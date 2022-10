Victor Entrialgo De Castro: «La pitada nacional»

No hay precedente en el mundo de un jefe de Gobierno que haya hecho esperar al Jefe del Estado. Menos aún se entiende cuando llega tarde, uno que va en Falcon a todas partes.

No es la primera vez, porque del descuido o descortesía del presidente con la Institución, -cuando no querencia consciente o inconsciente hacia la suplantación-, sí hay precedentes.

Una vez más Sanchez llega deliberadamente tarde, nada menos que el día de la fiesta nacional, para evitar el abucheo que le esperaba, la pitada más grande de la Historia.

No estaban alli para ver el movimiento de sus caderas y disfrutar de la pitada los presidentes vasco y catalán porque, aunque no hablen inglés ni francés, solo hablan español cuando se reparte el compango, y cuando no hay, hablan de maltrato hasta en la sopa, lo que da la risa floja. Ayer no había cocido pero no sabemos si en Moncloa, con lo del presidente peruano, habrán puesto los garbanzos a remojo.

Algunos besan la mano a los Reyes y a Sanchez otros «el cuaderno», para que escriba las cantidades que tiene que dar a sectas que no representan a nadie.

Y llega entonces el ínclito Revilla, el demagogo de todas las salsas, tratando de acaparar al Rey mientras pasa Miguelito el de Mafalda y Mariyolin estrena modelo prêt-comunista y gafas topolino porque no le cabe una pata más de gallo, de la sonrisa que se le ha quedado de ver cómo ha podido llegar al aparcamiento tan ligera de equipaje, como la marquesa de Galapagar con un conjunto morado, caido de color.

Sanchez se asemeja a un gobernante en retirada y, como la falsa moneda, de mano en mano va, pero nadie se la queda.

El mismo día en que Roca Grande y Francisco de Manuel salen por la puerta grande, el pueblo ya le ha enseñado a Sanchez la puerta por donde va a salir y no precisamente a hombros, aquella por la que se devuelve el ganado que no tiene ni casta ni vergüenza.

Aunque la pitada nacional, como la escopeta de Berlanga, ha sido censurada por las televisiones subvencionadas, la cara de Sanchez es un poema. Pierde incluso la color.

Pero los abucheos le ponen, como a Calígula y Nerón. Y en los momentos peores es cuando el gobernante que no escucha al pueblo, se exhibe más altanero.

España es un clamor y Sanchez, el único que no lo oye. Y como el pueblo le esperaba para mostrar su desdén, hizo esperar al Rey. Lo que no le libró de la más sonora pitada que se recuerda, porque el pueblo ayer se dió cuenta de que, en España, lo que el pueblo no haga, se quedará sin hacer.

Víctor Entrialgo