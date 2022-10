Manuel del Rosal:»La imbecilidad progresiva»

“Dios no está con nosotros porque Dios odia a los imbéciles” Clint Eastwood

“El imbécil no cree en nada y todo le da igual. Lo quiere todo y luego, paradójicamente, no hace nada para obtener algo; no sabe ni quiere saber, simplemente sigue a la masa como una oveja más del rebaño; cuando sabe lo que quiere no se molesta en conseguirlo ya que no le apetece esforzarse y cuando tiene ímpetu no sabe diferenciar lo bueno de lo malo” Fernando Sabater, filósofo español

Hoy y aquí en España hay más imbéciles que nunca, y posiblemente yo sea uno de ellos. Entre otras cosas, ha sido la televisión fundamentalmente la que ha elevado exponencialmente el número de imbéciles en este país. La carcoma televisiva ha hecho tal daño a la ciudadanía que va a ser necesario el paso de varias generaciones para restaurar un poco de inteligencia común. Para desgracia del mundo llamado occidental, esto no solo pasa en España. Antropólogos, sociólogos, psiquiatras y estudiosos del comportamiento humano hablan de la pavorosa pérdida de inteligencia y de la indigencia intelectual de la moderna sociedad occidental. Algunos, viendo como el número de imbéciles progresa, incluso afirman que no va a quedar nada de inteligencia en dos o tres siglos, que la imbecilidad lo ocupará todo. Eso sí, el hombre alcanzará la tan deseada felicidad siempre buscada porque, ya sabemos que para ser feliz en esta vida basta con hacerse el imbécil o serlo. Una de las últimas muestras de imbecilidad de la ciudadanía es aceptar como verdaderas y sin crítica ninguna las noticias que sobre la guerra de Ucrania nos llegan a través de las televisiones y demás medios informativos o creer como dogma de fe los consejos que Teresa Ribera, ministra de energía nos da sobre como ahorrar luz y gas que consisten básicamente en vivir alumbrados con velas y combatir el frío con mantas. En cuanto a cómo hacer frente a la estratosférica subida de los alimentos, las televisiones han sembrado España con el siguiente consejo: consuman productos a punto de caducar que los supermercados ofrecen con descuentos en vez de tirarlos como antes hacían; así, ellos ganan con lo que tiraban y nosotros nos arriesgamos a una intoxicación alimenticia. Aquí hay imbéciles que creen con los ojos cerrados que Pedro Sánchez hizo esperar al rey porque le fallaron sus encargados del protocolo, y se lo creen porque un señor llamado Xavier Fortes, lo ha dicho bajo juramente en TVE. Hay imbéciles que montan un pollo de cojones sobre si Mbappe va a venir en enero al Madrid o no va a venir, pollo que dura exactamente hasta que lo sustituyen por la injusticia de no dar el balón de oro a su jugador favorito y, en el caso de las mujeres imbéciles, una muestra de imbecilidad es aquella en la que cree que, comprando el último vestido que luce la famosa de turno y poniéndoselo, lucirá como la famosa y los hombres caeremos rendidos a sus pies sin condiciones.

¿Y por qué se ha disparado la imbecilidad entre las sociedades occidentales?

Se lee poco y lo poco que se lee son las llamadas revistas del corazón profusamente ilustradas y cuyo contenido se limita a los escándalos mundanos. Nos pasamos los fines de semana amorcillados ante la pantalla televisiva tragándonos todo lo que Netflix, HBO y similares nos cuentan en sus series de mundos ficticios y artificiosos que nada tienen que ver con el mundo real. Hoy, y desde hace años – al menos aquí en España – hasta las mascotas consumen drogas como opio, cocaína, morfina y los que no las toman se atiborran de ansiolíticos, tranquilizantes, antidepresivos y analgésicos embotando y ofuscando las mentes. Los jóvenes han encontrado en los botellones la fórmula mágica para divertirse que les conduce a ponerse de alcohol hasta el colodrillo. Todo combinado es un brebaje que los ciudadanos del progreso occidental tomamos todos los días y que – como no puede ser de otra forma – nos deja los cerebros como un puré de guisantes.

¿Y los gobernantes del mundo occidental que hacen ante tanta imbecilidad como existe y aumenta progresivamente? Nada, no hacen nada. Saben que un pueblo imbécil es fácilmente influenciable a los mensajes y la manipulación para que ellos sigan disfrutando de sus privilegios.

MAROGA