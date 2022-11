Victor Entrialgo: «Golpe de estado encubierto»

Con la Transición, que tanta sangre, sudor y lágrimas nos costó, creíamos haber superado, por largo tiempo, la tradición española de alzamientos contra el orden constitucional y la soberanía popular.

Pero cuando aún no habían pasado cinco años, el 27 de octubre 2017, un grupo de separatistas catalanes dieron un nuevo golpe proclamando una república en el seno de un Monarquia constitucional.

Hoy, cinco años después, asistimos, esta vez desde dentro del propio gobierno de la Nación, a un golpe de estado encubierto, que no solo constituye un manifiesto fraude de ley, sino que lleva a cabo la voladura del orden constitucional privando al pueblo de las «armas legales imprescindibles» para repeler los ataques contra aquel y las agresiones a la soberanía del pueblo español.

Sanchez, por conseguir el poder primero y mantenerlo después, entregó cosas que no eran suyas. La más importante de ellas, la Soberanía. La pisotea uno y otro día, lo que aparte del oprobio de por vida le obligará a rendir cuenta tarde o temprano pues resulta incuestionable que «la soberanía reside en el pueblo español del que emanan, no uno, sino «todos» los poderes del Estado. Pero resulta igualmente incuestionable que esa soberanía deja de residir en el pueblo, si el gobierno de la Nación, un mero servidor de aquel, a través de un fraude de ley, priva al soberano del poder supremo, del que forma parte indisoluble el de poder defenderse para garantizar su existencia como Nación, y como Estado.

El contenido de la democracia no radica en que el pueblo constituya la fuente histórica e ideal del poder, sino en que tenga el poder. No que tenga el poder constituyente, sino que a él correspondan también los poderes constituidos. No que tenga la nudo soberanía, que prácticamente no es nada, sino el ejercicio de la soberanía que prácticamente lo es todo».

No es excusa que continúe el delito rebelión, porque sin armas, cualquiera podrá llevar a cabo cualquier violencia ante un soberano indefenso, como quedó ya acreditado. «No iba a suceder, no iba a suceder,» decían Santamaría y Rajoy. Pero sucedió. Y llevaron el desafío hasta el final aunque los golpistas salieran como Cagancho en Almagro, sin afrontar las consecuencias de sus actos y su envalentonamiento de cobardes.

Es hora pues de que el pueblo ejerza y defienda su soberanía y de que los jueces independientes examinen si el gobierno de la Nación se ha extralimitado flagrantemente, apropiándose de atributos que forman parte de la esencia de la soberanía, impidiendo con ello su ejercicio.

Porque, por el ancho campo de su ambición soberbia, con el fin de seguir en el poder, Sanchez ha puesto el país patas arriba y el mundo al revés, permitiendo que sean los sediciosos quienes deroguen la sedición y los malversadores la malversación, acabando con la soberanía, impidiendo la tutela efectiva de los derechos constitucionales y provocando la más absoluta indefensión. Este es el campo minado que pretende dejar Sanchez para cuando pierda las elecciones.

Primero presionaron al Tribunal Sentenciador para que la calificación no fuese la de la instrucción, la Fiscalía y hasta la inicial del propio presidente, delito de rebelión.

Despues de dejarlo en sedición, llegaron los indultos de los separatistas y los traslados de los terroristas, «otro golpe continuado» que en el Pais vasco se reavivará no tardando, cuando les convenga a los que recogen las nueces del terrorismo, mientras hace pasar por desbloqueo el intento de seguir manipulando el CGPJ y el Tribunal Constitucional.

Por el camino maniataron a la Corona forzando primero la abdicación y luego «el destierro sin condena» del Rey Juan Carlos I y más tarde de la institución misma que encarna el Rey Felipe VI desde su impecable discurso en defensa de la unidad y la Constitución.

De igual modo que no pueden ser los sediciosos los que reformen su delito, un presidente aliado con bandoleros no puede eliminar el delito de robo o el de malversación de fondos públicos, para que obtengan cualquier botín o privilegio, como dejar de ingresar en prisión, ni se puede proclamar la soberanía del pueblo vaciándola de contenido con el único objetivo de seguir en el poder.

Para ello Sanchez desposee al pueblo soberano de las armas de defensa del Estado, dejándole indefenso frente a piratas, sediciosos o rebeldes. Y para ello pacta, no con el poder legislativo, sino con los propios sublevados y condenados, tan sólo con el objetivo de retener el poder, contraviniendo los inequívocos deseos del pueblo soberano.

Sólo un ignorante, un cínico o un psicópata maniobrero, puede no ver que ésto es, justamente, lo que se ha venido repitiendo a lo largo de toda nuestra historia. Golpe, una vez más de Psoe y Esquerra republicana. Esto ya sucedió. Es la ominosa historia de España que el gobierno quiere revivir dolosamente, levantando fosas y reavivando, incalificablemente, viejos odios olvidados.

Se trata de una nueva provocación por parte de Sanchez. Ante las negras encuestas electorales busca, con sus continuas provocaciones, una fuerte reacción, que le dé argumentos para seguir en el poder. Argumentos que no encuentra en su calamitosa, ridícula, absurda, inepta y patética gestión que nadie en su sano juicio puede considerar conforme a los intereses generales y a la voluntad del pueblo soberano. Está reproduciendo exactamente los actos que condujeron a un enfrentamiento civil. Y lo que es peor, lo está haciendo deliberadamente. Eso sólo lo puede hacer un psicópata.

Están vaciando el Estado, usurpando la soberanía del pueblo, saqueando los fondos y destruyendo la Nación. Y encima derogando los tipos penales previstos precisamente para los abusos cometidos o por cometer.

¡Si esto no es un golpe de estado encubierto, yo soy Catalina de Prusia! ¡Ahh es verdad, que ahora se puede ser lo que uno quiera!

Sanchez por conseguir y mantener el poder entregó cosas que no eran suyas. La más importante de ellas, la Soberanía. Asistimos ahora a un golpe de estado encubierto. ¿A qué espera la Nación?

Víctor Entrialgo