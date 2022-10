Pablo Delgado Escolar: «El encolerizado Fray Mentiras «

No puede disimularlo y todos detectamos el estado colérico que invade su proceder últimamente, fruto, sobre todo, de su incapacidad para gobernar y los terribles errores que comete al intentarlo. No, pobre diablo, no se puede gobernar un gran País como es España, con decir “aquí estoy yo” que sé más que nadie y engaño, no solo al pueblo español, sino también a los diablos que me apoyan para conseguirlo.

La gobernabilidad de nuestro País no puede estar en manos de un mamarracho (como nos ocurre a los españoles) que no le preocupa en absoluto que seamos una gran nación. Una persona que solo piensa en la rentabilidad personal de sus actos, que solamente le preocupa que le voten y que cuanto hace está claramente dirigido a la obtención de votos y nunca al bienestar del pueblo, que trata las decisiones a tomar con quienes menos les interesa España y más desean su desaparición y su ruptura, con quienes han hecho y seguirán haciendo cuanto puedan por acabar con nosotros, con quienes nos desdeñan en un alto grado y quienes nos traicionan un día sí y otro también, que intenta ideologizar al pueblo y, sobre todo, a los niños, para llevarles a su terreno y tener semilla abundante de la que obtener el fruto deseado y durante mucho tiempo.

“En España el mérito no se premia; se premia el robar y el ser sinvergüenza; en España se premia lo malo” (Valle-Inclán). Muy acertada esta frase de nuestro dramaturgo. Tenemos que hacer despertar al pueblo español para que no nos siga endilgando a este pobre diablo en las elecciones; “Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable.”

(Cicerón). Va siendo hora de que elijamos a la persona adecuada que, aunque no sea la mejor, sea por lo menos honesta y altruista, que no nos engañe en todo su proceder y se aprecie que busca el bien de los ciudadanos y no solo el suyo. Y que no se haga acompañar de esa pobre mujer, Irene Montero, cuyos únicos objetivos son destruir la moral y ternura de los niños y conseguir el enfrentamiento hombre-mujer.

Pablo D. Escolar