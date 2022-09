Manuel del Rosal: «Impuestos varios»

“Obligar a los ricos a pagar impuestos es una medida justa, pero obligar también a los pobres es una infamia” Napoleón Bonaparte

En España y con este gobierno se ha implantado un sistema en el que cada vez se castiga con más impuestos al trabajo y a la creación de riqueza y se subsidia el no trabajar.

Estamos en plena guerra de impuestos si, impuestos no. Lo cierto es que si un gobierno deja en el bolsillo de los ciudadanos parte de los dineros que recauda, estos dispondrán de más renta y, como consecuencia, más poder adquisitivo. Esta situación aumentaría el consumo y, naturalmente, más generación de riqueza. Esto es lo que habitualmente hacen los gobiernos de derechas, unos más que otros. Los gobiernos de izquierdas hacen lo contrario que es meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos para hacer una recaudación insaciable y llenar la caja cuya llave tan solo tienen ellos. Dicen estos gobiernos de izquierdas que así pueden ayudar a los más pobres, mientras crean gobiernos de 23 ministros, cientos de consejeros, chiringuitos de mierda, ayudas a los lobbies rosas, a los lobbies feministas, el nepotismo bárbaro, etc. de forma que, si en alguna ocasión se acuerdan de los más pobres, la partida que tenían apartada para ellos – si es que la apartaron – ha desaparecido. Entonces es cuando les dan unas migajas del banquete que ellos se han montado y además les piden que se lo agradezcan.

Feijóo ha sido atacado, vilipendiado, ridiculizado, criticado desde el minuto uno en que se le ocurrió algo tan elemental y obvio para paliar la desmesurada subida de precios, com bajar los impuestos. Nos callamos por decoro lo que le han dicho a Isabel Díaz Ayuso por mantener la misma tesis que su jefe.

Ximo Puig decía hace unos días que se deberían castigar a las comunidades que bajaran impuesto porque hacen “Dumping”, y que lo mejor para hacer frente a lo que nos está arruinando era subir impuestos a destajo. Mira por donde hoy sale a la palestra anunciando que en la comunidad Valenciana se van a bajar los impuestos; es como si hubiera caído del caballo y se le haya hecho la luz. Ante la respuesta de todos recordándole lo que antes decía y su mala fotocopia de lo preconizado por Fejóo, así como la crítica velada del gobierno, se ha apresurado a decir que la bajada de impuestos en la comunidad que él gobierna sólo será para los pobres al contrario que la del PP que solo es para los ricos y que su bajada de impuestos es una bajada solidaria y progresista no como la del PP que es insolidaria y retrograda. Y después de decirlo ha quedado extenuado por el esfuerzo mental que ha tenido que realizar para creer sus propias palabras.

El maniqueísmo es proverbial en el PSOE y ha aumentado exponencialmente con la llegada al poder del ínclito e inefable Pedro Sánchez. Lo bueno solo está en el partido socialista y lo malo en la oposición sea esta cual sea. Lo oscuro pertenece a los que no piensan como ellos, la luz forma parte del socialismo. Y de este modo el PSOE y Pedro Sánchez pueden decir “Quién no está con nosotros está en contra, porque nosotros somos la perfección, la luz, la verdad”. Es así como han convertido al socialismo en el sanchismo, una doctrina única a la que hay que seguir con la fe del carbonero. Y fieles a esa doctrina los seguidores de ella creen ciegamente en que los impuestos socialistas son buenos y los del PP son malos, aunque vean como sus bolsillos cada día tienen menos dinero y más telarañas. Es lo que pasa cuando la lógica y el raciocinio de los ciudadanos es sustituido por la ceguera del que no quiere ver, que es la peor. Y así caminamos los ciudadanos: ciegos conducidos por ciegos como en el cuadro de Brueghel. Y así va España.

MAROGA