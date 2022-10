Pedro Manuel Hernández López: «El “efecto” Feijóo»

Una “reacción en cadena” es el efecto acumulativo producido cuando un acontecimiento origina una cadena de otros acontecimientos similares que se repiten, una y otra vez, y así sucesivamente, en una secuencia real. Si a esto lo denominamos coloquialmente el “efecto dominó”, ¿cómo llamarémos a una lógica, objetiva y clarividente oferta de bajada de impuestos a nivel nacional propuesta por Alberto Núñez Feijóo –el presidente nacional del PP y el sagaz e inteligente gallego de la villa “ourensana” de Peares—que está contagiando a las comunidades autónomas del reino de España, incluidas las gobernadas por el PSOE, con su contundente y sorpresiva propuesta?

Siguiendo las leyes de la lógica aristotélica, a esta reacción en cadena derivada de la propuesta de Feijóo –negada en principio por el Gobierno de Sánchez, aunque gradual y posteriormente aceptada, a la fuerza, y casi ovacionada, a regañadientes, por los distintos presidentes autonómicos socialistas e incluso por el “inquiokupa” de Moncloa– la vamos a bautizar como el contagioso e imparable “efecto Feijóo”. Estoy seguro que este nuevo efecto va a hacer historia y será recogido en los anales de la historia política-económica de España, aunque eso sí, añadiéndole el exclusivo adjetivo “selectiva”, por orden expresa del propio Sánchez. Y si no, tiempo al tiempo.

Lo que hace unos días era un tremendo error económico, un impensable disparate político y una comprometida ignorancia de la recalcitrante derechona capitaneada por un inexperto gallego en el arte de gobernar—según el exconcejal del Ayto. de Madrid en la oposición y actualmente presidente del Gobierno—ahora, desde que Juanma Moreno Bonilla, el recién estrenado presidente de la Junta de Andalucía, anunció la supresión del Impuesto de Patrimonio, una rebaja del IRPF y la supresión del canon del agua en 2023, esta propuesta se ha convertido casi en el lema político y principal bastión económico de los gobiernos socialistas y de los ministros que encabezan los grupúsculos de las extremas izquierdas y que sustentan el actual Gobierno de España.

Paradójicamente las CC.AA socialistas han anunciado también unas rebajas de los impuestos, pero no generales –como era de esperar que fueran–, sino selectivamente “selectivas”, siguiendo siempre y piramidalmente las estrictas órdenes del “Gran Hermano Sánchez”. Desde hace unos días la palabra “selectiva” es el vocablo de moda más importante y el más usado en todo el territorio español porque así lo ha decidido la santa voluntad del inquiokupa monclovita, por eso no dejan de repetirla –como auténticas cotorras– desde el último concejal de Orejilla del Sordete hasta la vicepresidenta primera Nadia Calviño, la ministra de Hacienda Montero y hasta la facción podemita del Ejecutivo.

Cuando tiempo atrás, Feijóo propusiera –para racionalizar el excesivo, burocrático e injustificable gasto familiar– rebajar los gravámenes e impuestos, rediseñar los fondos europeos para que los autónomos y Pymes puedan ejecutarlos directamente, promover las reformas estructurales incentivadoras de la actividad económica y consolidar un crecimiento sano y de futuro—nadie pensaba que su “efecto” acabaría causando verdaderos estragos e inimaginables cambios fiscales en la España sanchista. Hoy, ninguna comunidad—del puño y la rosa— se escapa de aplicarlas.

Da la impresión que una potente “voz en off” –la del Gran Hermano Sánchez (en recuerdo de su homónimo en la orwelliana “1984”) ha gritado a todos sus acólitos-presidentes: ¡El último en aplicarlas, en las próximas elecciones autonómicas no sale en la foto! Y claro, ya saben que esto significa prescindir de sus pompas, boatos y de sus mamandúrricos sueldos…Pue eso, Pedrín, “que una cosa es gobernar (predicar) y otra distinta es dar trigo”, como solía decirme mi querido abuelo paterno “Manuel”, cuando era pequeño y vivía en Martiherrero, un pequeño y bonito pueblo castellano de Ávila.

En plena crisis económica, con el precio de casi todos los productos básicos y esenciales por las nubes y los impuestos disparados, varias comunidades gobernadas por el PSOE se han planteado sumarse — sin apenas demora– al aluvión de rebajas fiscales provocadas por el “efecto Feijóo” para no ser calificadas de “ignavas”, vocablo usado por Dante Alighieri en el canto tercero del Infierno y que se desarrolla en el Antiinfierno de su Divina Comedia, que es donde se castigaba a los “ignavos” (cobardes, indiferentes y pusilánimes).

