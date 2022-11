Manuel del Rosal: «La agónica muerte de la individualidad. “Hoy ya no quedan solistas, solo coro”»

“El individuo ha luchado siempre por no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo, y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo” Nietzsche

“Todo lo que es realmente grande e inspirador es creado por el individuo que puede trabajar en libertad” Einstein

Lula da Silva ha sido elegido por los brasileños para que los gobierne durante cuatro años. A Brasil le esperan cuatro años de gobierno de un exconvicto, malversador y corrupto. Los brasileños han elegido a quien les prometió que todos los brasileños comerían todos los días tres comidas …luego pasó lo que pasó. Los brasileños, al igual que los ciudadanos de otros países – cada día más – han elegido seguridad por libertad. Una seguridad mínima para mínimos vitales que les ahorrará tener que “trabalhar” para subsistir y han entregado su libertad por un plato de “farofa” tres veces al día.

El miedo a la libertad del hombre moderno aumenta de forma exponencial. En 1941 Erich Fromm publicó un libro con ese título “El miedo a la libertad” en el que ya explicaba como el hombre postindustrial ha ido subordinando su vida cada vez más a poderes exteriores y superiores a él para poder así escapar de la angustia que le produce la libertad, a pesar del precio que tiene que pagar: la pérdida de su libertad y de su individualidad. Hoy, tras 81 años, ese libro está más vigente que nunca

Según Fromm – y esto lo escribía en 1941 cuando aún el hombre no había perdido del todo su amor a la libertad y a la individualidad – el hombre moderno huye de la libertad al resultarle insoportable la incertidumbre que esta le produce y “busca refugio en la sumisión o en alguna forma de relación con el hombre y el mundo que prometa aliviar la incertidumbre, aun cuando prive al individuo de su libertad” “No puede sobrellevar la carga que le impone la libertad de; tiene que rehuirla” “…y se despoja de la libertad; pero gana una seguridad que no tenía y se asegura contra las torturas de la duda” “…y en este proceso pierde su propio yo, que debería constituir el fundamento de toda seguridad genuina del individuo libre”

Y los gobiernos saben todo esto y, sabiéndolo, aplican recetas para mantenerse en el poder y las recetas son dar al ciudadano un poco de seguridad a cambio de la sumisión de su voto, de la pérdida de su libertad y de su individualidad. Y no se protege al individuo frente a las arbitrariedades del gobierno de turno, a sus regulaciones. Y el individuo se siente oprimido porque hoy la democracia ha sido pervertida y, apoyándose en ella los gobiernos y el Estado, bajo la excusa de proteger al individuo, se convierte en su opresor para eliminar de él cualquier atisbo de libertad y de pensamiento libre. Y el individuo libre es odiado por los gobiernos y Estados, esa mente libre de quién no se somete, de quién no es sumiso a las doctrinas – cualesquiera que sean – que convierten al hombre a un número dentro de la masa. A los gobiernos, a los Estados no le interesa el individuo que sigue la dirección que le dicta su libertad, que no es sumiso a las ataduras ni a las imposiciones, el individuo que, a pesar de que la libertad conlleva responsabilidad y riesgos, la prefiere antes que arrodillarse por una porción de seguridad que solo le va a permitir caminar en el sentido que le dicten los que le conducen a punta de tralla dentro de la masa aborregada. Hay que luchar contra toda religión, idea, gobierno o doctrina que limite o destruya al individuo. Pero cada día son más los que se arrodillan para recibir la ruin limosna de una seguridad mínima que les libere de la responsabilidad que lleva implícita la libertad.

“Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo” decía George Orwell en su novela distópica 1984. Hoy, hace ya 73 años desde su publicación, al hombre moderno se le van acabando esos cuantos centímetros cúbicos robados poco a poco por la doctrina imperante que se esparce como pandemia mundial a través de los móviles y demás artilugios tecnológicos que le han venido de perlas a los que quieren eliminar la individualidad y la libertad que hoy están en mínimos. Más cerca que nunca están de conseguirlo porque, disponiendo de los medios más sofisticados, estos se han unido a la pandemia de estupidez y cobardía que asola a este mundo de “progreso”.

MAROGA