Manuel del Rosal: «Engañado y apaleado: Así quería ver Sánchez a Feijóo»

“El falso, el farsante solo es rico en hipocresía. En sus diez mil disfraces para engañar confía; y con la doble llave que guarda su mansión para la ajena hacer ganzúa de ladrón” Antonio Machado

El romance sorprendente por lo inesperado entre Pedro Sánchez y Feijóo. El idilio que destilaban las palabras de ambos por el inminente acuerdo sobre el CGPJ hacía presagiar dar término al culebrón de la renovación de los jueces. No lo veíamos así los que, conocedores del historial del trilero paradigma de trileros, del farsante por excelencia, del hipócrita de manual, del embaucador sin escrúpulos, sospechábamos que Sánchez engatusaría a Feijóo mientras ultimaba acuerdos con alguno o algunos de sus socios y que una vez engañado, Feijóo sería apaleado por los suyos y por la opinión pública. Cuando el romance apuntaba a su final y más dulces eran las promesas de Sánchez, algo vino en auxilio de Feijóo, algo en forma de delito de sedición. Fiejóo no es tonto, puede ser bienintencionado, pero no tonto y, como buen gallego, se olió el percal y supo ver de inmediato que la bolita del trilero estaba en el cubilete correcto, una bolita que dejaba ver como Sánchez se morreaba con Feijóo por la mañana y se encamaba con Aragonés por la tarde para acordar rebajar el delito de sedición. Así, Feijóo desarboló las inicuas y perversas intenciones de quién, simulando su amor para renovar el CGPJ, encondía bajo el cubilete su torcida intención de seducir a Feijó mientras se abrazaba con ERC, su verdadero amor, su verdadero amante y presentar al gallego ante el PP y ante los españoles como un incompetente y un vaina. No ha sido así, en el último minuto la trama urdida por Sánchez se deshizo y ahora Sánchez, echa espumarajos por la boca, rabia, rechina los dientes y, sin comprender cómo él, maestro del trile, ha perdido; se prepara para una campaña de desprestigio de Feijóo y del PP de aquí hasta mayo del próximo año en la que, apriétense los machos, se va a ver y oír de todo, señores, de todo.

Desde las letrinas, albañales, muladares, cochiqueras y pozos sépticos de Moncloa y Ferraz, saldrán las fétidas consignas que se lanzarán contra Feijóo y el PP. La propaganda de inmundicias la esparcirán por toda la piel de toro por boca de todos y cada uno de los ministros que, como cotorras y loros, repetirán ad nauseam lo que la factoría socialista diseñe. Al tiempo, los medios de comunicación afines a Sánchez, que son casi todos, a través de sus voceros bien pagaos, intoxicarán a la ciudadanía. Tenemos por delante siete meses muy entretenidos en los que van a salir a la palestra lo peor de este gobierno social comunista que, si lo cree necesario para seguir en el poder, levantará los adoquines de las calles para lanzarlos contra Feijóo y el PP en un aquelarre que será tanto más intenso cuanto peores sean las encuestas para Sánchez.

MAROGA