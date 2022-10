Rafael López Charques: «Novedad»

La novedad de la semana pasada es que no hubo novedades. “Cum fraude” luciéndose y dando la nota, el desgobierno despilfarrando el dinero público, nuestro dinero, y los ciudadanos aguantando. En otras palabras, lo de siempre.

“Cum fraude” hace esperar a la vista de toda la nación y en el día principal para la misma, al Jefe del Estado, denominamos así a Su Majestad para que no nos tilden da fachas monárquicos, en una inexcusable falta no ya solo al protocolo, sino a la más mínima educación y tan tranquilo. Como siempre trata de justificarse con excusas de mal perdedor, incluso culpando a la organización y a la Casa Real, cuando al parecer la policía municipal madrileña le advirtió con tiempo, que iba a llegar tarde. Da igual, el caso es hacerse notar, y poder escudarse en alguien ante los previsibles abucheos merecidos, como así ocurrió. Menos mal que tuvo la decencia de renunciar a su uniforme (“los descorbatados”) y aparecer vestido correctamente, con corbata.

La ministra de la Desigualdad se ha gastado nuestro dinero, cosa ya habitual, en un video sorprendente, que tiene por título “Ama a tu chocho”. Lo hemos visto y nos parece que su mejor destino es la basura, desde luego una mujer con dos dedos de frente a ella lo tiraría. Además, dado que como hombres que también tenemos nuestros derechos (por lo de ahora), nos sentimos discriminados, pues la cinta debería denominarse “Ama a tu chocho y a tu pito” y tratar su conjunto. En último caso, la igualdad la hay o no la hay, y no olvidemos que la Real Academia la define como el “principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones”, aunque quizás la citada está equivocada, todo es posible en el mundo en que nos quieren meter.

Alguna gente se habrá sorprendido con la carta que, el gobierno marroquí mandó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmando que “Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España”. ¿A alguien le extraña? No debería de hacerlo, dado que no es una novedad el espíritu en que se basa tal afirmación. Quizás lo haya sido para nuestro ministro del Interior, puesto que hace tan solo unos días calificó a Marruecos como un socio “leal” y “fraternal” de nuestro país, y que las relaciones entre ambos son “excepcionales” y “extraordinarias”

La posible explicación es que quizás el citado ministro como está muy ocupado en complacer y contemplar a los asesinos etarras, no se entere de la situación mundial, incluso de la que nos atañe directamente.

Los morados vuelven a la carga, nada nuevo, con que “La existencia de medios de comunicación privados ataca la libertad de expresión”. En otras palabras, siguen insistiendo en que el poder político nos tenga amordazados. La citada libertad será plena si es el poder, y solo el poder, quien nos informa de los acontecimientos y sus causas. Esto nos recuerda a algo ya viejo y por lo tanto nada novedoso, que son los planteamientos nazistas. Tampoco es una novedad, comunismo y nazismo se han copiado mutuamente sus métodos en todo, aunque eso sí, criminalizando las mismas actuaciones, unos a otros.

Tampoco es novedad que el presidente catalán haya reconocido la existencia de un acuerdo con el desgobierno nacional, para no aplicar la sentencia del veinticinco por cien en la educación catalana. Estaba claro que algo había cuando los mandamases no habían recurrido ni el decreto ni la ley catalana aprobadas para pasarse por el forro una sentencia del TSJC.

Creemos que tenemos razón al afirmar que la única novedad es que no hay novedades. El grave peligro que le vemos a ello es que por fin el pueblo se canse de tanto cuento, tanta mentira, y entonces si provoque que haya novedades en nuestro país, que indudablemente no serán agradables a los que tanto cacarean ahora.