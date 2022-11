Pedro Manuel Hernández López: «A propósito de las efemérides de Halloween 2022..»

Este año el día de los Difuntos en España o de los Muertos en Méjico o de Halloween en los Estados Unidos y en la mayoría de los países anglosajones, ya ha pasado. No ha sido en vano y no ha transcurrido sin pena ni gloria, sino todo lo contrario. Pena, ha habido y mucha y, gloria ninguna.

En esa noche no hubieron niños –disfrazados de fantasmas o brujas– llamando a las puertas de las casas y preguntando «¿trick or treat?»para conseguir dulces y caramelos . No, en esa noche no se oyó por ningún sitio la ya clásica pregunta halloweeniana, pues no hubo ni «truco» ni «trato» en ningún momento. Solamente se oyeron las sirenas de la policía y de las ambulancias anunciando que una grave tragedia estaba ocurriendo. Quizás sí lo hubiera habido, el «treat»(trato) habría sido que no hubiera ocurrido nada y que toda esa mágica noche de calaveras, duendes , brujas, fantasmas y vampiros hubiera transcurrido normalmente como una celebración más. En caso de que hubiera habido «trickt»(truco), este habría sido convertir todas esas muertes, heridos graves y lipotimias por golpe de calor en alegres horas y divertidas situaciones dignas de ser recordadas.

Este año, la celebración de la internacional fiesta de Halloween ha venido cargada de muertos reales, de heridos graves y menos graves en dos ciudades–separadas geográficamente por más de 13.000 kilómetros de distancia, aunque unidas por un mismo sentimiento lúdico y escatológico: el espíritu mágico, tenebroso e irreal de Halloween– como ha sido el caso de Seúl, en Corea del Sur y de Sevilla, en España.

Sin embargo, aparte de la distancia, por suerte, ha habido otra gran diferencia. Mientras que en Seúl, la fiesta de Halloween se saldó con 150 jóvenes muertos y unos 130 gravemente heridos por aplastamiento producido por una auténtica avalancha y estampida humana en el distrito de «Itaewon-ro» — una zona muy popular y céntrica de vida nocturna en la capital surcoreana–, donde según informan, en un momento, la afluencia de jóvenes superó los 100.000 afinados en estrechos y cortos callejones.

En Sevilla, sin embargo, la fiesta de Halloween — especialmente dirigida a menores de 18 años y celebrada en la sala «Músic Sevilla», en un polígono de la Carretera Amarilla– tuvo que ser clausurada por la Policía debido a las condiciones infrahumanas que soportaron los asistentes. Las salidas de emergencias bloqueadas, la falta de botellas de agua en las cámaras frigoríficas, en los grifos de los aseos y la ausencia de aire acondicionado hicieron que el calor en el interior del local fuera tan extremo –como si de una sauna se tratase– y provocara que 13 menores sufrieran cefaleas, disneas y desvanecimientos y, tuvieran que ser atendidos por los servicios médicos de Emergencias y algunos , incluso, trasladados a centros Hospitalarios. En ambos casos –con independencia del festivalero y mágico hilo conductor– el factor humano ha desempeñado un papel muy primordial, aunque también distinto. En el caso de Sevilla, el factor desencadenante ha sido el desmedido afán de lucro del responsable de la sala donde se celebró el evento. Su misión, visión y valores– como en las mejores empresas– no fue que esos menores se divertieran y se lo pasarán bien a costa de los ya clásicos personajes de esa mítica fiesta y terrorífica noche con sus disfraces, sino ganar dinero fácil, cuanto más mejor y en el menor tiempo posible. Claro, todo esto a costa de poner en peligro la salud e incluso la vida de los asistentes. La frase con la que el responsable de organizar la fiesta intentó justificarse ante la Policía, lo resume todo: » De alguna manera tenía que ganar dinero, ¿ no?». En contraposición cabe destacar, que lo positivo de esa noche fue la responsable y humanitaria diligencia de la Policía Local y de los Servicios Médicos de Emergencias en su rápida respuesta y actuación a las llamadas de auxilio desde dentro del local » Músic Sevilla». Son la cara y la cruz de una misma moneda: el factor humano.

Me gustaría decir lo mismo en el caso de Seúl, pero no puedo. Aquí el factor humano falló en la previsión de unos posibles riesgos que — dadas las circunstancias físicas y espacio-temporales que alli concurrieron– se podrían haber evitado. Me estoy refiriendo a la falta de previsión de la Policía de Seúl en haber desplegado preventivamente un mayor número de efectivos dada la ingente multitud de personas alli congregadas y agolpadas como » «piojos en costura» en aquellos estrechos y reducidos callejones del céntrico barrio urbano de «Itaewon-ro», muy cercano al Metro y al hotel Hamilton.

Mientras el país se enfrenta a la dura la tragedia, la atención se centrará inevitablemente en las normas de seguridad y las medidas de control de multitudes que se deberían haber aplicado. Todo el mundo se preguntará si se podría haber hecho algo más para evitar esta luctuosa tragedia.

Ante hechos como los ocurridos esa noche, siempre nos quedarán una pregunta en el aire y sin respuesta. De momento , nadie la tiene ni la sabe.

¿De haber desplegado y reforzado preventivamente los dispositivos policiales y sanitarios de Seúl, dada la altísima afluencia de jóvenes, que se calculó en más de 100.000 y , que incluso sorprendió y casi puso en alerta a los máximos responsables, hubiera ocurrido lo que ocurrió? ¿Se podía haber reducido el número de muertes y de heridos graves si hubieran detectado a tiempo la multitudinaria participación juvenil tras el largo confinamiento y aislamiento impuesto por el Covid-19?

Además del obligado luto nacional decretado por el presidente coreano Yoon Suk-yeol, de las flores depositadas por él y su mujer en un altar en memoria de las víctimas y de la investigación que –desde el domingo por la mañana– está llevando a cabo la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur sobre el comisario local del distrito de Yongsan y sobre el oficial encargado de la supervisión de las emergencias en el área metropolitana de la capital surcoreana para intentar esclarecer las causas de esa terrible tragedia, poco más se puede hacer, excepto no olvidar lo ocurrido para que nunca, algo así vuelva a repetirse, no solo en Seúl, sino en ninguna parte a lo largo y ancho de este mundo.Y más teniendo en cuenta lo que nos transmite nuestro sabio y maestro refranero español –que por cierto, suele equivocarse muy poco, por no decir nunca– cuando nos dice: «El hombre es el único animal que tropieza, no dos veces, sino muchas con la misma piedra».

Esperamos y deseamos que ningún responsable policial y sanitario– sea del país que sea– tropiece nunca más con ninguna piedra que pueda poner en riesgo la seguridad personal, la salud o la vida de cualquier persona, viva donde viva y por el motivo que sea.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.