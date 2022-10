Manuel del Rosal: «Pedro Sánchez: falso mesías de los pobres»

Pedro Sánchez es un híbrido entre Robin Hood y Diego Corrientes. Y los híbridos sacan en muchas ocasiones lo peor de cada una de las partes que se han conjugado para que nazca.

Robin Hood robaba los impuestos a los recaudares de Juan sin Tierra que, obedeciendo sus órdenes, esquilmaba a los siervos y campesinos hundiéndoles en una pobreza de la que no podían salir. El producto del robo lo entregaba Robin en las manos de ellos a quienes les correspondía en justicia. Diego Corrientes fue un bandolero que pasó a la historia de los bandoleros andaluces porque, de lo que robaba a los ricos, parte lo entregaba a los pobres. Es por eso por lo que le llamaban el “bandido generoso”

Pedro Sánchez esparce el mensaje de que él pone impuestos a los ricos para después ayudar con parte de esos impuestos a los pobres. Así de botepronto parece que actúa igual que Robin Hood y Diego Corrientes, pero hay una diferencia entre estos dos adalides de los pobres y Sánchez. Aquellos ayudaban a los pobres sin pedir nada a cambio, Pedro ayuda a los pobres a cambio de su voto, voto que le mantendría en el poder otros cuatro años. Y tú puedes ser el más pobre de los pobres, pero si no das tu voto a Sánchez, ahí te pudras.

Sánchez se autoproclama el mesías de los pobres, pero nada en la abundancia y en el gratis total de todo lo que realiza en su cotidianeidad. Sánchez aparece bajo los focos como el adalid de los pobres mientras 2,4 millones de niños que viven en el umbral de la pobreza y algunos de ellos por debajo, permanecen en la oscuridad. Y en este dato demoledor quiero detenerme para demostrar el fariseísmo de nuestro presidente, su hipocresía y su total falta de empatía hacia un colectivo que es el más desamparado, olvidado y pobre de España: “España es el tercer país con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil de la Unión Europea solo por detrás de Rumania y Bulgaria. Uno de cada tres niños españoles vive bajo el umbral de pobreza, sufre carencia material severa o vive en hogares con baja intensidad de empleo” Save the Children.

Yo pregunto al señor Sánchez si en esos presupuestos en los que castiga a los “ricos” para beneficiar a los pobres, se ha presupuestado alguna partida para atender esas carencias que afectan en España a 2.400.000 niños o si, por el contrario, y como todos sospechamos, estos presupuestos tan solo contemplan dar limosnas a cambio de votos.

Ayer en el debate con Feijóo, el mesías de los pobres volvió a mostrarse como tal y tan solo se echó de menos que sacara de su portafolios una carta firmada celestialmente certificándolo como el único, el ungido frente al maligno Feijóo. Con una capacidad infinita para mentir, para pervertir la verdad, para manipular a los más necesitados con promesas a cambio de votos – que no se puede ser más miserable – se presentó como el mesías que salvará, no solo a España, de esta crisis galáctica, sino a Europa y postulándose como el único presidente de un país de Europa que tiene las claves para salvarnos a todos. Afirmó el fin de los tiempos si él, mesías elegido, no gana las próximas elecciones. Ese sería el momento en que en España se verá el cometa que anunciará la hecatombe. Como iluminado que recorre las ciudades, los pueblos y caminos, Pedro, el mesías de los pobres si le dan su voto, si no ahí te pudras, habló y habló y habló en el Senado para no decir nada salvo que él es el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno, mientras el pobre Feijóo es el maligno con figura de gallego que, si gana las elecciones, llevará a España y los españoles al borde de un precipicio que desemboca en el Hades. Pedro no, Pedro es el mesías de los pobres, pero ¡cuidado! es un mesías falso que finge ser poseedor de determinados dones sin realmente poseerlos para embaucar a ignorantes e ingenuos. Pedro se siente poseedor de carisma, imagen pública y empatía hacia los pobres cuando en realidad los y utiliza estos dones más falsos que Judas para sus fines inconfesables que son demagógicos, políticos, lucrativos, económicos, pero sobre todo los utiliza para perpetuarse en el poder. En el lenguaje coloquial la palabra mesías se utiliza para destapar a un farsante, disimulador que se hace pasar por buena persona simulando actuar por y para los demás, cuando en realidad esconde motivos maliciosos e ilegítimos orientados a obtener beneficios propios.

