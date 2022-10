Antonio Sánchez Cervera: «Entrevista a Julio Iglesias»

Julio Iglesias, esencialmente, es un disciplinado trovador de la emoción, lo que le ha hecho universal.

Canta <<para las gentes>>, como él dice, aunque en el escenario, su música, que sale desde dentro, es para él mismo.

-Julio, ¿qué es lo que no has podido comprar?

– El tiempo-, decía.

En Julio, se ha aunado estratégicamente la inteligencia y la voluntad, la ambición y la disciplina del trabajo y, finalmente, el sexo como una parte de la libertad más grande que tiene el ser humano. Nadie le ha regalado nada, pero él, tampoco ha dado nada de su magia personal, entre otras razones, porque no se puede compartir. Siempre le ha preocupado la idea de que tiene menos tiempo, aunque eso, en definitiva, nos ocurre a todos.

– Julio, ahora, a tus 79 años ¿por qué añoras siempre tener 50 años menos?

– Para continuar teniendo esa vitalidad para cantar, para emocionar, para apasionar…mira, la vida me ha compensado con lo mejor, las gentes, así soy feliz- comentaba con la verdad dibujada en su rostro tan trabajado por el sol.

Los que entienden de música recordarán siempre a Julio como hombre de gran disciplina. Es curioso, significativo, que la única canción que fue escrita exclusivamente por y para él mimo fue <<La vida sigue igual>>

– ¿Qué es entonces el tiempo para ti?

-El tiempo es feo y también lo más bonito si lo tienes, pero no se puede parar, me gustaría, al menos, alquilarlo, hasta que cumpliese los 190 años – y Julio sonríe imaginando tal fantasía.

Julio es, quizá, el único cantante del mundo que ha comprendido el carácter universal de nuestra condición humana. Ha engrandecido su visión planetaria, pues no se ha apegado a la tierra del país en el que ha nacido, por eso es universal, no es españolísimo.

– ¿Qué es el amor para ti?

-La palabra más difícil- y Julio callaba pensativo.

Ahora, en la madurez postrera de su vida, Julio, ya es capaz de pensar sin que los perjuicios enturbien su mente, ha dejado de ser parte del cómplice silencio de las <<buenas personas>>.

Julio ha hecho suya esa frase de la doctora Agnes Z. Murray cuando en su libro << ¿POR QUÉ…? La milenaria realidad del ser humano>>, escribía: <<La libertad no se suplica, se gana>>.

-En estos momentos, en tu veteranía de mundo y conocimiento de las personas cualquiera que sea su identidad nacional, ¿qué dirías al ser humano?

– Que lo más importante es aprender de nosotros mismos, mejorar lo que hemos aprendido intentando no juzgar, es fundamental, …saber de uno mismo mejor, simplemente, es lo que siento que puedo decir.

El Sol se va poniendo y parece como si recibe el silencio de un artista que nunca desaparece en la claridad del crepúsculo, pues sus glorias no son del pasado porque nunca ha perdido su sitio.

No sabemos si esta entrevista ha sido fantástica o real, lo que sí es seguro es que no ha sido especulativa de tantas y tantas mentiras sobre su vida, ha servido, cuando menos, para no ser trivial hablando de su hijo Enrique que, por cierto, nunca alcanzará el hito universal de su padre, de Miranda y de todas esas preguntas que a modo de chisme se han sucedido en los cientos de entrevistas que se han mantenido con el artífice, único, exclusivo a nivel mundial, de trasmitir el encanto de la emoción en un planeta tan insolidario

Gracias, Julio por el hechizo de tus canciones, sin intrigas, sin silencios.

Antonio Sánchez-Cervera