Pedro Manuel Hernández López: «Entre “Colegios Mayores” anda el juego»

Debería bastar la nota redactada y volcada a las redes sociales por las universitarias del Colegio Mayor «Santa Mónica» en manifiesto apoyo y defensa de sus vecinos y compañeros del «Elías Ahúja», de la U. Complutense de Madrid, para dejar zanjado, de una vez y para siempre, el disonante y desagradable «bramar ahújano» derivado de esa ancestral y típica tradición universitaria de iniciar el nuevo curso con unas celebraciones muy especiales conocidas como “novatadas” y que se vienen celebrando en todos los Colegios Mayores –desde el año 1649– en que se fundó el primero en Granada, el “Real Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago”, coloquialmente conocido por “El Bartolo”, al menos en mi época de estudiante de Medicina, a finales de los sesenta.

Antes de entrar de lleno en este tan importante y grave suceso social y político para España –que ha desbancado a cualquier notica nacional e internacional y que desde que salto a las redes no ha habido ningún canal, ni público ni privado, que no lo haya difundido en su informativos– quiero con este artículo y desde este democrático y gran medio periodístico, como es “Periodista Digital”, felicitar públicamente a todas las universitarias del Santa Mónica por la magnífica lección de sensatez y madurez que nos han dado, frente a la efectista exageración del “falsario debate mediático” y de algunos políticos al uso– al asegurar no haberse sentido ofendidas y lamentar que la situación se haya sacado de “contexto”.

Es también de agradecer, que en esta ocasión, no se hayan colocado las banderas a media asta, ni se hayan decretado días de luto oficial, ni sus telegénicos presentadores se hayan vestido de riguroso negro. Sin estar de acuerdo y rechazando “a priori” el contenido malsonante y zafio de ese semi-improvisado bochornoso discurso con aparentes tintes machistas y sexistas, creo que el tema lo han sacado de madre “intencionadamente”, pues mientras nos ocupamos de este universitario affaire, nos olvidamos –como pretenden–de una España arruinada política, social, económica y religiosamente y , en la que se han destruido todas las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. ¡Pero mientras nos transporten a “Jauja”, aquí no pasa nada y todo el mundo es bueno!

Las beldades dirigidas a las “santamónicas” no han salido de las rimas del sevillano Bécquer, sino más bien parecen sacadas del rapero Valtònyc –el huido de la justicia española y afincado en Bélgica– o de la camarilla de perroflautas de Isa Serra o del ex coletas Iglesias. Sin negar su relativa importancia –minorizada públicamente por las supuestamente ofendidas e incluso por la petición de perdón manifestado por los autores — tampoco es para rasgarse las vestiduras y cubrirse la cabeza con ceniza y entonar el “miserere”. No olvidemos el clásico aforismo: “In medio virtus est”. El “berrear” de los “ahújanos” ha dejado con el culo al aire a la falsa democracia mediática e institucional que campea a sus anchas en la España del “sanchismo”, y mientras la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo, la Complutense, el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España y hasta el “sursuncorda” están ocupados y preocupados en abrir expedientes de expulsión e incoar diligencias de investigación, por si esta universitaria “berrea” fuera constitutiva de un delito de odio o de discriminación.

Incluso Pedro Sánchez ha pedido desde Praga “una respuesta unitaria, amplia, común y de rechazo a estos comportamientos machistas, inexplicables, injustificados y absolutamente repugnantes”, y sin embargo se quedaron todos mudos cuando, en marzo de 2021, Isa Serra, la ex portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, insultó y vejó a una policía municipal de servicio, gritándole: “Eres una cocainómana, mala madre, hija de puta, con lo que hemos luchado las mujeres, no te quieren ni tus compañeros”. Pero esto, claro está, esto no eran insultos, ni gritos, ni acoso verbal, ni palabras mal sonantes, ni nada de nada… se trataba sencillamente de hacer uso de la “libertad de expresión”.

