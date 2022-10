Victor Entrialgo De Castro: «Razones de España»

La razón de España es de clima, de naturaleza, de raza, de idiosincrasia, de piel, de toro. Razones de la España inteligible de Marías que explica su historia. Es lo que hace que se discuta incluso con el que se está de acuerdo.

No todo es la basura de sálvame, pero todo tiene alguno de sus componentes. La pelea de gallos, la disputa superflua, la falta de límites, el desprecio por las formas, todo el monte es orégano, debates que no admiten sumar y aportar sin imponerse, de atisbar siquiera las razones de los otros, de respetar el fair play, las reglas del juego, mientras se cuestiona cualquier autoridad hasta la legítima.

Se cuestionan toda autoridad, menos la del tirano, cuyo no revocamiento despues de lo que ha hecho, como higiene básica de la democracia, resulta dificilmente explicable, ya sea a través de las 500.000 firmas, la institución que se interprete debidamente, o la que se cree ex professo.

Sobre todo porque no funcionando como en el ámbito anglosajón la revocación urgente, la inhabilitación o impeachment, ha quedado patente algo aterrador. Que si alcanzase el poder en España Jack el destripador o el estrangulador de Boston, aparte de causar a la Nación seguramente menos daños, aguantaría igualmente dos legislaturas.

Y está luego la otra industria, la de lapidar a otros en la plaza pública y recogerlos más tarde para hacer beneficencia. Y si la vida de los otros, con fórmulas de fuera interesa es porque, no afectando, da vidilla, con todos sus efectos perniciosos y tóxicos para la educación de un país.

Luego estan las banderías, que es una cosa árabe en la que no se admite que una de las tribus se imponga temporalmente a los demás, quizás porque se sabe que, esa una, tratará de imponer más cosas de las necesarias. No se limitará a gobernar sino que querrá imponer a los otros, como este nefando gobierno, hasta el modo de pensar.

Para Julián Marias ser liberal es no asegurar aquello sobre lo que no se está seguro. Tampoco aquello sobre lo que se cree estar, si no se puede comunicar. Por ejemplo en asuntos religiosos.

Pero «Sanchez el trans» es lo opuesto. No está seguro de nada pero asegura lo que haga falta.

En la tumba de Adolfo Suarez, como recuerdan Margallo y Egudazu en «España en su laberinto», reza un epitafio que no se ha repetido en las escuelas, ni se conoce lo suficiente: «La concordia fue posible».

A diferencia de Suarez, «Sanchez el trans» está haciendo todo lo posible para que no lo sea. Este personaje que ha demostrado no tener escrúpulos ni principios, ni creer en nada, será castigado por el desdén y el oprobio de la historia, por estar estirando la cuerda y la estaca, como siempre han hecho, infantil, interesada e irresponsablemente, sin tener en cuenta que ya se ha roto muchas veces.

Lo esbozado aquí se parecerá mucho o poco a la realidad, pero es sólo un cuadro. No basta. Y hoy en España además de las pinturas negras de Sanchez «se hace preciso combinar la intelección con la acción». Porque somos nosotros y nuestra circunstancia.Y si no la salvamos a ella no nos salvaremos nosotros.

La circunstancia que hay que salvar es la actual. La de una derecha que representa Feijoo, útil a este país en su moderación, que se conforma y piensa que, con arreglar los desafueros económicos que crea la izquierda siempre que gobierna, será suficiente. Pero no lo es.

Por esa razón surgió en la derecha otra voz. Y quien quiera que sea finalmente el hombre o la mujer de la circunstancia, antes o despues, deberá aglutinar de un modo u otro a toda la derecha para mandar al ostracismo a Sanchez, el presidente más nefasto y detestado de la democracia.

Tendrá que contar con las dificiles circunstancias internacionales y nacionales. Y entre éstas la principal, la que obliga a combatir hoy la estrategia cultural de la izquierda colectivista que lleva muchos años tratando de imponernos, malévolamente, el rodillo de lo que debemos pensar, lo que debemos hablar, lo que debemos comer, cómo nacer, cómo viajar, cómo vivir, cómo morir, incluso qué debemos recordar, y por último, hasta sustituir la Historia con mayúsculas por un relato. Toda una visión antropológica que seguir a pie juntillas como si estuvieramos en el patio del colegio y el que no la comparta es un facha.

La necesidad imperiosa de la circunstancia es la de disputar esa batalla cultural. Y hasta ahora esa batalla, debe reconocerse, la está librando sobre todo Vox. El Pp y el resto de ciudadanos españoles no militantes debemos unirnos a esa tarea sin complejos porque la izquierda ha ido muy lejos.

Considerando además el retroceso del Pp en el Pais Vasco y Cataluña con un discurso contemporizador y, aunque no sea sencillo, es preciso reunir allí un partido fuerte que pueda aglutinar a los constitucionalistas.

Todo dentro de la serenidad que da la cultura y la unión en esa batalla cultural, para ayudar a superar la pérdida de las víctimas, los desengaños, las trampas, bravatas y los odios antiguos a través del estoicismo senequista.

Razones de la España hoy y de su circunstancia.

Víctor Entrialgo