Castilla-La Mancha, Valencia, Aragón, Canarias, Navarra –con cuya presidenta María Chivite, compartí durante la X Legislatura escaño en el Senado, siendo ella portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Alta– todas ellas y hasta la Comunidad Cántabra, la del dicharachero y televisivo presidente Miguel A. Revilla, están anunciando las rebajas de impuestos a pesar del duro y contrario discurso del propio Gobierno. La primera batalla fiscal desatada hace semanas por los barones del PP –con la “deflactación” del IRPF—incendió a los pocos días al socialista valenciano Ximo Puig que se sumó a ella y que concluyó el Gobierno sumándose al mismo con la presentación de su paquete fiscal, que por ser un plan tan “selectivo” solo beneficia a los más vulnerables, penaliza a los más ricos y deja fuera a la clase media, objetivo inmediato para el partido del sagaz gallego de Peares.

La “deflactación” consiste en eliminar de un valor monetario los efectos producidos por los cambios en los precios. En el caso del IRPF, si no se hace nada –como pretende hacer el Gobierno—conlleva que cada vez haya más gente que pague más impuestos, ya que no se tiene en cuenta el incremento del coste de la vida. Esta medida pretende ajustar el pago de este gravamen a los niveles de la inflación, para que los ciudadanos que hayan tenido un incremento salarial este año sigan aportando lo mismo que hasta ahora sin perder poder adquisitivo por la subida del IPC. Este mecanismo no consiste en bajar impuestos, sino en modificar los tramos que hacen pasar de un tipo a otro a los contribuyentes y que el pago de este impuesto no se “coma” el incremento real de los ingresos.

La Galicia, del popular Alfonso Rueda, ha deflactado en un 4,1% las tarifas del IRPF a los contribuyentes con rentas inferiores a 35.000 euros; la Generalitat Valenciana, del socialista Ximo Puig, también lo hará para aquellos que ingresen menos de 60.000 euros; la pepéra Andalucía de Juanma Moreno ya aprobó deflactar el IRPF en un 4,3% en los tres primeros tramos de renta y, la popular Murciana, de su compañero de partido, Fernando López, también lo hará, pero en un 4,1%, pues a principios de año ya se hizo una deflactación de un 1,5%, cuya suma total supondrá una cantidad total del 5,5% para el 2023. Por su parte, la popular Junta de Castilla y León, de Fernández Mañueco, permitirá la bajada del primer tramo del IRPF en un 5,3%.

En la también popular Comunidad de Madrid, su particular heroína Isabel Díaz – la “Agustina del distrito de Chamberí”, que no de Aragón—tiene también la intención de deflactar en un 4,1% los tramos de la tarifa autonómica del IRPF. El presidente socialista de Castilla-La Mancha, el manchego “verso suelto”, Emiliano G. Page, acaba de anunciar una rebaja de impuestos a las familias con rentas de hasta 30.000euros, en línea contraria a la oficial de Moncloa, a la vez que proclamaba públicamente “ser autónomo de su partido”, y de recibir muchos golpes –de los míos más-, y de no compartir algunos discursos que hablan de “frentismos baratos” entre ricos y pobres, como hace Pedro Sánchez

Ante el imparable torbellino del “efecto Feijóo” por el que el Gobierno le ha copiado su política de rebaja de impuestos, el PP aunque se jacta de esta débil copia, afirma que se ha quedado corto; tanto es así, que su presidente Feijóo lo califica de un plan muy “decepcionante”, de un gran “populismo fiscal” y de un “falso discurso” del Gobierno de cara a las próximas elecciones generales. La enorme subida de impuestos derivada de la inflación no compensa con estas rebajas, ni a los beneficiarios directos, que son muy pocos. Esto, en “román paladino”, significa que las rentas más bajas no van a percibir ningún euro de las medidas fiscales, pues al empobrecimiento derivado del alza astronómica de precios se suman las subidas adicionales de impuestos que está aprobando el ministerio de Hacienda.

Con el fin de llegar a las “clases medias”, el PP de Feijóo está proponiendo medidas de “impacto generalizado”, como la rebaja del IVA de la cesta de productos básicos o la deflactación de la tarifa del IRPF, que devuelve a todos los contribuyentes el exceso de tributación derivado de la inflación y, otras tantas que apoyen, además, el crecimiento económico. Medidas que pueden ser asumidas, dado la alta y ávida recaudación que practica nuestro Gobierno y al que envidiaría –sin lugar a dudas– hasta el mismísimo “sheriff de Nottinghamshire”.

Pedro Manuel Hernández López, medico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.

Aunque esto ya figura en los planes de varias comunidades (como antes referí), el Gobierno de Sánchez junto con la ministra de Hacienda Montero no apuestan por ello