José Manuel García Albarrán: «¿Porqué el miedo de Bruselas?»

“Soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana y soy Cristiana” así se presentaba Giorgia Meloni antes de celebrarse las elecciones generales del 25-O en Italia.

Con poco más de un 69% de participación -un 10% menos que en las anteriores elecciones de 2018- ha ganado el partido de G. Meloni “Fratelli d’Italia” (Hermanos de Italia) con un 26,8% de los votos, partido ‘etiquetado’ como una formación de ‘ultraderecha’ y liderado, por primera vez en la historia italiana, por una Mujer que puede ser Presidenta.

¡Se veía venir!… por mucho que se rasguen las vestiduras los progres de Europa, incluido el gobierno de España, la Señora G. Meloni, es casi seguro que va a gobernar en Italia, apoyada por los partidos de derecha de Salvino (‘Lliga’: 8,9%) y de Berlusconi (‘Forza Italia’: 8,1%) lo que hace sumar al bloque de derechas un 44% del electorado que ha ido a las urnas a votar.

Y ahora habrá que poner sobre la mesa algunas preguntas:

¿Porqué ha ganado en las urnas democráticamente la señora Meloni?

¿Será por el hartazgo de la ciudadanía italiana ante las políticas progresistas de la izquierda y ultra izquierda y la inoperancia o inacción del centro derecha y de la derecha tradicional?

¿Porque ese miedo manifiesto de los ‘gobiernos’ mal llamados ‘progresistas’ europeos ante este cambio electoral democrático en Italia?

Me imagino que Irene Montero y su Ministerio de ‘Igualdá’ -ese que nos cuesta veinte mil quinientos millones de euros al año- estarán muy contentas porque una Mujer puede ser la Presidenta de la República italiana…

¿Le habrán mandado inmediatamente un correo felicitándola? ¿No?

¡Ah perdón!, creo que esto no entrará dentro de su ‘feminismo selectivo’ y ‘politizado’ de izquierdas; dirán que no la felicitan porque es fascista, facha, homófoba, xenófoba y todas esas ‘lindezas’ que les dicen a las que no practican la ‘androfobia’ o ‘misandria’ -odio o aversión a los varones- a las que no pertenecen o simpatizan con los colectivos LGTBQ+, a las que defienden a la familia y no apoyan la práctica del aborto indiscriminado y permitido a menores de edad, a las que no necesitan hacer exhibicionismo en los ‘desfiles del orgullo’, a las que defienden ‘el orgullo’ de ser heterosexuales y formar una familia, a las que trabajan codo a codo con los hombres, ganándose puestos directivos en base a su preparación cultural, académica y a su bien hacer laboral, sin quejarse sistemáticamente de ser discriminadas y hablando cansina y permanentemente de un ya inexistente ‘techo de cristal’.

Pues mire usted por donde, señora Montero, ésta es una Mujer -escrita con mayúsculas- que con su carrera de periodista, política, casada, madre de un hijo, Cristiana y Católica ha luchado por unos ideales y unas creencias, siendo muy probable que llegue a ser la primera Presidenta de la República italiana. Para ella, al parecer, no ha existido ni ‘techo de cristal’ ni ‘discriminación por sexo’, teorías trasnochadas con las que pretenden justificar la existencia de su inútil y caro Ministerio.

¿Qué le da miedo a Europa ante el triunfo de la coalición de derechas?

Es curioso y a la vez criticable que hablen ahora del peligro de los ‘gobiernos populistas’ de derechas cuando permanecen y han permanecido callados mientras partidos como Unidas Podemos en España practican políticas populistas de ultra izquierda financiados por partidos comunistas y populistas latinoamericanos.

Pero puede ser aún más criticable la coacción que se ha empezado a ejercer desde Bruselas sobre el más que probable gobierno de coalición de la derecha italiana, sin haberse formado aún, en donde ya incluyen un posible chantaje económico si no continúan las políticas a las que se comprometió el anterior gobierno de izquierda. ¡Increíble pero cierto!

Mientras tanto la mala educación política de nuestros gobernantes social-comunistas que no solo no felicitan a la ganadora en las urnas sino que aprovechan la ocasión para avisar de que esto puede pasar en España. ‘Cuando las barbas de tu vecino veas cortar…’ haciendo clara alusión a un posible gobierno de coalición de la derecha en las próximas elecciones generales de 2023.

Pero en España las reacciones de los políticos de izquierda han estado a la altura de su ya consabida ‘actitud democrática’, es decir el rechazo de todos aquellos resultados electorales que no beneficien a su partido político o no sean afines a la izquierda, a nacionalistas y a separatistas.

Bruselas tiene miedo de contar ya con tres países -Hungría, Polonia e Italia- que pueden contradecir o incumplir su política globalista dentro de la agenda 2030, su política del cambio climático, sus ‘lobbys’ que presionan con su poder económico a Estados y grupos de empresa, al chantaje económico con el reparto de los fondos europeos a los que contribuimos todos, etc.

Mientras tanto en España seguimos con este manifiesto desbarajuste político… por la izquierda, la fracción PSOE campa a su aire pero, de vez en cuando, sopla el viento de UP, ERC y demás sustentadores del ‘Sanchismo’ en sentido adverso y contrario que les hace recular o cambiar decisiones ya tomadas para evitar que se retiren sus ‘bastones de apoyo’.

Mientras por la derecha salta en VOX la ‘bomba Olona’, que poco o nada puede beneficiar a su partido, mientras que en el PP del gallego Feijoo, parecen frotarse las manos por los votos que puedan volar a su ‘nido’.

Ya saben… “A río revuelto…”¡Craso error! porque el miedo de Sánchez y Cía. se basa precisamente en que se pueda producir un vuelco a la italiana y parece estar claro que PP sin VOX no puede obtener una mayoría absoluta para gobernar con estabilidad.

Me cuesta creer que Feijoo accediese a gobernar sin mayoría con la intención de ‘dejarse ayudar’ sólo puntualmente por otros partidos, aunque fuese el PSOE. ¿ ?

El tiempo les dará o les quitará la razón.

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado