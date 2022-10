Francisco Iglesias Carreño: «Vellido Dolfos & Defensores de Zamora al CML»

Desde el mantenimiento de los Encuentros Pro Velldo Dolfos queremos resaltar la efemérides, en este año de 2022, de está anual convocatoria al día 7 de octubre [en recuerdo del 7-10-1072], en esta particularidad tan especial de sus 950 años,

Antes de nada, en esta hora, agradecer a todos su presencia en este acto abierto de hoy, de esta noche, zamorana noche aquí en la ribera izquierda del Río Duero, lo de zamorana con la explicación abducente y correspondiente que ahora no exponenos pero que va con todo el contexto, que es, en sí mismo, todo un general y gran compendio, en muestra particular consideración, de «un suma y sigue» de otros análogos que, anualidad tras anualidad, le precedieron en años anteriores y que, en el abarcamiento en completitud de todos ellos, tenían la vectorización, como meta finalista, de ensalzar, tomando como ariete la «figura integral» del caballero Vellido Dolfos, a todos y cada uno de los defensores de la ciudad leonesa de Zamora en el año 1072.

NOTA: Les indico a todos, para su referencia, en lo que sigue, que la << frontera medieval >> establecida entre el territorio de la Corona Castellana y el territorio de la Corona Leonesa es el Río Pisuerga.

Esta vez tenemos, en todos nosotros, para esta noche, en esta anualidad del 2022 que, dando de entrada informante el ser en alguna forma un tanto renovada, después de sufrir, en nuestras familias, amigos y convecinos, la atroz pandemia que hemos padecido del COVID’19, que dicho sea de paso aún prosigue, nos encontramos a la forma, modo y manera, de un amigable y fraternal re-encuentro para dialogar sobre «El Cerco de Zamora» del año 1072 y toda esa serie de protagonistas del mismo que los retazos de la historia medieval, de alguna o varias formas, nos ha hecho llegar hasta lo cotidiano de nuestros días.

Hemos tenido ahora en coincidencia, ¡a más y a mayores!, en este año 2022, esa digámosle nominada «suerte temporal», ya que está en lo que procesualmente hacíamos antes en la anualidades anteriores -.- al tratar sobre «Vellido Dolfos & Sitiados» así como de «Sancho II & Sitiadores» del año 1072 -.-, ¡incluso muy importante!, la misma, y por aquello del `mor del tiempo transcurrido´, se ha reafirmado aún más, ya que en este año se cumplen los 950 años sobre «El Cerco de Zamora», con una fecha/data/concitación que se ha hecho, en cierta forma o puede que en gran forma, como:(1º) Significativamente importante; (2º) Transversalmente generalizada; (3º) Trascendencia intertemporal; (4º) Mayestática consolidación;(5º) Referencial moral y ética;(6º) Ejemplaridad épica; (7º) Documento de la lealtad.

Tales apreciaciones y su adscripción a la citada data, que se han hecho tanto en el espacio de la Corona Leonesa como fuera del mismo y a niveles cuasi universales, se han ido consolidando como elementos de `circulación locucional entre las personas, alcanzando por ello cotas de difusión mundial.

Tal efeméride en «El Cerco de Zamora» ahora en el 2022, ha supuesto que, para estos pasados días atrás, desde algunas instituciones públicas -.- de Zamora; entre ellas el Ayuntamiento de Zamora -.-, y con amplio aparataje publicitario en diversos medios de comunicación, se hayan establecido una serie de actos programados, tanto lúdicos como instructivos en lo que hemos podido cotejar, para conmemorar tales 950 años de “El Cerco de Zamora”, situación que, observada aquí, desde nuestro voluntarismo ciudadano zamorano y asumida considerada valoración, no solo es que lo aplaudamos, y hasta en forma entusiástica, es que, desde nuestra situación vecinal zamorana convivencial, profunda y públicamente, lo agradecemos.

Al final, en el supuesto de que estimemos «el ahora» como que ya es `ese final´ (-.- aunque se trate de un final parcial -.-), resulta que, durante este tiempo pasado -.- de ya varios años -.- y esa dedicación que hemos convergentemente manifestado todos, y no solo y unicamente mi humilde persona, por centrarnos en el rescate de la figura de Vellido Dolfos y todo lo colateral de «El Cerco de Zamora», sí que ha sido importante y si que va dando sus frutos. Nuestra casi imperceptible interacción, granito a granito, con lo que podríamos decir de `suma paciencia franciscana´, eso sí: hablando con todos -.- haciendo `pedagogía convecinal´ -.-,es lo que pudiera entenderse y/o asimilarse como nuestra aportación contributiva al hecho que nos concita.

