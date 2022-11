Manuel del Rosal: «Amor»

“Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor…” “El amor es luz dado que ilumina a quien lo da y a quien lo recibe. El amor es gravedad porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios, y Dios es amor”

Si estas palabras hubieran sido escritas por un poeta o por un sacerdote, estoy seguro de que serían tildadas de cursis, románticas, dogmáticas y debidas a un arrebato de misticismo. Pero estas palabras están contenidas en una de las cartas que Albert Einstein envió a su hija Leiser y que ahora ha aparecido y ha sido mostrada. Uno de los más grandes genios de la ciencia comparte la tesis de Luis Pasteur que decía: “Cuanto más estudio la naturaleza, más asombrado quedo ante el trabajo del Creador…Un poco de ciencia distancia a uno de Dios, pero mucha ciencia le acerca a Dios” Dos de los más grandes científicos que ha dado el mundo, creían en el amor y en Dios. Hoy el amor está devaluado y la creencia en Dios arrinconada.

¡Amor! ¡Que simpleza hablar de amor en el siglo XXI! Que anacronismo hablar de amor en estos tiempos en los que el amor se vende, se compra, se alquila, se presta; se expende en establecimientos a tanto el kilo. No digamos hablar de Dios en una civilización que ha sustituido las catedrales y las iglesias por los enormes centros comerciales y de ocio y al mismo Dios por otro al que se le ha dado el nombre de consumismo. Si unimos todo esto a la despersonalización de las relaciones humanas que han sido pervertidas por las llamadas redes sociales, no nos puede sorprender que Dios y el Amor hayan muerto. La Biblia nos dice que Dios entregó a Moisés diez mandamientos, siglos después Jesucristo los resumió todos en uno solo: “Amaos los unos a los otros, así como yo os he amado”

¿Llegaron Einstein y Pasteur a descubrir a través de la ciencia que la clave del arco, la clave de la bóveda del Universo y de la vida que en él se desarrolla es el Amor? No lo sabemos. Yo no lo sé, lo que si se es que los momentos más felices de mi vida los he vivido cuando he dado y recibido amor (más cuando he dado). Ahora permítanme que les diga algo. Los átomos cumplen su función uniéndose a otros átomos para formar las moléculas, estas hacen lo mismo para formar las células que, a su vez, unidas, dan lugar a los tejidos, estos a los órganos, estos a los sistemas y, finalmente, los sistemas conforman el cuerpo humano. ¿Será el cuerpo humano el resultado del, llamémosle amor, entre átomos, moléculas, células, tejidos, órganos y sistemas? Ustedes saben cómo es la estructura de un átomo ¿se han parado a compararla con la estructura de un sistema planetario? El nuestro, por ejemplo: un núcleo, el Sol y girando a su alrededor como electrones, los planetas. ¿Serán los sistemas planetarios los átomos del Universo? Puede que donde los demás solo vemos materia, sin entender nada, Einstein y Pasteur vieran la expresión máxima del amor y la obra de Dios.

Como a mí me gusta pronunciarme, me pronuncio: puede que dude de que el amor sea la clave del Universo, pero de lo que estoy seguro es de que sin amor no puede construirse ni un Universo ni un mundo ni nada. En cuanto a Dios, suscribo las palabras que Carlos Mejía Godoy pone en su canción Credo, compuesta para la Misa Criolla nicaragüense refiriéndose a Dios: “Creo en Vos arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en Vos constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor”

Manuel del Rosal