a un puerto seguro para todos, como es su obligación y para ello les pagamos espléndidamente. Si lo que buscan es un marco conveniente para ellos, entonces si comprendemos. También hay por desgracia aspirantes al poder que parecen copiar las tácticas.

De entrada “cum fraude” mantiene a capa y espada su gigantesco gobierno bajo la excusa de lograr “una mayor eficiencia en su funcionamiento” Eso no se lo cree ni él. Basta con saber cuántos ministros hubo en otros gobiernos en nuestro país, o cuantos hay actualmente en otros países de nuestro entorno. Si fuese cierto lo que dice destacaríamos entre todos por nuestros éxitos, no por lo que destacamos.

Según ciertas noticias, acaba de regalarle a un multimillonario yanqui, a una de las mayores fortunas del globo, ciento treinta millones de todos los españoles ¡No está mal! Esa persona financia una serie de fundaciones que teóricamente hacen estudios por el bien de la humanidad. No nos engañemos. Esas instituciones llegan a los resultados que saben les conviene al que las mantiene. De lo contrario cerrará el grifo y a buscarse un trabajo.

Nos parece muy sospechoso que a los pocos días de anunciar la donación, “cum fraude” se haya postulado para presidir la Internacional Socialista. ¿Pura coincidencia? Él sabe muy bien que para alcanzar el puesto que pretende tiene que contar con la aquiescencia, más o menos velada, de diversos personajes. En eso tiene experiencia, pues ya se ha reunido varias veces, algunas en secreto, con otro multimillonario húngaro-yanqui, e incluso con un hijo suyo.

La ministra de la desigualdad está muy ocupada con el tema del sexo entre niños, para lo cual se gasta cantidades ingentes de nuestro dinero, aprovechando que ahora nos sobra. Por eso no se ha enterado de que en Irán la policía ha asesinado a una mujer por no llevar el velo obligatorio bien puesto, las protestas han sido y son mundiales, incluso las mujeres del propio país se han atrevido a manifestarse, pero nuestra ministra debe estar atareadísima, pues no ha dicho nada, ni pío. La gran defensora a ultranza de la mujer calla ante el vil asesinato de una. Incomprensible, a no ser que sea una forma de corresponder a la financiación, por el citado país a la tele de su pareja. El feminismo es el feminismo, pero la pasta es la pasta.

Una ex ministra española ha dicho en Marruecos que Ceuta y Melilla «Son vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de este país y en las buenas relaciones entre los dos países” ¿Por qué no opina del caso históricamente incomparable de Gibraltar?

Así no nos extraña que las comunidades madrileña y andaluza hayan declarado días de luto por el fallecimiento de la reina inglesa. Una cosa es dar el pésame y otra lo que hicieron, que en la práctica fue afirmar la soberanía británica sobre Gibraltar, una de las diecisiete colonias existentes en el mundo y la única en Europa, mantenida por los británicos, en contra de los dictámenes internacionales, en base a una interpretación torticera de un tratado.

En definitiva, lo que ocurre en nuestro país es incomprensible.