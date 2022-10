Pedro Manuel Hernández López: «¡Y no hay dos sin tres!»

Explicar este refrán resulta un poco complejo. Pero lo es mucho menos cuando lo aplicamos a la política. Y si además, se aplica voluntaria y específicamente al inolvidable debate político que tuvo lugar ayer martes,18 de octubre –día de San Lucas, patrón de Medicina, que tan buenos recuerdos me trae de mis años universitarios en la Facultad de Medicina de Granada– en el Senado, entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, el sagaz gallego «ourensano» de la Villa de Peares, Alberto Núñez Feijóo, a la vista de sus resultados, su explicación brilla por sí sola y no necesita de ninguna aclaración. Con respecto a la frase, Paulo Coelho, novelista brasileño, en su magnífica novela «El alquimista» nos dice : «Que todo lo que sucede una vez, puede que no suceda nunca más, pero todo lo que sucede dos veces, sucederá ciertamente, una tercera. Es decir, que no hay dos sin tres».

Si este refrán suele cumplirse, como se presupone que así sea, el triunfo dialéctico de Feijóo en el próximo debate en el Senado –el único aforo político donde puede debatir cara a cara con Sánchez aunque tenga todos los elementos en contra e incluso el tiempo– está plenamente garantizado. Ya han sido dos veces –con la de ayer– en las que el ourensano líder del PP ha dejado con el «culo al aire» y «ko'» al presidente Sánchez al desmontarle, una tras otra, todas sus falaces y pseudoliberales propuestas económicas asi como las pretendidas e incumplidas promesas e, ilusorias medidas de mejoras para mantener vigente el Estado de Bienestar y reducir la severa inflación y el desmesurado índice de paro que soportamos.

En su cotidiano uso, su significado es un tanto ambiguo. Podemos hacer un uso positivo, y entendiendo que si algo nos ha salido bien, puede volver a salirnos bien otra vez; o hacer un uso negativo, en el que si las cosas han salido mal, puede que en una futura ocasión vuelva a repetirse esa mala suerte. Pese a su ambivalencia afectiva, siempre solemos aplicarlo en sentido positivo. Este el caso.

Como la historia suele repetirse, ayer volvió a vencer por goleada el «gallego» al «madrileño», en su propio campo, aún teniendo todos los medios e incluso el tiempo, a su favor. Me da la impresión, que a la vista del éxito de Feijóo, obtenido ayer –por segunda vez– en el debate con Pedro Sánchez y con sus increíbles e inconsistentes indicadores socioeconómicos y sus fraudulentos datos laborales, que el debate a dos –ese político careo tan esperado por todos– entre el presidente y el líder de la oposición se ha terminado para siempre y no se va a volver a repetir nunca jamás. Ya no sólo por lo del refrán de que «no hay dos sin tres» –ambos lo saben, aunque desde puntos de vista díametralmente opuestos– sino , porque sabiendo que Pedro Sánchez es uno de los más aventajados y típicos portadores de las principales y patognomónicas características del «Síndrome de Hubris» –un desmedido ego, un megalómano enfoque personal, la aparición de excentricidades pareidólicas y un gran desprecio hacia los demás y sus opiniones, sobretodo, si estas le son contrarias– vaticinan el final de estos senatoriales careos políticos. La nimia capacidad presidencial para afrontar los percances y contradicciones contra lo que él piensa, dice o imagina, le conducen a que, al más mínimo revés o torcerdura de morro políticos –público o privado– que reciba su histriónica personalidad, es capaz de suspender actos, mitines, encuentros, debates, comparecencias y todo lo que sea, en menos que se «persigna un cura loco». Esta actitud demuestra su falso y pseudoprogresista espíritu democrático y su patológico y escaso talante ante cualquier crítica, venga de donde venga y mucho más,en este caso, que viene con la etiqueta de «feita en Galicia» por Feijoó.

Durante los 108 minutos de los que disfrutó ayer en un discurso reiterativo, triunfalista y «deja ecouté», Sánchez intentó cautivar –desde su realismo mágico, a todas sus señorías y al resto de la ciudadanía– presumiendo de un falso crecimiento de la economía española, cuando estamos a la cola de los países de la UE; también de contener la inflación, cuando somos el que más y mayor la tenemos, superando con creces la media europea; así mismo,pese a la increíble retahíla de cifras sobre el descenso del paro y la tasa de empleabilidad , seguimos siendo los lideres del desempleo en nuestro entorno europeo y que estamos entre los cinco países con mayor incremento del precio de la energía.

Con mano de acero en guante de seda, Feijóo ha ido desmintiendo y deshojando, una a una, las múltiples hojas mántricas socio-económicas y los ficticios datos energéticos y laborales –de su ajada y marchita rosa que adorna el logotipo, junto con el puño y las letras de PSOE– de los que ha vuelto de nuevo a presumir el presidente del Gobierno como ya lo hizo en el hemiciclo del Congreso, días antes.

Feijoó en sus 32 minutos, le ha recordado que el éxito de la vacunación anti Covid-19 no le corresponde ni a él ni a su Ejecutivo, sino a las Comunidades Autónomas que se las vieron y se las desearon para comprar mascarillas, Epis, y vacunas para proteger a la población.

Así mismo, se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado, a los que calificó de ser las auténticas «hipotecas generales del Estado», por el aumento de gasto que conllevan. El retrato de la España que nos quiso vender Sanchez –sin conseguirlo, pues como le dijo el líder del PP, ya no engaña a nadie y ni siquiera a sus socios de gobierno– se reduce a : inflación a tope, inalcanzable carestía de la vida, electricidad por las nubes, más paro que en el resto de Europa y un país milmillonariamente endeudado como nunca hasta ahora.

Por todo lo expuesto y conociendo como se las gasta nuestro «presidente» del Gobierno –cuando no le bailan bien el agua o no le arriman el ascua a su sardina– el debate de ayer, salvo error u omisión, ha sido el último de aquí a las elecciones generales, como ya antes apunté.

¿Creen ustedes que se va a exponer a volver a ir a por lana y salir trasquilado? No le hace ni pizca de gracia que al día siguiente aparezca su nombre unido a un escaso 2% –en encuestas en las que se pide a los ciudadanos que voten al que consideren vencedor del debate– cuando el nombre de Feijoó aparece seguido de un largo 92% a favor.

Pues eso … y como «no hay dos sin tres». ¡Colorín, colorado, el debate Sánchez-Feijóo, en esta legislatura se ha terminado!

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.