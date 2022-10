A la memoria del gran periodista español, el genial Jesús Quintero

El gran periodista español, el genial Jesús Rodríguez Quintero, que se hizo conocer por Jesús Quintero, hijo del “Niño Roque” (como él decía), gran defensor del buen flamenco (bien cultural universal), nació, el 18 de agosto de 1940, en la villa San Juan del Puerto (Huelva-Andalucía/España) y murió el 3 de octubre 2022, a los 82 años, en Ubrique (Cádiz-Andalucía), después de ser ingresado, el 7 de setiembre 2022, en la residencia de Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, por problemas de salud.

Jesús Quintero empezó a trabajar en la radio en Huelva. Al fundarse el Centro Emisor del Sur de Radio Nacional de España/RNE (ubicado entre “Los Palacios y Villafranca” y Dos Hermanas en la provincia de Sevilla-Andalucía), Jesús Quintero consiguió, en los años 60, su plaza por oposición en dicho medio, en la radio pública española.

A partir de ahí, en este y otros medios, públicos y privados, lleva a cabo su gran carrera profesional, que será un gran éxito, en España y otros países, en la radio, televisión y que lo convertiría en un gran periodista referencial, de la mejor talla mundial, creador de un estilo propio en forma y fondo, con su gran, profunda documentación (lo pude verificar personalmente cuando fui invitado a participar en su programa de radio “El loco de la colina”. A partir de ahí colaboré con Jesús Quintero facilitándole diversas personas que intervinieron en su programa), guiones muy bien preparados, trabajados por un gran equipo y bajo su dirección; con su lenguaje, pausas, silencio; con su filosofía, simbología, iconografía, historias, mundo, más acá, más allá…; con su poesía, dramaturgia, representaciones, alegría, risa, fina y positiva ironía, buen duende; con su hondura, pellizco flamenco, espiritualidad, compromiso, frente a diversas contaminaciones, manipulaciones, por y para el bien, la verdad, etc., en una amplia lista de programas y, muy especialmente, en la radio con, entre otros, “El hombre de la roulotte” y “El loco de la colina”.

Esta es la lista de programas de Jesús Quintero:

Programas en la radio: Música de los cinco continentes; Círculo internacional; Estudio 15/18; A 120; Ciudades; El hombre de la roulotte; Tres a las tres; Andalucía viva; El loco de la colina; Radio América; El lobo estepario; Entre dos luces (taller radiofónico en la emisora municipal en la villa donde nació, San Juan del Puerto).

Programas en la televisión: El perro verde (este programa se retransmitió, también, por una televisión de Uruguay); Que sabe nadie (este programa se retransmitió, también, por una televisión de Argentina); Trece noches (mano a mano con el gran escritor español Antonio Gala); La boca del lobo; Cuerda de presos; El vagamundo; Ratones coloraos; El loco de la colina; La noche de Quintero; El mundo de Jesús Quintero; El gatopardo; La noche del Loco (DirectTV, televisión californiana); El sol, la sal y el son; El loco soy yo; Un loco en América (en Telemundo internacional de la NBCUniversal y cuya sede central está en Miami-Estados Unidos).

Jesús Quintero, dandi neoromántico con su flamenquidad, excelente gracia, guasa hispano-andaluza y muy comprometido, combativo, recibió, entre otros, los siguientes premios: “Presentador de televisión del año”, concedido por el Grupo Vocento por su trayectoria profesional (mayo 2006); “Antena de Oro” a su programa “El vagamundo”, concedido por la Federación de asociaciones de radio y televisión (2003); “Premio Ondas” 2001 de periodismo, al programa mas innovador por “El vagamundo”; “Mejor entrevistador del milenio”, concedido por los analistas del grupo Corporación Multimedia; Premio “Andaluz del año” 2000; Premio Ondas internacional, 1990; “Premio Rey de España” de periodismo, 1990; “Premio al hecho radiofónico mas innovador”, concedido por los directores de radio; Medalla de Andalucía 1987.

Jesús Quintero, al cierre de su temporada 2004, emitió, recitó, en su programa, el poema del gran poeta español Juan Ramón Jiménez (Moguer-Huelva, 1881-1958, San Juan de Puerto Rico), “El viaje definitivo” y que dice así:

“Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando;

y se quedará mi huerto, con su verde árbol, y con su pozo blanco.

Todas las tardes, el cielo será azul y plácido; y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario.

Se morirán aquellos que me amaron; y el pueblo se hará nuevo cada año; y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostáljico… (la famosa J/j del Jenial Juan Ramón Jiménez)

Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido… Y se quedarán los pájaros cantando”.

Este gran poema de José Ramón Jiménez se lo remitió Jesús Quintero, antes de morir, a varios de sus amigos, entre ellos, al gran periodista español Carlos Herrera y que, con buen tino, dio cuenta pública de ello.

El periodista Jesús Melgar, que fue subdirector, guionista y productor de los programas de Jesús Quintero, El loco de la colina y El perro verde, es autor del libro “El Loco: biografía no autorizada ni consentida de Jesús Quintero”, Ed. Círculo Rojo, 2022, que presentó en la Feria del Libro de Algeciras (Cádiz), en abril 2022.

Descanse en paz, el gran periodista español, el genial Jesús Quintero, y cuya obra, por y para el mejor periodismo, la cultura, el bien, siempre permanecerá.

Jesus Quintero: “Creo que la comunicación es transmitir verdad”. “Hay un fandango que refleja lo que ha sido mi vida.. Aunque me voy no me voy, aunque me voy no me siento, aunque me voy de palabra pero no de pensamiento. Aunque me voy no me voy…”. Vivir es ser, luchar, cantar…, noble, honrada, libremente…, por y para la verdad, el bien; callar, claudicar, someterse, venderse…, nunca. Vivan la critica y justicia justas, la buena, fina gracia, guasa, ironía, el buen duende…

