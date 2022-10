Victor Entrialgo De Castro: «Del Estado de partidos al Estado de Ciudadanos»

Cuando Franco le preguntó a Jesus Fueyo, profesor de ciencia política y una de las cabezas más brillantes de su tiempo por qué estaba siempre a vueltas con el marxismo, este le contestó: si hubiera sido médico hubiera estudiado el cáncer, la enfermedad de mi tiempo.

Hay mucha gente que escribe hoy de Sanchez, casi ninguno lindezas por cierto, porque está perfectamente diagnosticado que, entre los males políticos que asolan España, el más importante es «el Sanchismo». No el único desde luego, pero sí el primero. Sanchez no es marxista. Es una personalidad, ya diagnosticada por miles de analistas, capaz de abrazarse a Marx, al diablo o incluso ahogar a su socorrista, para seguir flotando.

Hoy los derechos los tienen el Estado, los pueblos y los perros. Los ciudadanos, que tienen cada vez menos, son los que pagan impuestos. La fórmula del sanchismo es captar colectivos, no importa cuales, para adelgazar la sociedad y engordar el Estado, pero ese desequilibrio se ha venido agravando en este pais desde los tiempos de Franco. Pero aunque uno sea el lider de los enredos, el dinero no crece entre los helechos.

En ese comunismo de salón y conveniencia, capaz de coser a puñaladas a Montesquieu, de las que responde Sanchez en concepto de autor, con un partido destruído y palmeros bien pagados, no hace falta ser médico para diagnosticar que uno de los derechos que hoy sufre, mientras con otros se pasan tres pueblos, es el derecho de participación.

Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos «directamente o por medio representantes libremente elegidos» art 23 CE.

¿Considera usted, estimado lector, que se permite y fomenta de verdad esa participación y que son libremente elegidos esos representantes cuyas listas nos dan los partidos precocinadas?

¿Cree que nuestros partidos son hoy, como dice la Constitución, «instrumentos de participación política»? Y si es así ¿Participación de quien? El art 6 dice que «expresan» el pluralismo político. ¿Usted cree? «Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular». Ya nos dirán cómo. Y por último «que son instrumento fundamental para la participación política». Dice fundamental, pero en la práctica, es el único. Nada de esto puede ser cierto si no existe otro derecho conectado con ellos. Si se incumple el derecho a una «auténtica representación».

Preguntas de no sencilla respuesta si reparamos en que el pueblo soberano no elige en realidad «representantes» sino «cocientes» a partir de los cuales» «nuestro deficiente sistema electoral» asigna un número, favoreciendo a partidos y listas sobre los nombres de los representantes, como tiene declarado el Tribunal Constitucional.

«Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.» ¿Donde están los controles y la garantía de ese imperio de la ley?. ¿Quien controla a quienes, como Sanchez no dudan en hacer «lo que haga falta» para mantener el poder, intentando con descaro controlar «todas las lnstituciones», Corona, Tribunal Constitucional, incluso al Poder judicial, eligiendo a los jueces como al fiscal general, con una finalidad principal: protegerse para lo que ya ha sucedido o para lo que eventualmente pueda suceder. Asistimos con ello, a una violación flagrante de la soberanía popular.

En tanto nos dejan pasar del Estado de partidos al «Estado de ciudadanos», la lógica de aquel empuja a emplear «cuotas de partido» en instituciones no representativas. Sin embargo, es esa misma lógica, según la jurisprudencia del T.Constitucional, la que «obliga a mantener al margen de esa lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.»

Para terminar reparemos en que, para recibir financiación, los partidos deben cumplir una función pública. Función que exige, según el Alto Tribunal, «un plus de sujección constitucional». ¿Cual es esa función pública que deben cumplir y en qué consiste «ese plus»? ¿Será «ese plus» apoderarse o retener, como sea, el control del Estado o incluso destruir la unidad constitucional de la Nación?

¿Es función pública de los partidos permitir que unos aprendices se metan en los presupuestos y nos endeuden por generaciones? ¿O forma parte de «ese plus de sujección constitucional,» entregar sin resistencia los secretos oficiales a quienes pretenden apoderarse del Estado, han llevado a cabo el intento de destruir la unidad de la Nación, su historia y su memoria, o sea, los fundamentos de la Nación, todo sin contar con ella?

No sé qué hubiese estudiado si hubiera sido médico. Pero en el ámbito de la política Sanchez es el Vademecum de casi todas las patologías políticas, o al menos, de su agravamiento. Aunque no seamos médicos y no esté Jesus Fueyo para explicarnos la autoritas y la potestas, tenemos la obligación de preguntarnos como ciudadanos si verdaderamente hemos elegido nosotros a quien hoy y ahora pretenden representarnos.

Usted dirá, paciente lector y sufrido contribuyente, si son representantes nuestros y de la Nación aquellos que no tienen ni legitimidad ni autoridad para gobernarla y lo están haciendo apoyándose en quien, sin ningun pudor, declaran su voluntad de destruirla.

Víctor Entrialgo