Ya sabemos que los colegiales malcriados y maleducados del Elías Ahúja ya han sido juzgados por esa hipócrita jauría mediática que –mientras no deja de aullar y de calificar el hecho como inaceptable, condenable, censurable, reprobable y reprochable—calla con un hipócrita y silencioso silencio ante los gritos, insultos y el acoso independentista a Macarena Olona en el Campus de Barcelona y de Granada, ante los cánticos a Henri Parot con 39 asesinatos a sus espalda, a Txapote con 14, o dedicar una jornada completa en Alsasua a vejar a la Guardia Civil y humillar a las víctimas del terrorismo, porque, por si alguien lo duda, esto también es “libertad de expresión”.

Y mientras –este coro progre de mediáticos grillos que no cantan a la luna, como los de A. Machado– nos “distrae” con todo este universitario galimatías, hacen que nos olvidemos: del veto europeo a la “pesca de fondo” que afectará a más de 500 buques, 2.500 pescadores y a unas 10.000 familias de la flota gallega; de las consecuencias para España de la ruptura de Junts con ERC; de la recién aprobada Ley de protección de derechos y bienestar animal y la modificación del Código Penal en el maltrato y, la aprobación horas después, por el Consejo de Ministros –sin los informes preceptivos de los órganos consultivos– de la reforma de la Ley del Aborto, esa que no reconoce ningún derecho a los neonatos; de las inmediatas y necesarias rebajas del precio de la luz, gas, combustibles y cesta de la compra y evitar el posible y no descartable ”apagón energético” mundial tras haber descartado la vuelta a la energía nuclear; de esa subida salarial del 4% en sus sueldos, mientras aumentan las colas del hambre, la ya casi desaparecida clase media española no llega a final de mes y de gastarnos –en plena crisis económica y con la deuda exterior acumulada del 120% del PIB– 332.000 euros en exhumar los restos de Primo de Rivera y de Queipo de Llano del Valle de los Caídos y de la Macarena de Sevilla. Una vez más, el gobierno de Sánchez se desvincula de la trama de los ERE, no solo considerando un posible indulto a Griñán, sino afirmando que “son cosas del pasado”…no como Franco, Primo de Rivera y Queipo, que se les ha visto juntos esta mañana desayunando chocolate churros en la famosa chocolatería “San Ginés” de Madrid.

Al pardillo colegial y corifeo del Elías Ahúja y a parte de su orfeón de universitarios que le han acompañado –subiendo a ritmo, casi militar y en el momento oportuno establecido, las persianas y encendiendo las luces de sus habitaciones– si antes no lo remedia alguien, aparte de la expulsión del Colegio, ya efectuada, posiblemente les caiga alguna sanción legalmente establecida para ese «totum revolutum» de machismo, de xenofobia, de racismo, de misoginia, y de todos los delitos de odio o discriminación que la Fiscalía General, el Gobierno en pleno, la pijoprogre e izquierdosa prensa mediática y hasta esta distópica España, quieran colocarles a modo de sambenitos.

No obstante, como “aviso a navegantes”, me permito recordar que el nuevo Art. 510 del Código Penal concreta el listado de situaciones que pueden integrar la motivación discriminatoria y de odio. Son los denominados “grupos diana”, a saber: motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación religiosa o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. De momento –que se sepa y a tenor de la nota firmada de las universitarias del “Santa Mónica”– ninguno de estos motivos ha concurrido. Se ha tratado simplemente de una tradicional broma sacada de contexto y de una costumbre malinterpretada por esa cicatera y falsa jauría mediática que calla sistemáticamente ante delitos de odio o discriminación manifiestos, cuando los que los cometen pertenecen ideológicamente a las izquierdas en el poder o a los “cloacales” estamentos podemitas.

Termino el artículo igual que lo inicié agradeciendo igualmente –a los universitarios del Colegio Mayor Elías Ahúja– su actitud y bonhomía al pedir perdón a todas ellas, a la dirección y personal de ambos Colegios Mayores y su predisposición para asumir sus responsabilidades, como reza en la nota emitida con fecha 08/10/22.

.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.