Partíamos, en aquellos momentos de aquel tiempo pasado, de la concreta previa existencia, cuasi universalizada, de una «cerrazón interpretativa» que manaba por diversas vías ( fuera histórica, fuera tradicional, fuera literaria, fuera social, fuera cultural, fuera escolar, … incluso fuera política), a la plena aceptación subordinante como «un bloque monolítico” sobre todo “El Cerco de Zamora”, que se daba ya como un `paquete cerrado´, cuyo contenido se explayaba, por todas partes, con un discurso completo, ¡de principio a fin!, donde no se admitían otras argumentaciones y donde tampoco ni las sombras de las dudas se establecían y menos aún asomaban por ninguna parte y también donde, ¡claro está!, nos encontrábamos encerrados, casi claustrofóbicamente, imbuidos en un desideratum, y con ostensible presencia de abundante negatividad, escénicamente teatralizada, que a lo que observábamos, en forma cuasi imperativa se nos imponía.

Nuestros quehaceres diarios, y en modo alguno no es una disculpa al uso, no nos han permitido disfrutar, como hubiera sido nuestra apetencia, de todas aquellas muestras, que se han establecido, oficialmente programadas, donde se ha expuesto situaciones y/o enfoques sobre “El Cerco de Zamora” con ocasión de su CML y/o 950 años de recordatorio, que seguramente, si duda alguna, supondrán un avance interpretativo, uno más, sobre tal hecho concreto de la historiografía hispánica, medieval leonesa y local zamorana. Debemos indicar, y así lo hacemos, que lo que nos ha llegado, a quien os habla, sobre las mismas, es de aquello que se ha dicho y/o publicado en los medios de comunicación de Zamora, que nos ha servido de cotejo a lo largos de este tiempo pasado.

Es posible, casi seguramente, que aquí y en esta noche -.- estamos a día 7-10-2022 -.-, posiblemente repitamos, es un suponer que adelantamos, alguna matización que pudiera haber sido explicitada por otros contribuyentes atenidos a la explicación de “El Cerco de Zamora” del año 1072, o que, por aquello ya de las varias intervenciones que sobre está temática he efectuado, en mi esfera memorística, las ideas vuelvan a rebotar y , por ende, aparecer otra vez, lo cual no sería del todo malo, tan solo que no es lo ajustado en proceder e induciríamos en posibles adoctrinamientos denostables, ya que, en nuestra consideración, debemos convergentemente estar en `ir hacia el avance explicativo de los pormenores de “Vellido Dolfos & Cercados”´.

Situémonos, dentro de lo posible, en el año 1072, que puede que ahora a casi todos nos resultará un tanto complicado, y pongámonos con hábitat en la submeseta norte ibérica, donde por diversas y complicadas razones/problemáticas/necesidades tenemos que ubicarnos en “un parapeto que nos defienda” de un previsible y casi seguro ataque que, a todas luces, se puede prever tanto como inminente y, a la vez, como altamente hostil y lesivo. Es de suponer que con tal finalidad, para ello buscaríamos alternativas posibles que nos permitieran: (1ª) Una mejor disponibilidad defensiva, (2ª) Un mayor minoración de los esfuerzos a realizar, (3ª) Estar provistos de elementos disuasorios, (4ª) Contar con elementos naturales de protección, y (5º) Toda una serie de eximentes de las contingencias varias que pudieran presentarse.

En tales circunstancias, elegir la opción urbana de la Zamora medieval gana muchos enteros por varias consideraciones, para quienes deciden sobre las alternativas a seguir en tales momentos. Estaba situada en el centro de una cuasi isla, en la cresta de una pared rocosa y con unos fornidos muros y disuasorios fosos. Abastecida de agua. [Hoy día impresionan las murallas zamoranas, pero debemos tener en cuenta que la cota que se debe estimar es la de la Iglesia de Los Remedios]. Solo posiblemente quedaba provisionarla de viandas para aguantar los posibles ataques.

Ya que es, lo que parece bastante vectorizado, que quienes se refugian en el año 1072 en la ciudad leonesa de Zamora, en su cavilar presagian `por su experiencia´ que, cuasi de forma inminente, serán atacados o que su decisión, de “atrincherarse tras los muros de Zamora”, será indicativa de un gestó externo, ¡de ostensible rechazo!, hacia “el otro bando” y por ello, en tal concreto grupo [que mantiene amplia disponibilidad bélica y movilidad añadida], en forma dinámica implicará -.- al no ser de su agrado y/o conveniencia tal decisión -.- una pronta reacción, ya que lo tomara directamente como “una declaración formal de confrontación” que, con celeridad, le impulsará a provocar una dinámica bélica, de índole mediato, de contundente respuesta [de los otros] hacia los parapetados en la ciudad leonesa de Zamora.

