Graves consecuencias del extremismo de la ideología de género: Ley Trans de Unidas Podemos

FUERTE RECHAZO DE LA ASOCIACIÓN DE FEMINISTAS DEL PSOE

Muy graves consecuencias sanitarias, psicológicas, familiares, personales, etc. de la imposición política, ideológica, cultural, mediática, social, etc. de la llamada “autodeterminación de genero” del proyecto de ley trans por la fuerza de extrema-izquierda Unidas Podemos, por la Ministra de Igualdad Irene Montero, que forma parte del Gobierno PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y que se ha plegado a esta imposición en contra, entre otras instancias, de la asociación de feministas de su partido.

Como vienen advirtiendo aquellos países en los que admitieron leyes trans, personas que cambiaron de sexo y que para ello tuvieron que ser operadas, hormonadas, vienen sufriendo graves consecuencias sanitarias, psicológicas, etc., y de lo que vienen dando cuenta en los medios de comunicación, etc.

Como es posible que, además, esto se haga con menores, con personas que además se están formando, pero también con personas de 18 años y más, y que, después, al ver las graves consecuencias, se arrepienten de haberse dejado llevar por la presión de los grupos de edad a los que pertenecían y de lobbies, grupos políticos, ideológicos, etc. de presión que los movían. Sin embargo, para muchos ya es demasiado tarde y las consecuencias, los problemas sociales que sufren, ellos y sus familias, son muy graves y, como dicen, en sus testimonios, para toda la vida.

En España, además, por presión de las fuerzas políticas más extremistas izquierdistas, etc., el proyecto de ley trans, de la llamada “autodeterminación de genero”, se hace al margen de las muy necesarias y justas medidas en el campo de la salud, la socialización, psicología, buena educación, información, etc., que pueda y deba evitar, en los menores, jóvenes, etc., consecuencias irreversibles para ellos y sus familias. De lo que vienen dando cuenta muy numerosos testimonios.

Se ha hecho público que solo el 1% de los que se declararon trans, se mantienen en el tiempo.

CONSEJO DE ESTADO, CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA PROPONEN IMPORTANTES CAMBIOS SOBRE EL PROYECTO DE LEY TRANS

El Consejo de Estado hizo un dictamen sobre este proyecto de ley trans, en el que reclama informes médicos y aval judicial para los menores. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad, hizo un informe en el que propone elevar a 18 años la edad para que una persona pueda solicitar el cambio de sexo en el Registro Civil. A demás, advierte sobre determinados puntos que pueden vulnerar derechos de la mujer. La Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia (AEPNYA) ha emitido un comunicado contra el proyecto de ley trans y advierte que su entrada en vigor supondría un riesgo para el “derecho a la salud de los niños” al prescindir totalmente de los necesarios, pertinentes controles médicos y profesionales que deben valorar la presencia de posibles patologías en los menores, etc. El ministerio de Igualdad de Irene Montero ha visto como innecesario evaluar los efectos que tendría la ley trans.

El diario español ABC, en su primera página (domingo 30 octubre 2022), da los siguientes titulares. “El Gobierno oculta al Congreso documentación relevante para la tramitación de la ‘ley trans’”; “El texto remitido por La Moncloa no incorpora la memoria con los informes independientes que siembran dudas sobre la legalidad de la norma”. El ABC, en sus páginas interiores, dice, entre otras cosas: “Bolaños (Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España del Gobierno PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude)) hurta a los diputados “información relevante” sobre la ‘ley trans’”; “La memoria enviada por La Moncloa no explica qué hizo Montero con el medio centenar de informes que recibió el texto, denuncian fuentes socialistas”; “La legislación le obliga a detallar qué observaciones desechó y qué aceptó”. El ABC incluye, también, el artículo “Ser mujer no es un sentimiento” de Amparo Domingo, representante en España de “Women’s Declaration International”.

LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE FEMINISTAS SOCIALISTAS DEL PSOE MUY DURA, MUY CRÍTICA CONTRA EL PROYECTO DE LEY TRANS

La Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS) del PSOE, en un comunicado del viernes 21 octubre 2022, es muy dura contra el proyecto de ley trans. La FeMeS califica la posición del PSOE de “una burla al movimiento feminista, a los profesionales de la salud y del ámbito jurídico, a las familias ya afectadas por el ‘contagio social trans’ y, en definitiva, a la inteligencia de este país”.

Esta asociación FeMeS, cuya directiva es la siguiente, Amelia Valcárcel (presidenta), Altamira Gonzalo y Kiti Blat (vicepresidentas), Inma Moraleda (secretaria) y Rosa Peris (tesorera). Entre las vocales se encuentran, Yolanda Besteiro, Carmen Cajide, Malé Chillida, Meli Galarza, María José Hernández, Rocío León, Alicia Miyares, Lourdes Muñoz Santamaría, María José Partera González, Rafaela Pastor Martínez, Cristina Ubani, Juana Serna y Soledad Muruaga, y de la que forman parte destacadas militantes del PSOE; como decíamos, esta asociación feminista del PSOE denuncia que el partido del Gobierno no pretenda modificar, a través de enmiendas, la autodeterminación de género en la “ley trans”, sino que solo presente “enmiendas cosméticas sin abordar con seriedad el núcleo central de la discusión de esta ley”.

Según el comunicado de FeMeS, la actitud del PSOE es “una huida hacia delante por pura cobardía” y critica, además, que se utilice la violencia de genero “para distraer y evitar abordar los auténticos problemas” de la “ley trans”, lo que tacha de “ruin”. En este punto, se refieren a las dudas que existen en el PSOE sobre el tratamiento de algunas violencias, como la de género, y su posible equiparación en la norma con la violencia intragénero, es decir, aquella que se puede dar en las parejas homosexuales.

Para FeMes, la posición del PSOE, de mantenerse inmóvil, no hacer nada ante la autodeterminación de género, es “inaceptable”.

Las feministas del PSOE consideran, también, que la “ley trans”, en los términos en los que esta redactada, tiene “claros visos de inconstitucionalidad”, “atenta a los derechos de las mujeres” y “desprotege a la infancia”.

Por todo ello, las feministas del PSOE de FeMes llaman la atención de que se trata de “una ley que nace muerta” y acusan al PSOE de ser “políticamente irresponsable”. Advierten al PSOE de que no van a poder cerrar el debate social generado por dicha norma: “Una ley que no atiende al sentido común, que no tiene en cuanta el malestar público y que no atiende las justas reivindicaciones que hoy son objeto de debate, no puede vencer ni convencer”.

Es preciso movilizarse y defender, honradamente, el máximo rigor, profesionalidad, la crítica y justicia justas, debidamente medidas en el campo individual, social, de la salud, etc., y con relación a la aplicación en España de leyes como la trans y que, de no hacerse con las debidas y justas garantías, pueden tener graves consecuencias individuales, familiares, sociales, etc.

Manos a la obra y Adelante por y para el bien, y de forma justa, muy bien medida.

