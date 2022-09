Victor Entrialgo De Castro: «El espantapájaro»

Mientras existan colas del hambre y estén desabastecidos los bancos de alimentos ni éste porco governo ni sus sucursales debieran hablar ni de impuestos, ni de nada.

Vergüenza debiera darles vivir en permanente campaña en lugar de poner orden en esta jaula de grillos en que Sanchez y sus mandaos han convertido a España antes de hablar sin ton ni son, a tontas y a locas.

Ni hablar del Ninot del peluquín, bajando impuestos por temor a las elecciones, de Garbancito y Puigdemont, a la greña por igual razón, y los otros, bien mandaos, delegaos y sucursales bien pagaos, callaos como chipirones afogaos.

Ni hablar de transparencia un gobierno al que nada se le entiende. Un gobierno que se desliza por la pendiente. No ha terminado el único deje desagradable de Andalucía de reñir mientras nos quita, resbalando con lo que dijo ayer, cuando por los pasillos del Congreso ves llegar la contradicción en monopatín.

La crisis de la bajada no es una crisis de impuestos. Es el deslizamiento hasta el precipicio de este gobierno de Thelma y Louise que sólo ha ganado en sus cuentas corrientes, en peluquería y vestuario, que no es mucho si pensamos que venían en camiseta. Un gobierno al que se le rebelan los suyos precisamente porque no hay suyos.

Cuando caiga este gobierno y ya falta menos, contemplaremos con estupor que hemos estado gobernados por un espantapájaros de mono y boina, de esos que vemos en nuestros campos. Sólo que éste camina amanerado y no espanta más que al crecimiento y al futuro.

En realidad a Sanchez no le apoya nadie. Ni siquiera su partido. Ahí está el guirigay con su positivo, del que deseo se recupere lo antes posible para que pueda marcharse cuanto antes.

Es la prueba de que detrás de este trampantojo no hay nada. Ni nadie. El precipicio. Sólo los intereses separatistas, el hippyparty y el oportunismo de unos miles que viven de la inercia. Nadie apoya realmente a Sanchez. A Pedro no le apoya ya ni Heidi. Nadie es «de Sanchez» sino él mismo y sus espantapájaros autonómicos.

Víctor Entrialgo