Lo precedente nos llevaría a considerar, situación que hasta ahora no hemos visto en otras exposiciones cotejadas sobre “El Cerco de Zamora”, que el hacer de la urbe leonesa de Zamora un baluarte frente al expansionismo de la Corona Castellana , no se trata de algo casual y si, y por el contrario, de algo previamente acordado desde la parte que se configura como Corona Leonesa. Con ello abandonaríamos una de leyendas urbanas que corretean alrededor de “El Cerco de Zamora”, cual es la de los “hechos casuales”.

Ya lo iniciamos en nuestra última intervención, antes de la llegada pandemia del COVID´19, cuando señalamos que la batalla de Golpejera (junto a Carrión de Los Condes) tiene lugar el día el posible jueves 11-1-1072, donde tiene lugar el apresamiento de Alfonso VI de León por la Corona Castellana, que está distante de Zamora a unos aproximados 145 km, y la auto-coronación leonesa de Sancho II tiene lugar el posible viernes día 12-1-1072 en León distante de Zamora a 142 km, y la distancia de Golpejera a León es de aproximadamente 105 km. Tal triángulo no debe, desde nuestra consideración, ser denostado, ya que alumbraría posibilidades interpretativas de cara a la presencia del ejército de la Corona Castellana, ante los muros de la ciudad leonesa de Zamora, el posible domingo día 1-3-1072, o sea después de 50 días, lo cual supone que a un movimiento de las tropas castellanas de entre 15 a 20 km diarios, lo cual nos situaría en la posibilidad de iniciar la marcha sobre Zamora con entre 10 a 12 días antes, o sea acercando la posibilidad, hacia el día 18 de febrero. Todo ello dejaría un margen de apenas 7 días para reabastecer, con garantías, a la leonesa ciudad de Zamora, estamos moviéndonos en la Edad Media, y para que la Corona Castellana tomara la decisión de ir a su conquista.

Nuestra observancia, con todas las cautelas hacia la situación de aquellos momentos [donde (1º) tanto los “tempus medievales” son otros y (2º) la referenciabilidad ambiental es muy otra de la de ahora ], nos indicaría que tras la Batalla de Llantada (situada a 69 km de Sahagun de Campos y 33 km de Carrión de los Condes), que tiene lugar el día 19-7-1068 [que acontece a los 112 días, después del fallecimiento de su madre Sancha (Alfonsez) I de León el 8-11-1067], con derrota de la Corona Leonesa frente a la Corona Castellana, se tuvo que prever, situación que damos a considerar, una especie de “Plan B” para futuras situaciones negativas o resultados adversos que pudieran tener lugar a la Corona Leonesa.

Todo ello nos induce a considerar, desde nuestra estimación y sostenido criterio, que la elección de la urbe leonesa de Zamora en el año 1072, por los mantenedores del “hecho de la gobernanza” de la completa Corona Leonesa, no fue en modo alguno casual y respondió, así es sí así parece, a toda un plan preconcebido y de unas estrategias elaboradas al servicio del mismo y de las tácticas para lograrlo, todo lo cual redundaría, según nuestro criterio, en que nada de lo que acontece sobre Zamora en el año 1072 suene a hechos casuales, antes al contrario a una muy buena y acertada organización que, y dicho sea de paso, logra sus objetivos al conseguir la prevalencia de toda la Corona Leonesa.

Si lo anterior se da por asentado, ello nos lleva hacia los entresijos de “la organización de la defensa” de Zamora en el 1072, en todo lo que pudiera atañer al propio hecho defensivo que, como ya hemos indicado precedentemente, estaría tanto si por una lado ligado al propio abastecimiento de la población [que va sufrir un cerco] pero también abiertamente dirigido, y por otra parte, como es lógico ante una beligerante confrontación hostil, a disponer de los guerreros más idóneos, de mayor prestancia en el combate y con mejor experiencia en las lides de la época, para procurarse una estimada garantía de posibilitar salir indemnes de la lucha que se avecinaba. Tal situación posiblemente afectaría al completo, en lo que hacemos con todas las presunciones, a Vellido Dolfos y puede que a otros similares a él.

Si ya nos acogemos, salvo rechazo frontal, a que la defensa de Zamora del año 1072 es `algo organizado´, ello nos implicaría en una ambientación de tal situación y, por ende, en establecer que forma parte de: (1º) Un Plan preconcebido, (2º) Unas estrategias diseñadas y de (3º) Unas tácticas preparadas al efecto, todo lo cual nos lleva, por pura congruencia, a deducir que la gente que lo tendrá que llevar a efecto esta en la línea de preparación militar de la época y además con situaciones cuasi garantistas, lo más óptimas posibles, para conseguirlo.

