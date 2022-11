Victor Entrialgo De Castro: «El ventrílocuo»

Un ventrílocuo de tercera asustado por las encuestas, va a estar de gira con su circo y sus marionetas este año, porque las encuestas vaticinan que, aún manipuladas y, se ponga como se ponga, va a perder el poder.

Tezanos informa periódicamente de las barbaridades que el ventrílocuo debe hacer o decir si quiere ganar y el ventrílocuo maléfico, dispuesto a lo que sea, hace mover las manos y los labios a Monchito el «Draculín» para que levante fosas; a la Yoli para que encuentre «el formulario» de repartir los fondos europeos, y el marido de la Calviño tiene que saber de eso; mientras «las hermanas Montero» hacen ofertas muy atractivas de cambio de sexo en los presupuestos. No deben estar muy contentas con el suyo. Pero Sanchez, que es el ventrílocuo, tampoco.

Pero incluso dentro de la gravedad de una situación como la presente, entre tanto militante que quiere llegar a vivir sin trabajar como Sanchez, un ventrilocuo de tercera puede llegar a sacar alguna risa floja.

Pero más que recordar el 11-M o el famoso «nos conviene tensar», de Zapatero a Gabilondo, esto de ahora de Sanchez y Tezanos en el PSOE, se parece más bien al chiste del combate de boxeo.

Con los ojos cerrados por los golpes, Sanchez, el peso mosca que trata de retener el título usurpado, pregunta a su masajista y entrenador Tezanos ¿cómo vamos? y Tezanos, mientras le tira una toalla mojada y unas cifras falseadas le responde: «Pa empatar tienes que matarlo».

Quienes rechazamos frontalmente, hace ya mucho tiempo, el riesgo en el que, al mando del coronel Tejero, unos cuantos pusieron en su día a la Nación entera, descubrimos sin embargo con estupor, con este ventrílocuo de feria y sus marionetas de pim pam pum, no sólo la explicación de hechos históricos que se repiten, sino la visión de repente esclarecedora de «la Historia de España entera».

La provocación por parte de unos irresponsables desesperados, capaces de todo con tal de conservar el poder. Un traidor que no ha dudado en buscar la anulación de «todas las instituciones del Estado» para impedir cualquier tipo de control.

Un indeseable que, como sus predecesores, sólo deja ruina y un sistema sin controles genera una salida histórica: el alzamiento. Esa es la historia del último siglo de España hasta la transición.

Frente al harakiri desinteresado de las Cortes franquistas o al ejemplo de Adolfo Suarez dimitiendo cuando lo creyó mejor para la Nación, está la postura patética que observamos del ventrílocuo de feria. Gonzalez era un charlatán de feria capaz de vender lo que fuera. Sanchez no vendería ni la última maravilla de Babilonia, porque a un mentiroso compulsivo no le cree nadie.

Sanchez no engaña con el vientre ni con los labios sino con los dos al mismo tiempo. Es la misma actitud ruin de Pablo Iglesias, el que lo fundó, -«no el promotor inmobiliario de chalets» sino el que se dirigió a Maura en los deleznables términos conocidos.

Frente a lo que la mayoría de la gente cree, el Tirano no es el ventrílocuo fuerte, sino el malo, el débil. Y cuanto menos consistencia peor.

Por eso los grandes responsables de todo siempre son los grandes idiotas. Esos son los grandes provocadores. Los de las fosas. Los que con limitadísimas capacidades son empujados por un trauma freudiano a tareas muy por encima de sus capacidades.

Ventrílocuos y payasos en el circo que en lugar de limitarse a hacer trucos de magia con el presupuesto, juegan con el fuego y las fieras, ignorando los movimientos y sentimientos de masas y de la historia.

Son los que quieren imponer la visión de la historia a los propios que la han vivido. Pero las memeces de estos niñatos que no han vivido ni trabajado, no son inocuas. Su capacidad de daño físico y moral no solo a la sociedad sino incluso al individuo particular, es mayor que un ataque nuclear.

Mientras, los precios suben el 300 %, y la gente no llega a fin de mes, no hay otra palabra para el ventrílocuo de tercera y las marionetas que cometen tales provocaciones que ésa que usted, estimado lector, está pensando.

No es justo que España enferme por culpa de las provocaciones inventadas de un ventrílocuo y sus marionetas asustados por unas encuestas que anuncian que, -se ponga como se ponga,- va a perder el poder.

Víctor Entrialgo