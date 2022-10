Manuel del Rosal: «Hospitales de almas»

“Si pudiera hacerse la disección de las almas como se hace la disección de los cuerpos, cuantas muertes misteriosas se explicarían” Gustavo Adolfo Bécquer

Durante tres años trabajé en el servicio de limpieza en un hospital psiquiátrico para pagarme los estudios. En ese tiempo entablé una buena relación con enfermeras y médicos. Uno de ellos resultó que había nacido en la misma ciudad que yo y entablamos lo que podríamos llamar una amistad cordial. Tomábamos café a menudo y hablábamos de los sitios comunes que él y yo conocíamos y de las personas con las que ambos habíamos tenido relación. En aquel entonces él tenía 46 años y yo 20. Lo que comenzó con conversaciones triviales en referencia a la ciudad que nos vio nacer y a sus gentes, avanzó hacía temas relacionados con la psiquiatría.

Este hospital no debería llamarse psiquiátrico, el nombre que debería recibir es el de “Hospital de almas” porque aquí lo que intentamos curar sin conseguirlo, salvo muy pocos casos, son las almas de estos hombres y mujeres que se muestran sin inhibiciones. Lo que tienen les afecta al alma, no el cuerpo, pero todo lo que afecta al alma afecta físicamente a su organismo. Cuando profundizas en las conversaciones que mantienes con ellos descubres lo que tienen dentro de su pecho, descubres que ellos han sobrepasado lo físico y han penetrado en su alma y en la de los demás. Ven más y mejor que nosotros, sobre todo el interior de sus corazones y sus cerebros, sienten más y mejor que nosotros, han penetrado en verdades a las que nosotros, los llamados normales, nunca podremos acceder y…se han vuelto “locos”. Pero en la mayoría de los casos su locura – si se puede llamar así

– no es locura, sino sapiencia, conocimiento. Se han vuelto “locos” porque han penetrado en su alma y en las almas de los demás y han conocido lo que hay tras la envoltura corporal, tras las costumbres, tras las leyes, tras las normas, tras la educación …y para poder soportarlo, se han vuelto “locos”. La sanidad mundial aún no se ha dado cuenta de que muchas enfermedades físicas no llegarían a tales si se estudiaran las enfermedades del alma para luego tratarlas. Muchas enfermedades físicas, muchas, son debidas a una previa enfermedad del alma. Con la cirugía pasa igual. Se extirpan tumores físicos, pero no se pueden extirpar los tumores del alma que, en la mayoría de las ocasiones, son los responsables de los tumores físicos. Te voy a enumerar algunos tumores del alma que provocan enfermedades y tumores físicos: la codicia, la envidia, la soberbia, la gula, la lujuria, la ira, la pereza, la ambición de poder, la estupidez, la ignorancia, la ruindad, la mezquindad, la hipocresía, la cobardía etc. ¿Te imaginas que se pudiera extirpar quirúrgicamente la codicia? Todo el mal que esta enfermedad del alma produce, que es mucho y en muchos, desparecería. Estaríamos ante una nueva cirugía: La Cirugía del Alma. Tú me dirás que lo que digo es una utopía y, desgraciadamente, es cierto porque, de momento, la cirugía física no puede atacar las partes del alma que se gangrenan e infectan a las demás. “Hay cánceres morales, tumores intelectuales, apendicitis del vicio, artrosis de la lujuria, deformaciones físicas de la codicia, enfermedades nerviosas de la hipocresía, pulmones colapsados por la intemperancia, pústulas en la piel por la ruindad, obesidad elefantiásica por la desidia, corazones que estallan por la ambición, infecciones purulentas por la infidelidad etc. Sería extraordinario y beneficioso para la humanidad poder extirpar la sensualidad, la gula, el vicio de cualquier clase, la infidelidad, la avaricia…

Pero usted me está diciendo que esos “locos” son precisamente los que han visto la verdad y, por tanto, no necesitarían esa cirugía del alma.

Es así, la cirugía sería aplicada a los que llamamos normales, es decir, a nosotros pues somos los considerados normales los que, con sus enfermedades del alma han llevado a los “locos” a refugiarse en su locura y de esa forma liberarse de ellas. Debes saber que los verdaderos locos, esos cuya locura envenena el mundo, no son los que permanecen en los psiquiátricos, sino los que están fuera que tienen el alma sucia de todas esas enfermedades. El vecino con el que te topas en el ascensor, el compañero de trabajo, la mujer que se cruza en tu camino, el director de tu banco, el concejal de tu ayuntamiento, el diputado de tu provincia, el ministro, el presidente de gobierno, el inversor, el poderoso; la inocente joven que te sonríe etc. esas son las que necesitan una Cirugía del Alma para extirparles los cánceres morales que invaden todo su ser.

Llegados hasta aquí, no cree que sería mejor extirpar totalmente el alma de los seres humanos, pues según lo que me dice, es el alma del hombre lo que desde siempre ha estado y está gangrenada por esas enfermedades que la pudren.

No había yo caído en ello. Y puede que tengas razón: la solución sería la extirpación del alma completa a todos los seres humanos que no se hayan vuelto “locos”

MAROGA