Tanto Vellido Dolfos por sí mismo, como otros iguales o parecidos a él, formarán parte del “sistema operativo y/o defensivo” de la ciudad leonesa de Zamora del año 1072, siendo la forma en que se nutre tal sistema defensivo, sean con humanos miembros propios de la defensa de Zamora o sea con aquellos que se le han reincorporado en las sobrevenidas situaciones que se han ido viviendo a lo largo de los acontecimientos más cercanos.

Tenemos por ahí, en lo que ahora decimos la nube y antes nominábamos en el aire, una interrogación circulante que , en lo que hemos cotejado, de un tiempo a esta parte, no hemos visto corroborada en ninguna exposición anterior y que hace referencia a Vellido Dolfos y Sancho II [y a sus hermanos] y que tendría que ver con situaciones anteriores a “El Cerco de Zamora” vividas por ambos. Existen indicaciones sobre la crianza de los hijos de Fernando I y Sancha I, y es de suponer que, en la misma, estos interaccionarán, a sus respectivas edades con otros niños, adolescentes y jóvenes, lo cual supondría una posible situación de la existencia de “una red de amigos” más o menos próximos. Lo que alumbramos aquí, casi desde una entelequia a una imaginaria posibilidad, es si entre tal grupo de amigos, y como conjetura, pudiera haber estado un tal Vellido Dolfos al que, y por otra parte, si todos anuncian como conocido de Dª. Urraca (Fernandez) y, en todo caso, de origen noble (e igualmente conocido del Alcaide Arias Gonzalo y de sus hijos Pedro, Diego y Rodrigo).

Los diferentes relatos descriptores sobre el encuentro entre Vellido Dolfos y Sancho II, casi traducen la posible previa existencia de una congeniación pretérita, dado la concordancia de una más que factible mímica de interlocución y/o comunicativa ya de inicio y de la ascendencia que entre si parecen que se guardan los personajes considerados al principio. Si tal albur, por alguna vía se contrastará, implicaría que desde la ciudad leonesa de Zamora, se envía, dicho sea con todas las cautelas al caso, al campo militarizado de la Corona Leonesa a un cierto(¿?) y seguro(¿?) amigo(¿?) de Sancho II, el cual es conocedor de las potencialidades que adornan al contrario. Todo ello que apuntamos, en una gran parte, se sustenta en: (1°) La incorporación de Vellido Dolfos al espacio castrense de la Corona Castellana; (2°) La fluidez comunicativa de Vellido Dolfos con Sancho II; (3°) La cuasi familiaridad, por la cercanía, en el trato entre ambos; (4°) La confianza mostrada por Sancho II que denotan los relatos; (5°) El trato deferente de cercanía entre Vellido Dolfos y Sancho II; (6°) La descriptiva escenificación de la trama; (7°) La aquiescencia de todos los colaboradores de Sancho II.

Pudiera suceder que estemos aún, a pesar del tiempo transcurrido, con estos 950 años, en el comienzo de la trama que rodea los entresijos de la urbe leonesa de Zamora del año 1072.

Por ahora, desde nuestra posición aquí, seguir instando por el mayor y mejor esclarecimiento de los hechos que tienen que ver con “El Cerco de Zamora” del año 1072, nos parece el mejor camino, puede que incluso sea el único camino, en pos de la “reivindicación en positivo” de todos y cada uno de los defensores de la Corona Leonesa en tal y tan crucial momento.

Ahora ya se va avanzando, poco a poco, en que los hechos de “El Cerco de Zamora”, si tienen que ver con la lealtad previa de los que estaban al abrigo de sus recias murallas.

Ahora ya se va viendo que rescatar la figura de Vellido Dolfos del vituperio y el ostracismo tiene que ver con el posicionamiento sobre la territorialidad hispánica.

Ahora ya se va viendo que quienes invaden tierras ajenas y cercan sus ciudades no se pueden ver nunca como propios del lugar.

Ahora ya se va viendo que lo de “Zamora no se ganó en una hora”, tienen en sí mismo telegrafiado un comportamiento ético de sus defensores de entonces.

Ahora ya se va viendo que lo de “Zamora no se ganó en una hora”, tiene el marchamo de un acrisolado mensaje de madurez moral, de comportamiento ético y de glosa de la lealtad.

Esperemos que la salud y el bienestar, en estos momentos de amplias zozobras, nos acompañen a todos y podamos reunirnos para el próximo año 2023, donde el día 7 de octubre cae en jueves.

Muchas gracias por vuestra atención. Hubo un momento en que la tierra leonesa de Zamora, supuso el centro de atención de toda Hispania, ese momento aconteció en el año 1072 y a fecha del 7 de octubre.

Zamora a 7-10-2022 en el 950 aniversario de “El Cerco de Zamora”.