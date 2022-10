Victor Entrialgo De Castro: " Los socialistas y la Historia"

El mismo día en que Sanchez se curó del insomnio, se acostó con Podemos y se autodeterminó el género, fluido por cierto, ahí justamente, ni antes ni despues, sitúa el sanchismo el comienzo de la Historia, porque llegaron ellos.

Por aquel tiempo yo veía a los okupas del sanchismo como vegetales y me sentía piedra. Yo no era ni grande ni pequeño, pero me sentía basalto. Como de dos metros.

Para entonces Zapatero ya había hecho su aportación a la historia de la ciencia enunciando «el teorema de Tontágoras», segun el cual un tonto es más peligroso que un malvado pero éste, por supuesto, menos que un psicópata.

A continuación Sanchez y Zapatero, se besaron en los morros como Honecker y Bréhznev, el coletas y el otro, y reunidos en casa de Roures o en un NH, decidieron corregir a Tucídides y Herodoto y determinar que ese mismo día a las seis y cuarto, ni antes ni despues, empezase la Historia.

Dios salve al Rey Juan Carlos que no tiene que asisir a esta bazofia, aunque derecho tiene, pues ninguno de estos pazguatos sino Él, en nombre de España, puso una pica en medio mundo, otra en la Meca y donde fuere porque, por sobre todas las cosas, colaboró a que la Concordia fuera posible.

Lástima que se lo pierdan Adolfo Suarez, Torcuato Fdez Miranda y otros ilustres, que fueron nuestros Pericles y Licurgos al lado de toda esta banda, artífices junto al pueblo español, de llevarnos en aquella Transición de la ley a la ley.

Y Dios salve mucho antes, a la Reina Católica, Isabel que, sin poder imaginar qué pudiera ser América, dijo que aquellas gentes serían hermanos, iguales y no esclavos, como cuenta en «Nada por lo que pedir perdon», Marcelo Gullo. Esto ocurrió bastante antes de que Sanchez, que ahora duerme a pierna suelta, pusiera a los comunistas, en vez de un piso, dos chalets y un Ministerio.

Pero empeñados en impugnar más de cinco siglos con el sectario Bolaños ayudante de mamporrería, Zapatero y Sanchez han creado un nuevo Frente Popular porque están acongojados por las encuestas, mientras nos entretienen reescribiendo el pasado.

Vano afán. Ya pueden hacer estos dos majaderos lo que les venga en gana en sus pastoreos, que mientras en España queden hombres con dignidad, lo suyo serán cagarrutas de la Historia, imposibles de reciclar, ni con hidrógeno verde.

Convivimos con esta gente como homínidos y neanthertales. La Prehistoria, para esta grey, llega hasta cuando llegaron ellos, que con su ignorancia, sus traumas personales y su infinito atrevimiento, creen haber descubierto las indias occipitales.

«Un nuevo mundo» de «analfabetos ahistóricos», que quemarían la Biblioteca de Alejandría si ello les diera votos, como un Valle para caídos que estos talibanes se proponen dinamitar, como los budas de Bamiyán.

Qué otra cosa es la muerte sino el Valle de los caídos. Pero todo el mundo sabe que para el que viola el respeto de los muertos por capricho y sin ton ni son, hay un nombre asaltatumbas, un delito, profanación y un castigo, aún mayor que el de la pena, la maldición.

Víctor Entrialgo